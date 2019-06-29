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 Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб. ФОТОрепортаж

Российско-террористические войска на Донбассе 27 июня в 04:35 утра совершили обстрел мирного населенного пункта Золотое-4 вдоль линии разграничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По факту обстрела населенного пункта Золотое-4, мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

На дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли жилые кварталы Золотого на Луганщине, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 01
Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 02
Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 03
Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 04
Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 05
Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 06
Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб 07

Источник: https://censor.net.ua/p3134776
 
 
 Топ комментарии
 
Какое решение примет Верховный главнокомандующий? - Отвести войска от греха подальше. А то вдруг выстрелят в ответ....
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зеле пора на импичмент по 111той... за госизмену
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«ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ВСУ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ:
- НАСТУПНІ НА ФРОНТ ПІДЕТЕ ВИ ЗІ СВОЇМ ЗЕЛЕНСЬКИМ !»

https://www.facebook.com/100020476837914/videos/345639562795269/
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А чего Путлеру не беспредельничать, вон как западные политики перед ни стелятся, лицемеры продажные.
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А чего бы им не стелиться, когда у нас през в пощу встал и просит...
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Какое решение примет Верховный главнокомандующий? - Отвести войска от греха подальше. А то вдруг выстрелят в ответ....
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там вроде бы украинцы просунулись в серой, но Золотое так поделено....Зе такой же Наполеон как и в фильме...
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у кого у вас - у хохлов? У нас, украинцев, война.
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как же так, кучма им мост строит на деньги пинчука, а они стреляют?
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«ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ВСУ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ:
- НАСТУПНІ НА ФРОНТ ПІДЕТЕ ВИ ЗІ СВОЇМ ЗЕЛЕНСЬКИМ !»

https://www.facebook.com/100020476837914/videos/345639562795269/
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зеле пора на импичмент по 111той... за госизмену
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Зебіки спростовуйте.Україна нарощує торгівлю з окупантом!ЗЕ-барига наживається на крові коли йде війна з агресором РФ!
"Министерство экономического развития России удовлетворило заявки компаний "Роснефть" и "Лукойл" на поставку сжиженного газа в Украину в полном объеме. Об этом со ссылкой на заявления трейдеров, имеющих контракты с трейдерами этих производителей, сообщил enkorr."
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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