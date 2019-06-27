 Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Хуже не будет

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Новая внешняя политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое дипломатическое поражение президента Зеленского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Где-то в Виннице... после выборов

Конем ходи!

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Анатолий Гриценко поможет...

Украинский суд — самый советский суд в мире!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО

Под чутким руководством...

Смотрите, кто пришел!

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