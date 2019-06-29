EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  4758  63
Все про:G20 (135) Путин (24866) Мэй Тереза (159)

 "Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица. ФОТО ДНЯ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) была не слишком рада его видеть.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию на которой выражение лица Мэй красноречиво говорит о ее отношении к Путину, опубликовал в Facebook Яков Гопп.

"По-моему это рукопожатие, да ещё и с такими выражениями лиц, будет лучшим в этом году. Хотя...", - прокомментировал он.

Дайте ей влажную салфетку: Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица 01

Под фотографией появились яркие комментарии:

Дайте ей влажную салфетку: Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица 02
Дайте ей влажную салфетку: Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков

Источник: https://censor.net.ua/p3134771
 
   
 Топ комментарии
 
х@йло этого не простит,действительно шикарное фото
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ватная мерзость все пытается переврать, это ты чучело поклонник *****, даже правильно боишься написать, сцикун...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да уж.стоять обосранным на весь мир хреново
"Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица - Цензор.НЕТ 8605
 показать весь комментарий
 
 
Больше не увидим,т.к опорочил Украину в глазах мирового сообщества
 показать весь комментарий
 
Вот на саммите мы Порошенко всегда видели, а вот ЗЕкоманду что то не наблюдаем ...
 показать весь комментарий
 
 
Не нравится правда??? Из-за таких как вы идиотов все и происходит, дурак...
 показать весь комментарий
 
 
З ****** здоровкатись западло, але тут етикет, що поробиш.
 показать весь комментарий
 
 
елємєнтарно: ручкатись з ним тра в хірургічних латексних пальчатах, які тут же демонстративно зняти та викинути
 показать весь комментарий
 
 
Лёшик Гоначренко что-то подобное уже делал
 показать весь комментарий
 
х@йло этого не простит,действительно шикарное фото
 показать весь комментарий
 
 
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
"Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя - Цензор.НЕТ 7569
 показать весь комментарий
 
 
русские бабьі, побольше ножки расстарвляйте - ***** нужно пушечное мясо.
 показать весь комментарий
 
та для цього ще потрібні українські чоловіки.....
 показать весь комментарий
 
обережно Пані Мей, у ***** може бути новічок на руці!
 показать весь комментарий
 
 
Брезгливость по отношению к _уйлу , это понятно , не понятно зачем тогда «это» в ПАСЕ возвращать .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А у нее на шее и руке цепь? Или спайка бубликов?))
 показать весь комментарий
 
 
Якірний ланцюг. Морська держава, як не як.
 показать весь комментарий
 
 
Не тому вы все радуетесь. От ***** весь мир может тошнить сколько угодно. Но Россия от санкций должна была развалится ещё в 2015-м. А до сих пор целая....
 показать весь комментарий
 
 
Россия не развалиться. Посмотри на Северную корею они там кору и мох едят. Если они споймают крысу это семейный праздник но по телевизору им говорят о величие и что живут они лучше всех и они ведутся!
 показать весь комментарий
 
 
їм коноплю дозволили - от вони і живуть як в Кошачому Місті
 показать весь комментарий
 
Как время летит. Для женщин очень заметно.
 показать весь комментарий
 
вчора було цікаво спостерігати за зустріччю G20 по ***** тв
Зранку : ХЙЛО всех сильней и готово к сотрудничеству
Обід : зустріч з Мей і Трампом ...просто поздоровались и поговорили ...
Вечір : а ввечері згадали у новинах про погоду ...
***** дрючили у всіх доступних позах ...китаєць "притих" шукаючи свою вигоду ...****** буде сьогодні ...
 показать весь комментарий
 
Мерзкий козломордый карлик у человека может вызывать только два чувства это брезгливость и отвращение
 показать весь комментарий
 
 
Ну и видок у бабки, видимо брексит до такого состояния довёл.
Есть и другие фото кстати. Умеют же журналюшки подать в правильном ракурсе, как и нужно вообще-то для правильной пропаганды.
 показать весь комментарий
 
так перед ней не брексит стоит. что за мода к ситуации притягиввать весь мсоп?
 показать весь комментарий
 
Обрати внимание твой мерзкий гном меньше ростом на пять сантиметров не смотря на пынеходы и это не потому что Тереза высокая женщина а потому что этот старый орк мелкий клоп как в прямом смысле слова так и на политической арене 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
Брєзглівость - очєнь практічнойє качєство прі общєнії с ******, вєдь он і новічком может запачкать і полонійєм одаріть. Йєслі уж так нєвозможно обойті протокол, то ручкаца с ****** нада в хирургичєскіх пєрчатках, которийє тут же снять і вибросіть
 показать весь комментарий
 
 
Фотка четко показывает отношение Мей к убийце
 показать весь комментарий
 
 
у мене було схоже обличчя, коли нещодавно я зустрівся зі своїм знайомим і дізнався що він голосував за ЗЕбіла.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица. ФОТО ДНЯ
 
 
 
 
 
 вверх