 Сотрудники Одесской СБУ разоблачили интернет-агитатора. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно публиковал на своих страницах в соцсетях материалы с призывами изменить государственную границу и разрушить территориальную целостность Украины. Он также популяризировал деятельность террористических организаций "Д/ЛНР".
Информацию подозреваемый брал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов боевиков.
Во время обыска у него изъяли компьютер и другие вещественные доказательства, подтверждающие его незаконную деятельность.
По факту посягательства на территориальную целостность страны открыли уголовное производство (ч.1 ст. 110 УКУ). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
нарешті Петя вас новоросців не пресує.
І якщо піде так і далі, то він висітиме на дибі.
зраджувати країну не дозволено нікому, особливо президенту.
гнів народний змете всіх.
Русские, они на столько тупые...