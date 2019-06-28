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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Вблизи Станицы Луганской продолжается разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.

Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

За процессом проследил второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС

Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма 01
Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма 02

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.

Как сообщил Кучма, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5 — 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/p3134725
 
 
 Топ комментарии
 
Взорвали мост российские саперы, а ремонтирует Украина. Браво Презедент.
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стройте МОСТ М ЫРУ...ублюдки так
чтобы танки Путина выдержал...
мост имени предателей коломойша зелендебил кучма ушлебок...
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и так нормально, не пойму нафиг его ремонтировать.
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Интересно, какой мост отремонтируют быстрее - этот или Боксерский?
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папусам дали гроші, вони поспішають їх роздерибанити! А те що відновлення мосту не відповідає інтересам України, всім покуй!
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Новий міст потрібно будувати там де відновлена українська влада, а на фронті хай скакають через річку, бо ці уроди привели війну на українську землю!
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В Одеській області потрібен міст 2км через Дністровський лиман, бо вся Бесарабія від'єднана від України лиманом і тільки два моста з'єднують Бесарабію з Україною! Потрібен міст ще з часів СРСР і його всі планують побудувати і досі ніхто побудувати не може! На цей міст, який скоротить на 70км дорогу в Бесарабію, дозволить подати ЛЕП та газогін на українську територію Бесарабії в обхід Придністров'я, на цей міст в кожної влади не вистачає грошей! **** та Червоний Хрест не виділяють на цей міст грошей, бо це ж окупована Румунія, і Румунія рано чи пізно захоче забрати свої землі назад і тому нам не дають грошей на інтеграцію Бесарабії в Україну!
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Боксер гораздо умнее клоуна который даже по бумажке не способен что то прочитать, анализы сдать, двух слов связать и на смартфоне с десятой попытки что то прокукарекать для зебилов, это по факту...
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и так нормально, не пойму нафиг его ремонтировать.
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ремонтируем чтобы техника пройти могла?
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Взорвали мост российские саперы, а ремонтирует Украина. Браво Презедент.
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Чего разорались, ремонт за счет Красного креста.
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Ремонт за счет Креста, а разгонять зраду в комментариях за счет Рошена, вот и стараются.
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да в ПЕСячей партии все умственно-отсталые. вчера на "право на владу" их шкура там такой бред вякала что пипец. рогулья понабирали себе, которое только полуницю у пшеков умеет собирать, а мозгов нифига нету
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Судя по высеру про полуницу и пшеков,ты обыкновенный ватный лапоть с запоребрика или дырявой Лугандонии,косящий под зебила.
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а на самом деле правда- рогулье- тупое селючье чухло,которые намного тупее,например полтавчан или днепрян. рогули безмозглые чернорабочие и бабы у них закомплексованые цервканутые курицы с небритыми П.. их удел- корячится на зароботках за границей и рубать свой лес,а потом скулить что затопило
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лупалы разуй
Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.Источник: https://censor.net.ua/p3134725
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стройте МОСТ М ЫРУ...ублюдки так
чтобы танки Путина выдержал...
мост имени предателей коломойша зелендебил кучма ушлебок...
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За чей счет сей банкет? Зачем сепарам мост строить? Ведь сегодняшнее сооружение типо моста наглядно сепарам каждый день показывает чего они добились приходом рузьгого мира. Если завтра на етом месте будет стоять новенький мост то сепары пойдут войной дальше добиваться своего. Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма - Цензор.НЕТ 1016
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Почему Кучма убивший Гонгадзе не в тюрьме, а сейчас правая рука Зеленского по внешней политике и занимается продвижению сепаратизма вглубь Украины?
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За чий рахунок?Попачленци його підірвуть при перщій нагоді,хто тоді відповідати буде?
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за рахунок бюджету україни і це тільки початок...незабаром слуги народу цим же коштом відновлюватимуть всю інфраструктуру донбасу, пенсії за 5 років, заборгованість по зарплатах шахтарям...и ти кріпись, мужайсь
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соевый барбос, ты статью читать пробовал? там написано за счет красного креста
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о, тузик голос подал...тебе команда - служить
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Такий будуйте, щоб танки сепарiв не пройшли. Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма - Цензор.НЕТ 5265

Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма - Цензор.НЕТ 3314
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Хороший мост, да и вообще там очень красиво сделали, для людей, не для быдла...
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Сходи к памятнику в честь возвращения Киеву Магдебурского права которому 211 лет уже, что под этим мостом находится ниже. Его заливает глиной и водой потому как нарушен дренаж из-за этого поцоватого моста, он просто в убитом состоянии, обложен мешками с песком а этот ушлебан на фото лыбится как имбицил.
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А говорили что Рашка за все разрушения и убийства будет платить. А тут вот оно что оказывается. Так Рашка воевать во всем мире все свое существование может.
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Заплатят. Главное чеки не потерять. Вы после Анаконды всё ещё в Гаагу верите?
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Так платят отдельно какцапы, кто жизнями кто спасением своих жизней, для ***** это быдло не важно поэтому его можно цмырить везде, в любой точке мира, на а в Украине это уже народная забава...
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Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования - на 1,5 километраИсточник: https://censor.net.ua/p3134725
По факту, территория ОРДЛО уменьшилась сразу на 1,5км так что о зраде кричать глупо, позже будет нетрудно найти повод и снова сократить серую зону.
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Особо одарённым у напоминаю, что ВСУ отошли на 500 М без единого выстрела на основании непонятного документа, на котором нет подписи Украины. Это факт. Остальное это позор.
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судя по флагу над КПП никуда русня не уходила.
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поиск не дает других подобных фото кроме єтой новости. Т.е. оригинал за сегодня.
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В статье написано - Красный крест выделил 60 млн евро!
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Коломойському вже видали фарбу і пензлики?
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Міст ремонтують для російських танків. Як відремонтують, то орки підуть у наступ. Кучма - зрадник України.
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Отремонтировать, чтобы потом заново его расстрелять и так по кругу, лучше вообще закрыть, для чего он нужен или для тех, кто очень "любит" Украину.
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О, пошли зелепузики "красить киоски".
Накой тот мост под прицелом росийских войск кроме отмыва бабла?
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Сейчас на Пэтькеном "Прямой" черноротая Танька Черновол распинается о таким образом "Зеленский сдал территории".
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Если есть фамилия у проклятия Украины, так это Кучма. Неужели и в 80 это падло не понимает, что проклятия на его голову не пустой звук. Остальное написал выше. Одно слово ПОЗОР¡!!!!!!!!
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На фото над кацапским КПП видно кацапский флаг. Так отвела русня войска или нет?
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рано
рано ремонтировать мосты, если каждый день есть раненные и не спокойно в серой зоне
стреляют вопреки всем договоренностям ( наплевав на все договоренности)
кому нужен этот мост? вате, прущейся за хавчиком и пенсией? им не удобно и тяжело возвращаясь груженными... смеяться с нас?
а сколько мостов отремонтировали на неоккупированной территории, где нашим людям не удобно годами?
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Та вони що, зовсім ********* головою об міст?!!!!! Там 12 км до кордону з парашею, 16 км по дорогам! Хочуть, щоб кацапи навпростець "гумконвої" через Станицю возили?
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Нехай будують гарний міст. Щоб тон 60-70 витримував. А то сепарським танкам прийдеться форсувати річку по руслі а це витрати моторесурсу. Браво, Україно! Дебилізм на марші.
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60млн евров как три рубля Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма - Цензор.НЕТ 4693это пачка аж до луны Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма - Цензор.НЕТ 5663
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кучма старичек ! Оно положило начало коррупции у власти .
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Главное колею рассчитать под российские танки. Хотели бы открыть нормальное КПП, так в Золотом ( в той же Луганской обл.), сколько раз предлагали. Фигня это все.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРемонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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