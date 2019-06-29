 "Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица. ФОТО ДНЯ

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию на которой выражение лица Мэй красноречиво говорит о ее отношении к Путину, опубликовал в Facebook Яков Гопп.

"По-моему это рукопожатие, да ещё и с такими выражениями лиц, будет лучшим в этом году. Хотя...", - прокомментировал он.

Под фотографией появились яркие комментарии:





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