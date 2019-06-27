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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Хуже не будет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Новая внешняя политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое дипломатическое поражение президента Зеленского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Где-то в Виннице... после выборов

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Конем ходи!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Анатолий Гриценко поможет...

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Украинский суд — самый советский суд в мире!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Под чутким руководством...

Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, шахматист Гриценко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Смотрите, кто пришел!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3134616
 
 
 Топ комментарии
 
знову шоколадний Барига наїлуччій.. воно ж обосране.. шо ж ви його за вуха тягнете?
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знову шоколадний Барига наїлуччій.. воно ж обосране.. шо ж ви його за вуха тягнете?
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Они найсвятейшего на иконах пишут,прикладывают к пятой точке и таким способом лечат гемморой,образовавшийся 21 апреля
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вася, снова палишься на кацапской зацикленности на той самой дырочке... Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8898
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Авторам спасибо. правда "юмор" их - как радиатор к гиппопотаму..... Вроде смешно, но всем побоку
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Класс..., если бы не наступала всем большая ж-па...

А на самом деле пипец....
Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3253
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Піпець - це газ 8600 за куб при пенсії 1600 грн.
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Грося кавунами торговать будет, семечки к увольнению еще не созреют Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2816
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Таку саму картинку можна сфотошопити зі свинарчуками, суддями, прокурорами, ворюгами, баригами. Не смішно.
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Даніла, ти ужє прігатовіл дакумєнти на палучєніє расійскава паспарта?
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Отличные фотожабы! За зеленую шмарклю в точку!
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Доброго ранку! Це українське радіо і у нас в гостях Володимир Зеленський. У нас зараз відбудеться бліц опитування.
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Ну ви і прікольниє. Ги-ги.
- Що Ви думаєте про РФ?
- Рассія нє нарушаєт граніци, ана іх пєрєдвігаєт. Ги-ги..
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі. Люблю кагда мнє пакланяются
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Я сдавал аналізи. Всє відєли шоу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСамый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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