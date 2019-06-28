 Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На опубликованных в сети фотографиях видно, что государственный флаг вывесили на здании бывшего отеля "Украина" в самом центре Донецка, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, поользователь Алекс N опубликовал видео, которое демонстрирует, что наряду с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины.
О том, что видео актуальное, свидетельствует "республиканская" газета, датированная вчерашним днем, 27 июня.
..ага как же...а пустота то народ за паспортами с курками навернулся что ли
или в Украину побежал обедать макароны котлета компот
(с)
З Днем Конституції, Україно!
Бо щось підказує, що "повстанці" зреагували б дуже оперативно - і сміливці зазнали б страшні борошна на льоху місцевого НКВД.
Вчи українську.
А то в нас вже підозри виникли, а нє лахтєнскій лі ви чувачок?
«Россія показала миру
русскій міржопу»
https://www.youtube.com/watch?v=K-tXuLqW8lU
в тылу ИМЕННО фашистов.
коммунистов, епта
Бо зараз майже кожного дня якийсь пердімонокль...
Це я до того, що сліпа віра - погана стратегія. Особливо в нинішній ситуації.
А вже потім слово набуло поширення у значенні "сильне здивування, шок, ах*й" через своє кумедне звучання
только полный олигофрен может хотеть жить на России.
По вашей, порохобной логике, если завтра в Донецке не будет флага и звучания гимна, то это и будет так, что Зе' это просрал?
Отвечай, мудило, только честно, от себя, без всяких порохоботско-ольгинских методичек!
Слава Україні !
Так и тут. Изнутри «молодые республики» неживые. ***** даже не может оттуда вывести своих ихтамнетов - иначе все это рухнет просто как карточный домик
Ни тем, ни тем не верю
Остальные прекрасно общаются и без вас - вы ж ко всем липнете со своей методичкой
СЛАВА УКРАЇНІ ! .СЛАВА НАЦІЇ!
верещат, что даже из танков...
говорить что никакой танк до Донецка не до стрельнет бесполезно...
Жесть, что случилось с Донецком.... Северная Корея. Пора домой!