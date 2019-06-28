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Все про:ВР (23102) Герус (30) Зеленый тариф (5)

 Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза. ФОТО

Армения провела первый аукцион для солнечных электростанций - тариф победителя 0,041 доллара за кВт/час. Мощность станции 55 МВт. На очереди следующая СЭС на 100 МВт.

Об этом сообщил в Facebook представитель президента в правительстве Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что в Украине такой солнечный "зеленый" тариф для крупных станций в 4 раза выше (0,15 евро за кВт/час).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА, - Герус. СПИСОК

Он заявил, что "если фракция "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов", то до конца следующего года "в ходе конкурентных аукционов" Рада снизит "зеленый тариф" на солнце в 2 раза.

Если этого не случится, Герус пообещал сдать мандат и месяц на волонтерских началах подметать Крещатик.

"Снизить" здесь означает, что тариф, полученный для новой "солнечной" станции, будет в 2 раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф. То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше 0,075 евро за кВт/час", - отметил он.

Герус рассчитывает, что новая Рада снизит зеленые тарифы в два раза 01

Также читайте: Реформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ

Герус рассчитывает, что новая Рада снизит зеленые тарифы в два раза 02

Источник: https://censor.net.ua/p3134736
 
   
 Топ комментарии
 
"..Если этого не случится, Герус пообещал сдать мандат и месяц на волонтерских началах подметать Крещатик."
брешет герус.. точнее - потом скажет что ПОШУТИЛ))
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Судя по всему этот герпес разбирается в энергетике как заяц в апельсинах...
Сравнивать энергетику Украины и Армении...при этом равняться на Армению...может тодько идиот...
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*Зеленые тарифы* вообще нужно отменить и развивать самую дешевую атомную енергию. Зеленые тарифы придумали те кто хочет уничтожать конкурентов. Немцы уже повелись на зеленые тарифы, закрыли свои АЕС и ТЕС теперь полной жопой сели на росийскую газовую трубу чтобы держать свою продукцию хоть как то конкурентоспособной. Украина же самая нищая на континенте страна тем более не потянет супердорогую зеленую енергетику. Если и дальше будем оплачивать зеленые тарифы то придется просить Пидорашку продавать нам дешовый газ чтобы удержать тарифы хоть на среднеевропейском уровне.
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"..Если этого не случится, Герус пообещал сдать мандат и месяц на волонтерских началах подметать Крещатик."
брешет герус.. точнее - потом скажет что ПОШУТИЛ))
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расчет на то, что ватники "УСЛЫШАТ" что это "тарифы на э/э снизят в 2 раза" Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза - Цензор.НЕТ 4289 ... ну тупые..(с) Им даже в головы не придет, что тарифы на э/э НЕ снизят..
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Слова МУЖА , А НЕ ТРІПЛА. Твої б слова та до бога. Бо з такою зельоною енергетікою Ахметка стане найбагатшою людиною в світі, а от ми....є.
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герус не муж, герус - имитация "евнуха" бени, которая строжит другую шестерку куклу бени Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза - Цензор.НЕТ 4636
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а если снизит, напишешь тут шо ты просто пылесос-врун ???
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Слишком как то много зелени нам впаривают...
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😀 И можно сразу считать...что солнечная электроэнергия в Украине умерла...не успев родится...
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А нафіга така енергетика потрібна ? Щоб ми платили по 8 гр. за кіловат?
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Не треба ж за точку відліку брати Ахметівські забаганки
В світі є країни, де тариф на сонячну енергетику 1 цент (26...28коп) за кВт*год.
Ми, звісно, не пустеля Сахара, але 1грн за 1 кВт*год у нас абсолютно реально. І це в самий дорогий денний час. З 1 липня і введенням ринку електроенергії сонячна енергетика навіть по таких тарифах стане абсолютно рентабельною.
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Ціни за якими куплятиме Гарантований покупець та по яким реалізує їх далі - різні речі. А аукціони завжди можна підмутити під правильних людей та цікаві їм числа.
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Хочешь ставь себе батареи. Я твои хотелки не желаю оплачивать по 10грн/кВт. Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза - Цензор.НЕТ 5907
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А ты их и неплачиваешь по такой цене...
Кроме того...снижение заеупочного тарифа на данный вид гегерации энергии вообще никак не скадется на тарифах...по причине очень небольшого процента той генерации ..
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Оплачиваю еще как. Я сейчас плачу по 1.69грн/кВт. Вместо того чтобы платить по 50коп/кВт атомной енергии. Кроме того зеленые тарифы еще и из бюджета дотируют тоесть из моего кармана еще деньги воруют. И ето скоро собираются повышать тарифы до европейского уровня.
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как ты можешь платить по 50коп за 1квт*час если энергоатом продает ее на оптовом рынке по 56коп?
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По виробітку % незначний, а по грошах в рази вище, вже двозначний в "казані" загальної виручки виробників.
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Чом не в чотири.Особливо для великих Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раз - Цензор.НЕТ 8968 Чи пограбунок українців цікавіший Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раз - Цензор.НЕТ 8968
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"Вище, ніже". Скажіть краще, дядьку, чиї інтереси лобіюєте? І, якщо вже такі щирі, скільки вам з цього обломиться?
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Порохоботы фас !!! Необходимо найти зраду
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Зради немає - це новий жарт від ЗЄкоманди. Тобі в вуха насцяли, а ти хочеш похизуватися цим перед порохоботами. Ти сказочний далбай@б.)))
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тфе, ты генетический дегенерат, как и все россияне.
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Рада снизит "зеленый тариф" на солнце в 2 раза. / для мелких производителей срок окупаемости СЭС увеличится с 10 до 20 лет.
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зебилы - схавают))
они ж "услышат" что это "тарифы на э/э снизят в 2 раза"... ну тупые..(с)
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у них ща срок окупаемости-никогда, рошения частникам успела запретить СЭС, надеюсь новая власть восстановит справедливость
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у них ща срок окупаемости-никогда, рошения частникам успела запретить СЭС, надеюсь новая власть восстановит справедливость/ «Сам себе энергетик» - житель Львовщины установил солнечную батарею и даже продает энергию государству .07 октября 2014 / первый украинец, который продал государству собственную электроэнергию. Мощность электростанции 10 кВт., приведены её расчёты,окупится через 5 лет/Сейчас ,по словам владельцев, СЭС окупится за 10 лет./ Народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт: установление их на крышах, но не на земле. Что не правильно.Новая ВР вряд ли что то изменит. Для новой власти Ахметов остался Ахметовым.
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*Зеленые тарифы* вообще нужно отменить и развивать самую дешевую атомную енергию. Зеленые тарифы придумали те кто хочет уничтожать конкурентов. Немцы уже повелись на зеленые тарифы, закрыли свои АЕС и ТЕС теперь полной жопой сели на росийскую газовую трубу чтобы держать свою продукцию хоть как то конкурентоспособной. Украина же самая нищая на континенте страна тем более не потянет супердорогую зеленую енергетику. Если и дальше будем оплачивать зеленые тарифы то придется просить ********* продавать нам дешовый газ чтобы удержать тарифы хоть на среднеевропейском уровне.
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В результате у немцев самое дорогое электричество в Европе - до 0,45 евро за киловатт без стоимости обслуживания
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во всем мире развивают зеленную энергетику, и только ватники думают что атом+тэс - "лучший выход", забыв что им этим дышать...
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Между нами, в зелёной энергетике местным ватникам до восточных ватников как до Луны. На паРашке сами делают солнечные панели и значительную часть ветряков. То есть там не только теряют деньги на дебильных зелёных тарифах, но хотя бы создают рабочие места на собственном производстве этих устройств.
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Это в Газпроме рассказали?

А это:
"Возобновляемые источники выйдут на 1-е место в энергетике ФРГ в 2018 году
Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной: производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-42081787

в Германии.
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В Германии? Ето куда срочно тянут росийскую газовую трубу чтобы снизить стоимость енергии бизнесу? Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза - Цензор.НЕТ 3638Ты хочешь тоже закрыть все украиские АЕС и ввести тариф 10грн/кВт и потом когда люди взбунтуются просить Ху*ла дать дешовый газ в обмен на крым, дамбас и все правобережную Украину?
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"закрыли свои АЕС и ТЕС"
"теперь полной жопой сели на росийскую газовую трубу чтобы держать свою продукцию хоть как то конкурентоспособной."
блииин. как в твоем мозгу такое зародилось?
А газ в электричесво где они превращают? Существуют рентабельные варианты кроме ТЭС?
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"развивать самую дешевую атомную енергию."

По-перше, а як її "розвивати"? "придется просить *********" створювати заміщаючі потужності та нові станції?. В нас свого атомбуду немає. А в інших не дуже й дешево, м'яко кажучи, виходить, навіть коли китайці будують. "Дуже дешевий атом" - це міф.
По-друге, збільшення потужностей АЕС можлива лише при переорієнтації їх роботи на експорт е\е, адже вже зараз частка базового за своїм характером виробітку АЕС в балансі близька до граничної, вище підуть значні добові та сезонні диспетчерські обмеження потужності. Ну або внутрішній попит швидко ростиме, але зі всім цим якось не схоже що в нас найближчі навіть десятиліття взлетить промисловість та добробут народу щоб так сталось.
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медленно, постепенно, но вполне возможно зимой, герус узнает почему армяне более загорелые и смуглые. чем украинцы. что такое разница в климате - и как она отражается на стоимости солнечного киловатта...и пойдет подметать Крещатик.Источник: https://censor.net.ua/p3134736
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У армян стоимость зелёной генерации ниже в 4 раза, а Герус хочет снизить в 2. Не глупее нас с Вами.
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очень смешно, пишите сразу, что в 44 раза дешевле - тогда и Украине перепадет Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза - Цензор.НЕТ 8155
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Читать умеем? Читаем тест статьи:
"Армения провела первый аукцион для солнечных электростанций - тариф победителя 0,041 доллара за кВт/час. Мощность станции 55 МВт. На очереди следующая СЭС на 100 МВт.
Об этом сообщил в Facebook представитель президента в правительстве Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что в Украине такой солнечный "зеленый" тариф для крупных станций в 4 раза выше (0,15 евро за кВт/час). Источник: https://censor.net.ua/p3134736"
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он соврал, нет такой себестоимости даже в Израиле, не говоря уже о высокотехнологических северных странах
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Треба враховувати що в собівартості є багато складових і фактор ціни панелей та інсоляції в місці побудови важать інколи й менше ніж вартість робочої сили, капіталу та легкість під'єднання до мереж. Така ціна цілком реальна для крупної СЕС, в світі бували й нижчі.
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Судя по всему этот герпес разбирается в энергетике как заяц в апельсинах...
Сравнивать энергетику Украины и Армении...при этом равняться на Армению...может тодько идиот...
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Что такое сегодня *зеленый тариф* на пальцах? Ето когда все село жителей платит кредит за Теслу председателя колхоза.
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Вы не поняли Он собирается умереть на защите угольных электростанций
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Приятно наблюдать как Ахметовские псы бесятся
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Що потрібно зробити:
1. В усіх платіжках по зарплаті повинно бути написано скільки нараховано, скільки вираховано податків, а також скільки з кожного вираховано на:
- компесацію по зелених тарифах
- компенсацію по оплаті постачання води і електроенергії в лугандон і тд.
І от коли люди побачать скільки з них з кожної зарплати забирають на виплату різних компенсацій, то владі мабуть мало не покажеться після цього.
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Тогда начнутся человеческие бунты если увидят в платежках обслуживание ветряков Ахметова, електроенергии в крым и лугандонию и яхты Косюка занимающие 2/3 от суммы всей платежки
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Зелёный тариф можно уменьшать. Если не в 2, то хотя бы в 1Ю5 раза, чтобы уменьшить ажиотаж. Бедный Ренат может вылететь в трубу.
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Загальна потужність великих СЕС перевищує 1 300 МВт, а сукупна потужність дахових СЕС наприкінці 2018 року становила лише 157 МВт. Відповідно, левову частку стимулювання, яке надходить через "зелений" тариф, отримали господарі промислових СЕС, а не розподілена генерація на дахах. Сонячними панелями обладнані близько 7,5 тис приватних будинків.Зараз спостерігаємо хорошу динаміку розвитку дахових станцій завдяки "зеленому" тарифу , проте є необхідність пріоритетної підтримки розподіленої генерації.- Украинская солнечная энергетика: как не повторить судьбу Икара. 15 февраля 2019
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"Зараз спостерігаємо" намагання вскочити в останню мить "поїзд що рушає" Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза - Цензор.НЕТ 6072

Україна в II кв.-2019 збільшила введення потужностей ВДЕ в 6 разів, наростивши їх обсяг до 3,6 ГВт.

"Україна в квітні-червні 2019 року ввела 656 МВт потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Такі дані оприлюднила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, в четвер, передає Енергореформа .
У другому кварталі, зокрема, введено 71 МВт потужностей вітроелектростанцій (ВЕС) і 568,3 МВт потужностей сонячних електростанцій (СЕС), а також 16 МВт біогазових установок.
Таким чином, за станом на кінець першого півріччя встановлена потужність об'єктів ВДЕ досягла 3634,4 МВт, в тому числі СЕС - 2640,4 МВт, ВЕС - 776,6 МВт, установок на біомасі - 51,3 МВт, біогазі - 66,4 МВт.
Як повідомлялося, Україна в січні-березні 2019 року ввела 861,1 МВт ВДЕ, що в 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 16% більше, ніж за весь 2018 рік. Об'єкти ВДЕ в першому кварталі поточного року виробили 1,9 млрд кВт-год е / е."
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герус, вместе со всей фракцией "п"дорас народа" можешь брать метлу и подметать. вы ни на что большее неспособны.
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Навіть тариф 4 цента за 1 кВт*год це забагато. Зниження ціни сонячних панелей зараз проходить настільки лавиноподібно, що в деяких південних країнах в 2018 році тариф знизився до 1 цента за 1 кВт*год.
Так що Герус практично нічим не ризикує. Якщо вдасться перемогли лобізм Ахметова (і його бізнес-партнера Порошенко) і провести конкурентний аукціон, то 7 центів за 1 кВт*год (приблизно 1,8грн за 1 кВт*год) - це захмарна ціна в в 2019 році.
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Дело в том что в отличии от США и Европы у нас *бизнесмены* привыкли вкладывать деньги где прибыль 300% годовых а не 10% как во всех цивилизованных странах
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Я розумію в чому справа, ще на 2 курсі довелось штудіювати Капітал з його характеристикою первісного накоплення капіталу

"Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"

Але ж період період первісного накоплення вже повинен би завершитись. Інакше і наши "бізнесмени" загинуть разом з державою. В конкурентному світі вони не виживуть.
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25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о запуске аукционов для производителей "зеленой" энергетики. Документ поддержали 251 народный депутат. Законопроект предусматривает, что с 1 января 2020 года в Украине начнутся "зеленые" аукционы в системе Prozorro.

С 1 января 2020 года начнет работать новая модель функционирования "зеленего" рынка в Украине. Она предполагает постепенный и сбалансированный отказ от "зеленых" тарифов для возобновляемой энергетики в пользу более выгодоной аукционной модели. Основная причина - экономическая. Сегодня в Украине самая высокая цена на "зеленый" тариф в Европе, что превышает стоимость электроэнергии в несколько раз. Закон предусматривает снижение "зеленого тарифа" с 2020 года для солнечных электростанций (СЭС) на 25% и ежегодное уменьшение его на 2,5% в течение 3 лет. Для ветроэлектростанций (ВЭС) тариф с 2020-го должен снизиться на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

Вопрос - при чем тут Герус и вся зешобла? И как долго они будут достижения папиредников выдавать за свои?
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Доля всех возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии в Украине составляет около 2%.- Украина почти в 3 раза увеличила темпы установки альтернативных источников энергии .
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Чого він порівнює з Вірменією? Треба не зупинятись на цій широті і йти нижче до Алжиру, Єгипту, тощо.
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Там 1 цент за кВт*год. Для нас це поки що нереально.
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А коли буде реально? Коли Земля змінить нахил осі обертання?
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Якщо йдеться про зниження тарифів "для крупных станций (0,15 евро за кВт/час)."і не зачепить зелений тариф для домогосподарств ,то я не маю нічого проти.
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Герус в своем репертуаре.
"...То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию..." ТАК для этого нужно запустить конкуренцию, т.е. РЫНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГИИ. Который ты дятел и блокируешь. Источник: https://censor.net.ua/p3134736
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герус постыдно молчит что у нас состоялись торги по обычной энергии, атомные станции продавали по 45 коп за квт а тецы по 55 коп за квт. тогда почему для промышленности 1 квт продают по 2,5 грн? это в 5 раз дороже и там кормится беня
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каким образом там беня кормиться ? или пылесос просто врет ???
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Расходы на солнечную или любую другую "зеленую" генерацию - это на самом деле расходы на оборону, расходы на минздрав и т.д. Но, чтобы это понять надо не молиться на "вечнозеленого".
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Вот французы дебилы, - не заботятся ни об обороне, ни о медицине, - получают 70% энергии с АЭС.
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Соевые, как вы это обьясните:

Стало відомо, скільки керівництво "Нафтогазу" заробило на преміях

Стало відомо, скільки керівництво "Нафтогазу" заробило на преміях

Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заробив за 2018 рік 286,5 млн гривень, з яких 261 млн гривень становила премія за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Такі дані містяться в річному звіті "Нафтогазу". Загалом винагорода членів правління компанії за підсумками 2018 року становила 389,3 млн гривень.

Так, перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома отримав 27,5 млн гривень, заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець - 22,7 млн гривень, член правління Юрій Колбушкін - 17,3 млн гривень, член правління Олег Прохоренко 20,6 млн гривень, член правління Микола Гавриленко - 14,7 млн гривень.

При цьому Прохоренко і Гавриленко не отримували винагороди як члени правління "Нафтогазу".
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а почему ты не пишешь сколько нафтогаз заплатил налогов, сколько отсудил денег?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГерус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза. ФОТО
 
 
 
 
 
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