 Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
За процессом проследил второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.
Как сообщил Кучма, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5 — 3 месяца.
Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.Источник: https://censor.net.ua/p3134725
чтобы танки Путина выдержал...
мост имени предателей коломойша зелендебил кучма ушлебок...
По факту, территория ОРДЛО уменьшилась сразу на 1,5км так что о зраде кричать глупо, позже будет нетрудно найти повод и снова сократить серую зону.
Накой тот мост под прицелом росийских войск кроме отмыва бабла?
рано ремонтировать мосты, если каждый день есть раненные и не спокойно в серой зоне
стреляют вопреки всем договоренностям ( наплевав на все договоренности)
кому нужен этот мост? вате, прущейся за хавчиком и пенсией? им не удобно и тяжело возвращаясь груженными... смеяться с нас?
а сколько мостов отремонтировали на неоккупированной территории, где нашим людям не удобно годами?