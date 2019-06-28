 Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook представитель президента в правительстве Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что в Украине такой солнечный "зеленый" тариф для крупных станций в 4 раза выше (0,15 евро за кВт/час).

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Он заявил, что "если фракция "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов", то до конца следующего года "в ходе конкурентных аукционов" Рада снизит "зеленый тариф" на солнце в 2 раза.

Если этого не случится, Герус пообещал сдать мандат и месяц на волонтерских началах подметать Крещатик.

"Снизить" здесь означает, что тариф, полученный для новой "солнечной" станции, будет в 2 раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф. То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше 0,075 евро за кВт/час", - отметил он.

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