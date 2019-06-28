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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Минобороны (5792) обыск (1294) Труба (104) ГБР (388)

 Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж

Обыски, которые 26 июня проводили сотрудники Государственного бюро расследований,проводились в рамках расследования в уголовном производстве по факту закупки должностными лицами Министерства обороны Украины вещевого имущества по завышенной цене.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, действия чиновников Минобороны нанесли государству ущерб на сумму около 100 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.

Так, были закуплены 20 тысяч бронежилетов, некоторые из которых простреливаются, 100 тысяч комплектов военной формы, которые не соответствуют техническим требованиям, и 300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

Сейчас выясняется причастность к таким закупкам одного из руководителей Министерства обороны Украины, а также руководителей департаментов и управлений министерства.

"Это не только попытка обогатиться во время государственных закупок. Люди, которые отвечают за оборону нашего государства, поставили под угрозу жизни наших военных, и это – гораздо страшнее, чем потеря бюджетных средств. Наша задача – делать армию сильной. Разоблачения таких преступлений должно быть завершено привлечением виновных к ответственности. Такое не должно повторяться", – выступил с заявлением глава ГБР Роман Труба.

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Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ 02
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ 03
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ 04
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ 05
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ 06
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ 07

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе

26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.

Источник: https://censor.net.ua/p3134690
 
 
 Топ комментарии
 
И то и другое результат действий Порошенко, решение в ПАСЕ было принято еще до выборов, а договореннось о разводе была подписана еще в 2016.
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работаТрубы в ГБР - Это попытка обогатиться за счет Каломойского под видом работы в ГБР
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шобло мародёров мальдивских работает как папик учил
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А я профессор, без пяти минут академык, правая и левая рука академика Патона. И мне понятно, что дискутировать здесь вообще не о чем, фотографии говорят сами за себя. И только вченые, больные порохоботством головного мозга, будут отрицать очевидное
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О, так мы с тобой коллеги! Тебе соевый мародер сколько за пост платит, не считая шаровых конхветок?
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Алекс.Да их тут порохоботов,таких как аквариум полным- полно.Весь форум на Цензоре оккупировали.За пять лет Петро столько денег нагреб и в офшоры вывел,что может содержать эту араву дармоедов еще ой как долго.
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Вибачте, але судячи з Ваших помилок, щось не тягнете Ви на професора.
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Аквариум насмешил с образованием.Был у меня один знакомый с двумя образованиями,одно из них физико-математическое.Только труселями и носками на рынке в Харькове торговал.
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"Броник должен соответствовать." Чему- для того имеется спецтаблица параметров. Несоответствие- невыполнение условий контракта. Гибель людей в результате- уголовное дело. Схема проста. А "нажиться на продаже" бредочесина голимая. ВЕЗДЕ, ВСЕГДА любой, кто что то продает ХОЧЕТ НАЖИТЬСЯ. Это закон коммерции. И приводить его в качестве компромата- расписаться в скудоумии... Ну лады- низкой компетенции.
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А ведь энтот Труба - однозначно агент *******! Ведь каждому порохососу известно, что ПОПа - святой человек, спит в вышыванке в обнимку с автоматом и каждый час исполняет Гимн Украины. Такой лидер нации вообще не способен что-либо украсть, и тем более организовать никакую корупционную схему, все поклеп и клевета! На самом деле во всем виноват Зеленский, это он за несколько недель раздеребанил всю Украину
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Одеть бы всех порохоботов,что Цензор оккупировали в эти бронежилеты,и на передовую в окопы.Пущай там бывшего хфельдмаршала Мальдивского прославляют.
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И чем же Антонина?В Илловайском котле погибали наши патриоты-добровольцы,которых ни кто в армию насильно не отправлял.Вооружены были,одеты-обуты как попало,но врага остановили.А эти обормоты-порохоботы каждый божий день за клавой гавно мечут,и кондитера Петра прославляют.Так пусть оденут дырявый бронежилет и собственным примером покажут как Родину защищать.Тем более бронежилеты при Пете закупались,может даже Свынарчуками.Так Петя на стандарты НАТО "перешел" с дырявыми бронежилетами.
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от тим, у той період в Іловайську і поряд на Саур-Могилі загинули кращі з кращіх синів України.
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Так Вы считаете Антонина,что арава порохоботов здесь на Цензоре лучшие или худшие?Я мысль Вашу уловить не могу?Почему их(порохоботов) не одеть в эти дырявые бронежилеты,и не отправить на передовую Родину защищать,а не Порошенко здесь на Цензоре жопу подлизывать.
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Русский, тебе уже сказали: тут вотки нет. Иди домой.
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Аквариум с тремя высшими образованиями иди на пятый или прямой анал,рыбок кормить,или раков.Там можешь свой язык о Петин анал почесать.Ему(Пете) это нравится.Он оценит.
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Вот аквариум переклинило, видимо, мозги окончательно заплыли тем гуано, из которого соевое чмо клепает сои конхветки
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ще з 2014 я не чула скандали з якістю військового спорядження і от зараз, як чортеня з табакерки. Шукайте кому вигідно, так ви говорили свого часу
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 2609
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Антонина.Вы нэ чулы ни разу про скандал в Укроборонпроме,нэ чулы про Свынарчукив?Вы что глухонемая?Но зрение то у Вас присутствует,прочитать расследования Бигуса могли?
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перед останніми виборами чула)) і шо, є результати або ви зараз говорите, що те і це не одніх рук справа))) ну не варто народ за дурнів мати
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Антонина.Я Вас в дурости по-моему не обвинял и не оскорблял.Просто Вы мысли свои излагаете путанно.То ни о каких скандалах в Укроборонпроме Вы не слыхали.Теперь вот оказывается чулы.Понять Вас сложно.Но это не значит,что я Вас дурой назвал,или имею за дурочку.Попрошу этого мне не приписывать.Такого не говорил и о таком не думал.
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А я все читаю та думаю, що за труба... До чого тут труба. А тут оно воно що.
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Нихрена себе "попытка"((( слямзили миллионы, рассовали по карманам и это всего лишь "попытка обогатиться"? Представляю себе сколько стоят государству НЕ попытки, а реальные махинации. Где отрубленные руки, порохоботы, ась???
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света тут даже попытко не видно а видно по сралниским нормам диверсию от Трубы в пользу кацапии Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 1700
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А теперь поблагодарите от имени ВСУ Трубу и спросите когда получат зимнюю форму части на 0 Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 1949
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ура победа ДБР нашли склад завёрнутой формы не подошедшей по ТУ для ВСУ Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 3395
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Сколько визга появляется сразу же при малейшей попытке расследовать любые нарушения неприкасаемых представителей выгнанной власти. Даже тех, о которых раньше все криком кричали. И о замене шустрыми жлобами-производителями материалов для бронежилетов на менее надежные, но конечно же более дешевые, и о коррупции в армии, и об используемых непригодных для военной формы материалов, не защищающих солдат ни зимой, ни летом, и о массовой торговле с армейских складов всем, чем только можно. Но стоило только начаться первым проверкам, как в ход сразу же пошли самые нелепые аргументы в защиту того, что защищать просто нельзя. И люди там все, оказывются, патриот на патриоте, и цены не имеют для нас никакого значения ( но при этом очень даже большое имеют для них), и вообще руки прочь от любых расследований, не позволим. Цинизм просто зашкаливает. И совсем не важно, кого проверяют и что расследуют. И результаты тоже не важны, главное, обгадить всех неугодных как можно удачнее и "остроумнее".
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улюблена зебілами тєма как порох всєх абакрал! і доказів жодних,лише сліпа віра! порох всєх абакрал! у пенсіонерів вкрав пенсію, і тепер вони не можуть поїхати в баден баден на води мінеральні! у нафтовиків вкрав нафту, в газовиків газ- і тепер нема чим опалювати і заправляти машини!у солдат вкрав патрони і тепер їм нема чим дебілів розстрілювати! а в коморі здохли миші, бо їм нічого жерти бо порох всєх абакрал! а в дніпрі дохне риба, бо порох всєх абакрал! а супрун заслана клятими америкосами, шоб добити нарід український і вони вмєсте з порохом всєх абкрадивают Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ - Цензор.НЕТ 7399
і насамкінець анекдот:
поспорили жулю і бєня на то,хто з них найбільше пожертвує волонтерам. проходять мимо волонтеріві, і жуля дістає з гаманця копійку, кидає і гордо дивиться на бєню
бєня: там за двох
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Це повтор новини ? Нового не прочитавЮФоточки тільки якісь вставили. Розумію,якщо Трубу тримають за яйки кримінальними справами,але якщо це бажання вислужитись...-слідом за Гройсманом.
Serg Marco
На тему обысков ДБР по поводу закупки некачественного чегототам.

Вот ничего специально не хотел писать на эту тему.
Потому что в партии ЕС на 27 месте есть Татьяна Черновол которая вот это все три года раскручивала, мне очень хочется посмотреть как в этой ситуации шпагат будет выглядеть.
Но.
Случайно попал на брифинг главы ДБР.
- Закупки неякісної продукції для ВСУ відбулися на початку цього року;
Выключил брифинг главы ДБР.
Закупками занимается Департамент госзакупок МО. В котором ДБР обыски не делало.
Серьезно? Вы че, перепутали департаменты, не туда забежали?
ГУРСМО в которое забежали маски-шоу от ДБР занимается контролем качества, а не закупками. А контроль качества подтверждается сертификатами независимых лабораторий. Если какая то лаборатория дала сертификат нанекачественный продукт, который приняли в ГУРСМО, то наверное вы ж и в этой лаборатории обыск ведете, потому что эта структура сама не контролирует качество. Только независимые лаборатории, в том числе иностранные.
А, тоже нет?
Ну тогда извините, это какая то херня. Обыск в связи с закупкам в управлении которое не занимается закупками, на тему некачественной продукции, качество которой оно тоже не определяет, а лишь соответствие с техзаданием и заключением из лаборатории- это как то очень тупо.
Предлагаю на главу ДБР Татьяну Черновол. Даже у нее получалось свои претензии высказывать аргументированно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭто попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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