 Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал.
"В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 идет высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma (T-EPF-8) Вчера он вместе с американским ракетным эсминцем USS Carney (DDG-64) прошел Босфор", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.
Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.
.@MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/IXEKH7wEMh— Yörük Işık (@YorukIsik) 28 июня 2019 г.
Основные технические характеристики:
Водоизмещение: 1515 тонн
Длина: 103 метра
Ширина: 28,5 метров
Осадка: 3,83 метра
Скорость: 43 узлы
Дальность плавания: 1200 миль на скорости 35 узлов
Экипаж 41 человек (в мирное время 22 человека)
Грузоподъемность: 635 тонн
Десант 312 бойцов
Авиакрыло: способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, принимать - CH-53E Super Stallion
"Бора" с "Самум" правда могут, но их давно не видно в море.
Три высера подряд. Вам что, за скорость надбавку дают?
Америка помоги ДЕТЯМ!!! Вот у кого надо просить помощи , а не у ху-ла!!!
Это я пана президента нашего под..... е..ул! У президента много друзей на ТЕСЛАХ - пусть все помощи попросят!!! Я ЗА!!!!