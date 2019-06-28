 Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
"27 июня в 21:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили сумку с телом мертвого ребенка", - говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.
По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Давай вообще угол.ответственность за всё отменим и ни у суде, ни у ментов вообще никаких способов "поднимать бабки" не оставим, да?
Мусора - петевские.
Аваков - петевский.
В отставку не подал?
Читал из-за каких пустяков министры в Европе в отставку идут?
Ну так вот - если бы Пета еще 55 лет правила, то Аваков возможно бы и подумал об отставке из-за Тлявова
толщина троллинга = 100500 макронов.)