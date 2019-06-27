 В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По информации службы, в столице личный состав Главного управления ГСЧС 15 раз выезжал для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза - для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. По состоянию на 15.30 киевские спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Елены Телиги и ул. Щусева.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 15.00 из-за непогоды были повалены около 160 деревьев, повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет.









Как уточнили в Бучанском горсовете, при падении дерева человек погиб не в городе Буча, а в селе Буча Киево-Святошинского района Киевской области.