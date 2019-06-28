 Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На опубликованных в сети фотографиях видно, что государственный флаг вывесили на здании бывшего отеля "Украина" в самом центре Донецка, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, поользователь Алекс N опубликовал видео, которое демонстрирует, что наряду с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины.





О том, что видео актуальное, свидетельствует "республиканская" газета, датированная вчерашним днем, 27 июня.

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