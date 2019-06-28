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 Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция. ФОТО

В Черновцах прохожие обнаружили сумку, в которой находилось тело мертвого 3-летнего мальчика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня в 21:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили сумку с телом мертвого ребенка", - говорится в сообщении.

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Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция 01

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.

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По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3134685
 
 
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Вот, бляха муха, накера смертную казнь отменили?!
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Да уж - ведь на отмазе от расстрельных статей судьи и менты нехилые бабки могли бы поднимать...))
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Каждый думает в меру своей распущенности.
Давай вообще угол.ответственность за всё отменим и ни у суде, ни у ментов вообще никаких способов "поднимать бабки" не оставим, да?
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Якщо не було повідомлення про зниклого хлопчика, отже це батьки..
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Или старший брат, или сабж, обнаруживший тело - но адназначна не серийный убийца...)
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На цензор взяли журналіста- спеціаліста-педофіліста?
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Ни дня без новости про преступление против детей. Вымывают убийство Кирилла Тлявова из памяти людей. Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 1208
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Зря вы это сказал....
Мусора - петевские.
Аваков - петевский.
В отставку не подал? Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 188
Читал из-за каких пустяков министры в Европе в отставку идут?
Ну так вот - если бы Пета еще 55 лет правила, то Аваков возможно бы и подумал об отставке из-за Тлявова Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 5743
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При Порошенко такого количества смертей детей не было,только при Зедебилах началось !!!!
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ты, мразь порохоботская, будешь еще на детских смертях 20 коп за коммент получать?!
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У нас если мужик нашел такое - заманается потом доказывать что не рожал и не выбрасывал. Хотя это больше про Рашку - если по лесу или парке идешь и что-то такое видишь - каменную морду делай, прочь уходи, а если будут спрашивать - не видел, не знаю, и вообще, прекратите мне ломать пальцы, гражд. майор.
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Чим нижчий рівень життя, тим більше такого буде... А взагалі у нас в області в тому році було багато випадків зникнення дітей. Навіть київстар прислав повідомлення, що будуть робити розсилку якщо хтось був в зоні зникнення дитини і можливо був свідком. Але з весни якось не було випадків щоб на дорозі пробували закидати в машину.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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