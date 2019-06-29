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Все про:корабль (1187) Одесса (5500) США (15087) учения (2098)

 Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. ФОТО

Для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 в Одессу прибудет американское высокоскоростное десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 идет высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma (T-EPF-8) Вчера он вместе с американским ракетным эсминцем USS Carney (DDG-64) прошел Босфор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и ​​фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО

Основные технические характеристики:

Водоизмещение: 1515 тонн
Длина: 103 метра
Ширина: 28,5 метров
Осадка: 3,83 метра
Скорость: 43 узлы
Дальность плавания: 1200 миль на скорости 35 узлов
Экипаж 41 человек (в мирное время 22 человека)
Грузоподъемность: 635 тонн
Десант 312 бойцов
Авиакрыло: способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, принимать - CH-53E Super Stallion

Источник: https://censor.net.ua/p3134779
 
   
 Топ комментарии
 
У вас болезненное восприятие мира- Америка ничего никому не лижет, это у ка..пов все лижут!!! Все будет ок!!!
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Ну прибудет и прибудет, что это изменит? Как лизал Запад Путлеру задницу, так и продолжает лизать.
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Согласен. Даже если к Одессе пригонят 10 американских авианосцев это будет прикольно, но не более
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Ну прибудет и прибудет, что это изменит? Как лизал Запад Путлеру задницу, так и продолжает лизать.
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У вас болезненное восприятие мира- Америка ничего никому не лижет, это у ка..пов все лижут!!! Все будет ок!!!
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43 вузла це дуже швидко, в нас Гюрза-Му ходить ледве ледве 25 вузлів, якщо її ще пихати позаду тепловозом. А 43 вузли це просто комета, це 80 км на годину!!!!!
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Да, кацапские калоши Черноморского флота за ним не угонятся.
"Бора" с "Самум" правда могут, но их давно не видно в море.
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ануслингвинг. часть ролевых игр БДСМ. неотемлемая черта свободы личности и западной демократии
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Фу, блин, то ли лахтой завоняло, то ли кузя опять обделался.
Три высера подряд. Вам что, за скорость надбавку дают?
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был в румунии в конце 91-го. конченная страна с хмурым жадным народцем. шо там, змины е?
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Согласен. Даже если к Одессе пригонят 10 американских авианосцев это будет прикольно, но не более
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Важливо, щоб вас від Свіфт відрізали. І ви почали жерти санкціонку б/у Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу - Цензор.НЕТ 5621
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Не нужно их от СВИФТа отрезать, Меркель придётся тогда за газ золотом платить. Нам это нада?
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Який симпатюля.В Азовське ,на базу НАТО-США.
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Нам нужны базы НАТО!!! И ВСЕ!!!! это тысячи жизней наших ребят!!!
Америка помоги ДЕТЯМ!!! Вот у кого надо просить помощи , а не у ху-ла!!!
Это я пана президента нашего под..... е..ул! У президента много друзей на ТЕСЛАХ - пусть все помощи попросят!!! Я ЗА!!!!
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я тоже мастурбирую на пэрэмогу....волдыри на руках а в душе пустота
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тоже внесок..адже головне план і дія, а не результат
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Не я за По!! Но решение 72% Украинцев - закон!!!!
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нее...мечтаю понаблюдать как обескровленные отряды зебилов будут добивать отдельных оставшихся в живых свиноботов
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Если бы Одесса приняла 10 часть флота США , путлер бы давил помидоры своей задницей . Это так . Украине нужно быть сильной живя по соседству с ордой .
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Після обрання Зеленського,вже і така новина не тішить... Небажання Зеленського говорити правду, красномовно зросло після його перемоги на виборах Про це говорить його змова с Макроном та Меркель про звільненння моряків на умовах РФ. Значення цієї його риси (брехати) лише зростатиме, так як медіа атакують його, а колишні прихильники виражатимуть невдоволення відсутністю реформ і реаліями управління, з якими він зіштовхнувся на повну, так як зрозуміє, що країна - це не телевізійна програма
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Намащуйтесь шоколадом рошен, вибігайте на вулицю і кричить: "Зєлєнські йдуть!!!" Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу - Цензор.НЕТ 4368
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Вздовж берега, у вікнах де не де видніються голі дупи, це руський атвет.
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" Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем ". (с) 😃 🇺🇦
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Жаль не знал, поехал бы в Одессу. Всегда хотел в реале увидеть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВысокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. ФОТО
 
 
 
 
 
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