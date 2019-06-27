 Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Хуже не будет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"
Новая внешняя политика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое дипломатическое поражение президента Зеленского
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас
Где-то в Виннице... после выборов
Конем ходи!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО
Анатолий Гриценко поможет...
Украинский суд — самый советский суд в мире!!!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО
Под чутким руководством...
Смотрите, кто пришел!
Больше фотошопов смотрите здесь
Та це ж шоколад!!!
Чи пальмовий...
все в точку!
А на самом деле пипец....
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Ну ви і прікольниє. Ги-ги.
- Що Ви думаєте про РФ?
- Рассія нє нарушаєт граніци, ана іх пєрєдвігаєт. Ги-ги..
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі. Люблю кагда мнє пакланяются
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Я сдавал аналізи. Всє відєли шоу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
ги