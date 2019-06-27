 На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время наземного и воздушного мониторинга границы Украины с РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня с радостью констатирую, что работы по обустройству границы в Харьковской области завершились на 90%. Пограничники уже развернули новые подразделения. И это уже дает первые результаты - на этом участке почти нет нарушений государственной границы. На сегодняшний день в Харьковской области обустроено более 10 опорных пунктов и оборудовано 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, еще 5 установят в ближайшее время", - заявил Троян.

Заместитель министра рассказал, что протяженность контролируемого участка границы с Россией - 1500 километров. Еще более 400 километров придется обустраивать после того, как будет освобожден Донбасс. Чиновник отметил, что обустройство границы идет не теми темпами, как ожидалось. Уже несколько раз пришлось переносить дату окончания работ.

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"Сам проект обустройства границы выполнить непросто, ведь местность неоднородна - это и леса, и болота. Часто работы приходится выполнять только в теплое время года. Также сложности возникают и из-за расследования НАБУ, которые только затягивают работу", - пояснил он.

"Также проблемой остается то, что большое количество земельных участков находится в частной собственности. А значит, государство должно компенсировать людям стоимость этой земли. В Верховной Раде уже на втором слушании лежит инициированный нами законопроект, который бы позволил быстрее решать вопросы отчуждения земли государственной границы из частной собственности", - отметил замминистра.

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"Сейчас мы провели мониторинг на участке границы в Луганской области. Это достаточно сложный участок для обустройства границы, ведь здесь много оврагов и лесов. В этом году планируем обустроить около 50 километров", - сообщил Троян. На Луганщине уже оборудованы более 100 км противотанкового рва, противотранспортный брустер и более 65 км рокадной дороги.

По словам заместителя министра, все работы на границе со страной-агрессором должны быть завершены до 2021 года. Для реализации плана в 2019 году из бюджета выделили 123 миллиона гривен, что составляет 30% от запланированной суммы.

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Напомним, интеллектуальная система охраны границы - это сначала конусный ров (четырехметровый вверху и сужается вниз до двух метров, за ним идет вал (два метра в высоту и столько же в ширину), затем - контрольно-следовая полоса, рокадная дорога и заграждения. Кроме этого, предусматривается обустройство участка наблюдательными башнями, камерами видеонаблюдения, тепловизорами, а также прокладка сенсорного кабеля.

Кроме инженерного обустройства, предусмотрено и техническое оснащение участка государственной границы в пределах Харьковской области - в частности, боеовимы модулями типа "Тритон". Это бронированный автомобиль, на котором установлен тэн радиолокационной башни, видео- и тепловизионное наблюдение. Все это объединено с системой ведения огня. На сегодняшний день закуплено 4 таких боевых модуля, которые будут использоваться на отдаленных труднодоступных участках, не прикрытых инженерными сооружениями - например, в заболоченной местности, поскольку там невозможно поставить забор и выкопать ров, или на участках, где появляется угроза безопасности.

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