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 Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День Конституции, 28 июня, в оккупированном Россией Донецке патриоты устроили украинскую акцию. Над городом взвился сине-желтый флаг, а в центре звучал гимн Украины.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что государственный флаг вывесили на здании бывшего отеля "Украина" в самом центре Донецка, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, поользователь Алекс N опубликовал видео, которое демонстрирует, что наряду с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины.

О том, что видео актуальное, свидетельствует "республиканская" газета, датированная вчерашним днем, 27 июня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин вывесил на своем доме в Тверской области флаг Украины. ВИДЕО

Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг 01

Источник: https://censor.net.ua/p3134742
 
   
 Топ комментарии
 
Ризикована акція...
З Днем Конституції, Україно! Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили флаг Украины - Цензор.НЕТ 7336
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ой, ну порадовали хлопцы... прям, Молодая гвардия в тылу фашистов...
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То есть, вы считаете, что это были не подпольщики, а сепаратисты, которые по приказу кремля устроили это шоу?
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Я удалился, не дочитал кто флаг повесил.
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да да мы типа пушистые белые и не виноваты мы он сам пришел новороссия Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 3417
..ага как же...а пустота то народ за паспортами с курками навернулся что ли Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 1547
или в Украину побежал обедать макароны котлета компот
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ага! там таке україноненависне загрязнєнійє, шо і через тищу лєт та радіація ненависті не вщухне!
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Ризикована акція...
З Днем Конституції, Україно! Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили флаг Украины - Цензор.НЕТ 7336
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P.S.: звичайно, якщо це дійсно акція підпільників, а не... Ну ви зрозуміли.
Бо щось підказує, що "повстанці" зреагували б дуже оперативно - і сміливці зазнали б страшні борошна на льоху місцевого НКВД.
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"...страшні борошна..." ??? Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 770 Це в сенсі "мУкі" ??? Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 8236
Вчи українську. Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 9242
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ти шо? Борхеса не читав? Село неасвальтіроване!!!
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Дідько, це ж вже класика стьобу в стилі "підлога країни"
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он долго сидел на скамейке запасных. сейчас почему-то активизировался.
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А зробити жирненьким це слово? Нє?
А то в нас вже підозри виникли, а нє лахтєнскій лі ви чувачок?
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Гугел перекладач так працюе, "палить" мокшан як завжди )..."зазнали б страшні борошна на льоху"... ))
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А Яніна Соколова палить ще краще:
«Россія показала миру русскій мір жопу»


https://www.youtube.com/watch?v=K-tXuLqW8lU
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нє! З ночью!!! Бо цю Конституцію приймали серед ночі - депутатів зачинили в сесійній залі та сказали шо не випустять, поки ті не проголосуют. В результаті зліпили шось із шматків разних текстів. Безплатна медицина - це результат тиску комуністів, шо тоді в кнессеті мали впливову хракцію - і називалось це "відстояли соціальні завоювання пролєтаріята"!!! Внаслідок чого ми получили найкорумпованішу та найдорожчу в світі "безплатну" медицину
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ой, ну порадовали хлопцы... прям, Молодая гвардия в тылу фашистов...
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орки уже итальянцами стали разве? Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 9925
коммунистов, епта
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Та так, то фанати 95 кварталу постаралися! 😁
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два бистрих, адін протяжний: слава! слава! Сла-а-авко вакарчук, де ти йє???
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Зеленский это назовет провокацией Климкина и Порошенко
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Пока это сделал только ты
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твой кловун ещё интернет не читал, как прочитает яндекс новости так и узнает.
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пачєму я, ПРЄЗЄДЄНТ України, узнаю ето із інтєрнєта???
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ЗЕбилы такие креативные и содержательные..прям как зебилы..
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Хочеться вірити, що це справді донецька герілья, а не плановий реверанс "за реінтеграцію (та широку автономію) ОРДЛО".
Бо зараз майже кожного дня якийсь пердімонокль...
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Це тому, що в твоїй голові суцільні пердімоноклі.
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Серйозно? Знаєш, мешканці міста Троя з глибини тисячоліть зараз підтверджують мої слова - бо вони одного разу повелися на дерев'яного Лаврова і вперли його у місто. Результат відомий.
Це я до того, що сліпа віра - погана стратегія. Особливо в нинішній ситуації.
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Ой, такие ты слова говоришь... меня даже "*********" в краску вгоняет...
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тоже замєтіл, шо цей німець шипко умний
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Ну хоча б не крутить рилом як дехто. Моргала мона вломати поки твої опуси прочитаєш. Чо ти кривиш мову?
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він казав на поліцаїв - констєблі, ***
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І це справді спочатку бувтеатральний термін - бо у театрі 18-19 ст. (мається на увазі не класичний, а "попсовий" театр) стандартним прийомом для зображення здивування або шоку було підвести брови, щоб монокль (його тоді носили трохи менше ніж усі) випав і повис на ланцюжку. "Загубити монокль" французькою perdit monocle.
А вже потім слово набуло поширення у значенні "сильне здивування, шок, ах*й" через своє кумедне звучання Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 8837
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Гертруда Стайн в свое время тоже отличилась, назвав послевоенное поколение "женерасьон пердю"...
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В днр с ума часом не сошли от увиденного флага и услышанного гимна.
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Они сошли с мозгов еще 5 лет тому, когда их свиноматки, абырвалги и другой деклассированный элемент с бодуна, страдая похмельно-абстинентным синдромом и блестя рондолевыми фиксами, взывал к путенприди, блокировал колонны и бегал на "рефирендамы"...
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на крыме тоже самое после 18 часов.
только полный олигофрен может хотеть жить на России.
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И что должны будут чувствовать люди, совершившие ТАКОЙ ПОСТУПОК, когда зеля...все про?рет(((
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Как именно Зеля, это может просрать?
По вашей, порохобной логике, если завтра в Донецке не будет флага и звучания гимна, то это и будет так, что Зе' это просрал?

Отвечай, мудило, только честно, от себя, без всяких порохоботско-ольгинских методичек!
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magic SOM это особо упоротый агрессивный и хамовитый зебил . Причём переобувшийся, раньше так же хамовито топил за бабу Жюлю но после позорного слива ВонИ стал ЗЕбилом..
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Надеюсь, что все мы доживем до того дня, когда наш жовто-блакытный будет развеваться над цитаделью зла - кремблем.
Слава Україні !
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Хай там море розіллється і забуття на віки вічні.
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Мені більше подобається варіант, щоб на руїнах москвабаду стирчали знаки з жовто-чорним символом:

Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 3041
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Есть вещи которым невозможно сопротивляться. Это как треснутая чашка: снаружи может ещё ничего не быть, но трещина изнутри рано или поздно проступит и разломает чашку пополам.

Так и тут. Изнутри «молодые республики» неживые. ***** даже не может оттуда вывести своих ихтамнетов - иначе все это рухнет просто как карточный домик
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може і нєживійє, але ненависть до українського там аж клокоче - швидше з москалями побратайємось ніж з даунбасянами помиримось
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Про ненависть оттуда я слышу только от лахтинских и соевых ботов
Ни тем, ни тем не верю
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ненависти полно, подогретой своим же обломом...
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Твой ***** может вывести своих ихтамнетов на раз -два. Но, он из дамбаса просто так не уйдёт, как и ты с Цензора. Будете гадить до тех пор, пока есть дерьмо в дерьмовнице. С праздничком !
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Гадят тут только проплаченцы типа тебя
Остальные прекрасно общаются и без вас - вы ж ко всем липнете со своей методичкой
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Лалала Лалалаловна: Манипуляторша от Бога; провокаторша от дьявола; тролль по призванию; бот по профессии.
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Главное шо она збежала в Германию, и от туда учит как жить нам в Украине. Обожаю таких поцреотов.
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Патріотичний заклик СЛАВА! Потім СЛАВА ГЕРОЯМ ! СЛАВА УКРАЇНІ ! Він стався в давнину від слова слав'яни СЛАВА і веде в дуже далеку старовину Київської Русі, бойовий клич "Кий", "Слава" починають вживатися з моменту формування Київської Русі. Потім ВКЛ де клич - "Литва!", "Слава!", "Русь!") Використовувався в бойових порядках військ слов'ян і балтів ВКЛ. А коли вороги загарбники: монголи, татари, поляки але особливо найлютіші і криваві одвічні вороги слов'янського українського народу жахливі наполовину монголоїдні угро фіни личакові москалі - кацапи вторгалися на святу українську землю. Тоді на захист своєї Української Батьківщини Русі разом з усім народом України завжди вставали хоробрі, київські дружинники пізніше українські козаки. Так ось бойовий клич древніх слов'ян і українських козаків у боях з лютим ворогом завжди було триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! І тоді в жаху бігла жахлива кацапська -личакова і інша нечисть яка прийшла з окупаційною війною на святу слов'янську українську землю. Потім вже в боротьбі з кремлівської бандитської більшовицької окупаційною армією жахливої Росії- орди хоробрі захисники воїни - козаки української держави УНР теж мужньо воювали за свободу і незалежність України проголошуючи вже Слава Україні! І в у другій світовій війні українські герої, патріоти козаки -Бандеровци УПА! Знищували сталінських комуно - фашистів окупантів і таких же фашистів окупантів гітлера зі словами Слава Україні! і Героям Слава! Ось і зараз коли жахлива фашистська путлінская ********* напала на Україну зі злочинною фашистської метою спробувати анексувати її суверенні території Криму і Донбасу, весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапською нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків слов'ян. Так український народ переможе проклятих личакових окупантів загарбників і не віддасть навіть метра своїм святоі української землі, будь-якому i навіть самому найсильнішому фашистові окупанту -агрессору, хто б він не був.

СЛАВА УКРАЇНІ ! .СЛАВА НАЦІЇ!
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Один я чувствую запах легкого пригорания бутылкожопых скаленвставателей? 0о
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В начале второй минуты ублюдочные московские попы, с горящими жопами, похоже пытались колоколом гимн заглушить.
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сейчас Донецк трясет, нагоняют истерию, что это ВСУ бомбит...
верещат, что даже из танков...
говорить что никакой танк до Донецка не до стрельнет бесполезно...
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Козырный туз Патриотов бьет шестерку Медведчука..
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ех, Тимчука невистачає, він би зараз росповів про скинуті з беспілотників листівки, про вий сепарні з цього приводу
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Хороший знак!
Жесть, что случилось с Донецком.... Северная Корея. Пора домой!
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Вранці Патріоти нагадали окупантам що Дебальцеве це Україна
Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 5966
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Скоро 5 років,як я не був у Донецьку,поряд з яким народився і прожив все свое свідоме життя. Більше 2-х років спостерігав за ним з окопів,коли був в АТО. До мого будинку можно було палкою докинути,як казав мій товариш,а не довелося. Зараз там ворог.А земляки порадували! Слава УКРАЇНІ!
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Ссанич вже відігрався, і призначив сепара головою ОДА
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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