 "Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица. ФОТО ДНЯ

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию на которой выражение лица Мэй красноречиво говорит о ее отношении к Путину, опубликовал в Facebook Яков Гопп.
"По-моему это рукопожатие, да ещё и с такими выражениями лиц, будет лучшим в этом году. Хотя...", - прокомментировал он.
Под фотографией появились яркие комментарии:
Слабак ты друг *****
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Зранку : ХЙЛО всех сильней и готово к сотрудничеству
Обід : зустріч з Мей і Трампом ...просто поздоровались и поговорили ...
Вечір : а ввечері згадали у новинах про погоду ...
***** дрючили у всіх доступних позах ...китаєць "притих" шукаючи свою вигоду ...****** буде сьогодні ...
Есть и другие фото кстати. Умеют же журналюшки подать в правильном ракурсе, как и нужно вообще-то для правильной пропаганды.