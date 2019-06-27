EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  1320  14
Все про:Киевская область (1684) маршрутки (408) поджог (630)

 На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует факт поджога маршрутных автобусов в Макаровском районе в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Возгорание автобусов произошло в селе Бышев около 1:00 ночи. На месте происшествия работали спасатели, работники Макаровского отделения полиции. В результате пожара огнем были уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал.

На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция 01

Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник на территорию сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, где поджег автотранспорт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в балаклавах забросали зажигательными пакетами маршрутки на улице Героев Днепра в Киеве. ВИДЕО

Транспортные средства были неприбыльные, коммерческой составляющей в их поездках не было.

На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция 02

Так, два автобуса "Богдан" находятся в аренде благотворительного фонда и осуществляли бесплатную перевозку льготных категорий населения на территории Макаровщины и столицы за последние 6 лет. 

Источник: https://censor.net.ua/p3134533
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це блокують передвиборчу агітацію кандидатів, припиняють підкуп виборців.
 показать весь комментарий
 
Потому и сожгли, что мешали чужим прибылям.
 показать весь комментарий
 
 
я так розумію що ср...ть з усіх боків .реванш у всьому
 показать весь комментарий
 
Маршрутчики на 90% кончене отбросы(я скорее сейчас не о водилах, а о владельцах битзнесса), поперек горла им стояло то, что кто-то делал доброе дело, а не как они наживался на льготниках
 показать весь комментарий
 
 
Конец эпохи бедности наступает по всем фронтам!
 показать весь комментарий
 
 
Нескоро в Украине будут нормальные люди.И виновных не найдут.300%.Я думаю, надо организовать сбор народных средств.Не может быть,добро должно победить!Это- как ребёнка обидеть.
 показать весь комментарий
 
Можеш ехать на плантации,вас высокоинтелектуалов никто здесь не держит
 показать весь комментарий
 
давайте полную инфу, это слегка подзае..ло, какую именно льготную группу возили? мож они переселенцев возили голосовать за днр или пенсов по храмам гундяевским, тут жеж разбираться надо ноги ломать или на бензин подкидывать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх