 Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook представитель президента в правительстве Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что в Украине такой солнечный "зеленый" тариф для крупных станций в 4 раза выше (0,15 евро за кВт/час).
Он заявил, что "если фракция "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов", то до конца следующего года "в ходе конкурентных аукционов" Рада снизит "зеленый тариф" на солнце в 2 раза.
Если этого не случится, Герус пообещал сдать мандат и месяц на волонтерских началах подметать Крещатик.
"Снизить" здесь означает, что тариф, полученный для новой "солнечной" станции, будет в 2 раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф. То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше 0,075 евро за кВт/час", - отметил он.
брешет герус.. точнее - потом скажет что ПОШУТИЛ))
Зеленский подал неотложный закон о снижении цен на электроэнергию
шестеркукуклу бени
В світі є країни, де тариф на сонячну енергетику 1 цент (26...28коп) за кВт*год.
Ми, звісно, не пустеля Сахара, але 1грн за 1 кВт*год у нас абсолютно реально. І це в самий дорогий денний час. З 1 липня і введенням ринку електроенергії сонячна енергетика навіть по таких тарифах стане абсолютно рентабельною.
Кроме того...снижение заеупочного тарифа на данный вид гегерации энергии вообще никак не скадется на тарифах...по причине очень небольшого процента той генерации ..
они ж "услышат" что это "тарифы на э/э снизят в 2 раза"... ну тупые..(с)
А это:
"Возобновляемые источники выйдут на 1-е место в энергетике ФРГ в 2018 году
Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной: производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-42081787
в Германии.
"теперь полной жопой сели на росийскую газовую трубу чтобы держать свою продукцию хоть как то конкурентоспособной."
блииин. как в твоем мозгу такое зародилось?
А газ в электричесво где они превращают? Существуют рентабельные варианты кроме ТЭС?
По-перше, а як її "розвивати"? "придется просить *********" створювати заміщаючі потужності та нові станції?. В нас свого атомбуду немає. А в інших не дуже й дешево, м'яко кажучи, виходить, навіть коли китайці будують. "Дуже дешевий атом" - це міф.
По-друге, збільшення потужностей АЕС можлива лише при переорієнтації їх роботи на експорт е\е, адже вже зараз частка базового за своїм характером виробітку АЕС в балансі близька до граничної, вище підуть значні добові та сезонні диспетчерські обмеження потужності. Ну або внутрішній попит швидко ростиме, але зі всім цим якось не схоже що в нас найближчі навіть десятиліття взлетить промисловість та добробут народу щоб так сталось.
"Армения провела первый аукцион для солнечных электростанций - тариф победителя 0,041 доллара за кВт/час. Мощность станции 55 МВт. На очереди следующая СЭС на 100 МВт.
Об этом сообщил в Facebook представитель президента в правительстве Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что в Украине такой солнечный "зеленый" тариф для крупных станций в 4 раза выше (0,15 евро за кВт/час). Источник: https://censor.net.ua/p3134736"
Сравнивать энергетику Украины и Армении...при этом равняться на Армению...может тодько идиот...
1. В усіх платіжках по зарплаті повинно бути написано скільки нараховано, скільки вираховано податків, а також скільки з кожного вираховано на:
- компесацію по зелених тарифах
- компенсацію по оплаті постачання води і електроенергії в лугандон і тд.
І от коли люди побачать скільки з них з кожної зарплати забирають на виплату різних компенсацій, то владі мабуть мало не покажеться після цього.
Україна в II кв.-2019 збільшила введення потужностей ВДЕ в 6 разів, наростивши їх обсяг до 3,6 ГВт.
"Україна в квітні-червні 2019 року ввела 656 МВт потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Такі дані оприлюднила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, в четвер, передає Енергореформа .
У другому кварталі, зокрема, введено 71 МВт потужностей вітроелектростанцій (ВЕС) і 568,3 МВт потужностей сонячних електростанцій (СЕС), а також 16 МВт біогазових установок.
Таким чином, за станом на кінець першого півріччя встановлена потужність об'єктів ВДЕ досягла 3634,4 МВт, в тому числі СЕС - 2640,4 МВт, ВЕС - 776,6 МВт, установок на біомасі - 51,3 МВт, біогазі - 66,4 МВт.
Як повідомлялося, Україна в січні-березні 2019 року ввела 861,1 МВт ВДЕ, що в 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 16% більше, ніж за весь 2018 рік. Об'єкти ВДЕ в першому кварталі поточного року виробили 1,9 млрд кВт-год е / е."
Так що Герус практично нічим не ризикує. Якщо вдасться перемогли лобізм Ахметова (і його бізнес-партнера Порошенко) і провести конкурентний аукціон, то 7 центів за 1 кВт*год (приблизно 1,8грн за 1 кВт*год) - це захмарна ціна в в 2019 році.
"Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"
Але ж період період первісного накоплення вже повинен би завершитись. Інакше і наши "бізнесмени" загинуть разом з державою. В конкурентному світі вони не виживуть.
С 1 января 2020 года начнет работать новая модель функционирования "зеленего" рынка в Украине. Она предполагает постепенный и сбалансированный отказ от "зеленых" тарифов для возобновляемой энергетики в пользу более выгодоной аукционной модели. Основная причина - экономическая. Сегодня в Украине самая высокая цена на "зеленый" тариф в Европе, что превышает стоимость электроэнергии в несколько раз. Закон предусматривает снижение "зеленого тарифа" с 2020 года для солнечных электростанций (СЭС) на 25% и ежегодное уменьшение его на 2,5% в течение 3 лет. Для ветроэлектростанций (ВЭС) тариф с 2020-го должен снизиться на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Вопрос - при чем тут Герус и вся зешобла? И как долго они будут достижения папиредников выдавать за свои?
"...То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию..." ТАК для этого нужно запустить конкуренцию, т.е. РЫНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГИИ. Который ты дятел и блокируешь. Источник: https://censor.net.ua/p3134736
Стало відомо, скільки керівництво "Нафтогазу" заробило на преміях
Стало відомо, скільки керівництво "Нафтогазу" заробило на преміях
Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заробив за 2018 рік 286,5 млн гривень, з яких 261 млн гривень становила премія за перемогу в Стокгольмському арбітражі.
Такі дані містяться в річному звіті "Нафтогазу". Загалом винагорода членів правління компанії за підсумками 2018 року становила 389,3 млн гривень.
Так, перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома отримав 27,5 млн гривень, заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець - 22,7 млн гривень, член правління Юрій Колбушкін - 17,3 млн гривень, член правління Олег Прохоренко 20,6 млн гривень, член правління Микола Гавриленко - 14,7 млн гривень.
При цьому Прохоренко і Гавриленко не отримували винагороди як члени правління "Нафтогазу".