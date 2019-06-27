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 На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД. ФОТОрепортаж

На Харьковской области выполнены 90% работ по инженерно-технического обустройства границы с Россией, начаты работы на участке Луганской области.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время наземного и воздушного мониторинга границы Украины с РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 01

"Сегодня с радостью констатирую, что работы по обустройству границы в Харьковской области завершились на 90%. Пограничники уже развернули новые подразделения. И это уже дает первые результаты - на этом участке почти нет нарушений государственной границы. На сегодняшний день в Харьковской области обустроено более 10 опорных пунктов и оборудовано 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, еще 5 установят в ближайшее время", - заявил Троян.

Заместитель министра рассказал, что протяженность контролируемого участка границы с Россией - 1500 километров. Еще более 400 километров придется обустраивать после того, как будет освобожден Донбасс. Чиновник отметил, что обустройство границы идет не теми темпами, как ожидалось. Уже несколько раз пришлось переносить дату окончания работ.

На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 02

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На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 03

"Сам проект обустройства границы выполнить непросто, ведь местность неоднородна - это и леса, и болота. Часто работы приходится выполнять только в теплое время года. Также сложности возникают и из-за расследования НАБУ, которые только затягивают работу", - пояснил он.

"Также проблемой остается то, что большое количество земельных участков находится в частной собственности. А значит, государство должно компенсировать людям стоимость этой земли. В Верховной Раде уже на втором слушании лежит инициированный нами законопроект, который бы позволил быстрее решать вопросы отчуждения земли государственной границы из частной собственности", - отметил замминистра.

На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 04

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На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 05

"Сейчас мы провели мониторинг на участке границы в Луганской области. Это достаточно сложный участок для обустройства границы, ведь здесь много оврагов и лесов. В этом году планируем обустроить около 50 километров", - сообщил Троян. На Луганщине уже оборудованы более 100 км противотанкового рва, противотранспортный брустер и более 65 км рокадной дороги. 

По словам заместителя министра, все работы на границе со страной-агрессором должны быть завершены до 2021 года. Для реализации плана в 2019 году из бюджета выделили 123 миллиона гривен, что составляет 30% от запланированной суммы.

На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 06

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На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД 07

Напомним, интеллектуальная система охраны границы - это сначала конусный ров (четырехметровый вверху и сужается вниз до двух метров, за ним идет вал (два метра в высоту и столько же в ширину), затем - контрольно-следовая полоса, рокадная дорога и заграждения. Кроме этого, предусматривается обустройство участка наблюдательными башнями, камерами видеонаблюдения, тепловизорами, а также прокладка сенсорного кабеля.

Кроме инженерного обустройства, предусмотрено и техническое оснащение участка государственной границы в пределах Харьковской области - в частности, боеовимы модулями типа "Тритон". Это бронированный автомобиль, на котором установлен тэн радиолокационной башни, видео- и тепловизионное наблюдение. Все это объединено с системой ведения огня. На сегодняшний день закуплено 4 таких боевых модуля, которые будут использоваться на отдаленных труднодоступных участках, не прикрытых инженерными сооружениями - например, в заболоченной местности, поскольку там невозможно поставить забор и выкопать ров, или на участках, где появляется угроза безопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/p3134654
 
 
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я не вижу инженерных заграждений... это что кацапам выровняли площадки, что бы они не заблудились?
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А зачем кацапской разведке и нашим контрабасам облегчать работу ? Еще пароль и отзив пограннарядов каждий день печатать на цензоре
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И Владимиру Грибову отправлять каждый день На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7163
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чекаємо на реакцію шмарклі, яка через кілька днів з інтернету взнає про те, що ці роботи завершені На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 2311
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Так вижу... На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3547
А.... так - нет.... На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7258
Копперфильд нервно курит в сторонке.
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Стену надо еще више...
Мордер не дремлет!
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Не ну они нас точно за дураков держат! Здесь даже кроличьи клетки не поставили!
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Бутусікам замовлення прийшло. Треба якось відпрацьовувати, а нема з чого)
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Напишите везде "мины" , а заминируйте не везде...
А хотя можно и наоборот...
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Молодцы!!!.Любо дорого .... И все это, еще начинания Порошенко. При Зеленском, нас ждет только разруха и в гос структурах, и в головах!
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Она уже началась в твоей голове. На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 972
Порвалась единственная извилина.
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Так а де паркан, гниди? Де наші гроші, сєня тридвараз?
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Гроші віртуальні (вкрадені), тому і паркан - віртуальний.
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що ти мелеш? по твоєму кордон мали дачною сіткою рабицею відгородити?
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Вы лучше расскажите, подписала рашка международный договор о демаркации границ с Украиной?
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Навіть рабиці нема, порохососе) її місцеві вже познімали)
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Широкий и глубокий ров с крокодилами наилучший вариант
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Владелец ресторана в Болгарии оплевал туристку из России с тремя детьми. Женщина рассказала, что мужчина мешал ей пройти по тротуару, называл «грязной русской», а потом и вовсе плюнул ей в лицо.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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