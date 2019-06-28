 Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе ГБР, действия чиновников Минобороны нанесли государству ущерб на сумму около 100 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.
Так, были закуплены 20 тысяч бронежилетов, некоторые из которых простреливаются, 100 тысяч комплектов военной формы, которые не соответствуют техническим требованиям, и 300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению.
Сейчас выясняется причастность к таким закупкам одного из руководителей Министерства обороны Украины, а также руководителей департаментов и управлений министерства.
"Это не только попытка обогатиться во время государственных закупок. Люди, которые отвечают за оборону нашего государства, поставили под угрозу жизни наших военных, и это – гораздо страшнее, чем потеря бюджетных средств. Наша задача – делать армию сильной. Разоблачения таких преступлений должно быть завершено привлечением виновных к ответственности. Такое не должно повторяться", – выступил с заявлением глава ГБР Роман Труба.
26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.
і насамкінець анекдот:
поспорили жулю і бєня на то,хто з них найбільше пожертвує волонтерам. проходять мимо волонтеріві, і жуля дістає з гаманця копійку, кидає і гордо дивиться на бєню
бєня: там за двох
Serg Marco
На тему обысков ДБР по поводу закупки некачественного чегототам.
Вот ничего специально не хотел писать на эту тему.
Потому что в партии ЕС на 27 месте есть Татьяна Черновол которая вот это все три года раскручивала, мне очень хочется посмотреть как в этой ситуации шпагат будет выглядеть.
Но.
Случайно попал на брифинг главы ДБР.
- Закупки неякісної продукції для ВСУ відбулися на початку цього року;
Выключил брифинг главы ДБР.
Закупками занимается Департамент госзакупок МО. В котором ДБР обыски не делало.
Серьезно? Вы че, перепутали департаменты, не туда забежали?
ГУРСМО в которое забежали маски-шоу от ДБР занимается контролем качества, а не закупками. А контроль качества подтверждается сертификатами независимых лабораторий. Если какая то лаборатория дала сертификат нанекачественный продукт, который приняли в ГУРСМО, то наверное вы ж и в этой лаборатории обыск ведете, потому что эта структура сама не контролирует качество. Только независимые лаборатории, в том числе иностранные.
А, тоже нет?
Ну тогда извините, это какая то херня. Обыск в связи с закупкам в управлении которое не занимается закупками, на тему некачественной продукции, качество которой оно тоже не определяет, а лишь соответствие с техзаданием и заключением из лаборатории- это как то очень тупо.
Предлагаю на главу ДБР Татьяну Черновол. Даже у нее получалось свои претензии высказывать аргументированно.