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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17650) Киевская область (1684) погода (2543) ГСЧС (2118)

 В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС. ФОТО

В городе Буча Киевской области в результате падения дерева погиб человек, а в Киеве из-за непогоды пострадали, по предварительным данным, четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По информации службы, в столице личный состав Главного управления ГСЧС 15 раз выезжал для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза - для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. По состоянию на 15.30 киевские спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Елены Телиги и ул. Щусева.

В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС 01

В Ивано-Франковской области по состоянию на 15.00 из-за непогоды были повалены около 160 деревьев, повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет.

В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС 02
В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС 03
В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС 04
В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3134619
 
 
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такого, навіть, при овочу не було.....160 дерев поклало
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вот же Зе проклятый...порохобот детектед
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К СТИХИИ нужно относится Уважительно.
Мои соболезнования родным погибшего.
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Опять порохоботы будут упавшие деревья валить на Зеленского?
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похоже тему педофилов свернули...пошла тема падающих деревьев...в обоих случаях - мвд и аваков с его "мчс"
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Добавку давай на бюджет МНС.
Мы так же фигачим стихию как ПЕС.
Кто не поверил - в цырковь билкт
А чтоб не вернулся - под жёппу штиблет)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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