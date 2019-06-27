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 Сотрудники Одесской СБУ разоблачили интернет-агитатора. ФОТО

Сотрудники СБУ в Одессе задержали очередного интернет-агитатора, который распространял антиукраинские публикации в сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно публиковал на своих страницах в соцсетях материалы с призывами изменить государственную границу и разрушить территориальную целостность Украины. Он также популяризировал деятельность террористических организаций "Д/ЛНР".

Информацию подозреваемый брал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов боевиков.

Во время обыска у него изъяли компьютер и другие вещественные доказательства, подтверждающие его незаконную деятельность.

По факту посягательства на территориальную целостность страны открыли уголовное производство (ч.1 ст. 110 УКУ). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесситка через запрещенные соцсети популяризировала террористические организации "Д/ЛНР", - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3134524
 
   
 Топ комментарии
 
Маячок СБУ - на этом форуме такого говна НЕ-МЕ-РЯ-НО! Причём можно брать голыми руками. Просто попросите у Бутусова IP-адреса!
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забрать украинский паспорт и выпустить в лугандон
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може бути, в Зеленського ще і не такі найдуться..
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А антиукраїнські публікації в якій інтерпритації, Пєті чи Зє.? Адже це, як кажуть в тій же Одесі, дві великі різниці.
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Думаю, вилов новросів незабаром припиниться.
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Скоро чекай до себе у гості СБУ,там тобі розкажуть хто такий "зебіл"))
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ти вже розслабився ?
нарешті Петя вас новоросців не пресує.
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Порося зрадник України,і він буде сидіти за зраду."наваросців" він кормив та поїв всі п"ять років війни.
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Зрадник то твій Зеля.
І якщо піде так і далі, то він висітиме на дибі.
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Ось за це і чекай до себе СБУ.Там і розповіси як ти плануєш повісити на дибу чинного президента України.
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дурнику, мною сбу точно не зацікавиться... інша справа ти.
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нехай займаються державними справами.
зраджувати країну не дозволено нікому, особливо президенту.
гнів народний змете всіх.
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Інша в чому,в тому що я за Україну,а ти проти?Чи разраховуєш на кришу з Мінстеця?
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Да, сейчас уже надо уточнять в какой интерпретации
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Это случайно не новый губернатор Одесщины, назначенный ЗЕБЕней, тот, который был в "Родине" Маркова ?
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може бути, в Зеленського ще і не такі найдуться..
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Замовника і виконавця замаху на Семеніхіна краще знайдіть, імпотенти сцяні.
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Зеленский, разве я за эта за тибя галасавал?!
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На фоне того, как ЗЕ потихоньку сдает, то это фигня.
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Маячок СБУ - на этом форуме такого говна НЕ-МЕ-РЯ-НО! Причём можно брать голыми руками. Просто попросите у Бутусова IP-адреса!
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ну даст он кацапские и лугандонские АйПи... от этого кому-то легче?
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Канечно дасть ще как... для Ефиса Презика.... это такое невспаханое кадровое поле Співробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 8801
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ближневосточные игры для простаков, прикрывающие какие то денежные договоры.
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Посадить в камеру и круглосуточно показивать РосТВ.
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Юзал бы в хроме режим "инкогнито", фиг бы что доказали.
Русские, они на столько тупые...
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забрать украинский паспорт и выпустить в лугандон
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Им мост в Станице Луганской восстанавливают , чтобы "кормильцы" комфортно пересекали линию разграничения и получали украинскую пенсию .
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Хотя бы просечку в паспорте сделали, которая запрещает голосовать на любых выборах и референдумах.
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А те , кто будет голосовать за жоппоблок не антиукраинские ?
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"Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы." - за три года он не успеет полюбить Украину.
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Зато сокамерники успеют полюбить его.
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От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Да и не все зеки рьяные патриоты.
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че незнаете что делать, выдавите его в рашку, оху..ть, тратить на мудака админ и полицейский ресурс, хотя об чем это я этож не против зе с плакатом стоять там суд быстрый виновен и нех, а тут всего лишь посягательство на территориальную целосность
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На одного ватного хероя-троля стало меньше.
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Да это совок, за коменты арестовывать. не по европейски.
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еще немного и новіе облічия будут задерживать тех кто агитирует за украинскую позицию
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники Одесской СБУ разоблачили интернет-агитатора. ФОТО
 
 
 
 
 
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