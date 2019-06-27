 Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Сообщается, что у лайнера, который направлялся в Улан-Удэ, в воздухе отказал один из двигателей, после посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в одно из сооружений и загорелся.

Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, пассажиры на борту выжили - были спасены 42 взрослых и один ребенок, но погибли двое пилотов. Кроме того количество пострадавших составило 22 человека.

Позже появилась информация, что самолет Ан-24 после крушения под Нижнеангарском получил критические повреждения и сгорел.

По данным источника, разрушена передняя часть самолета, включая кабину, а салон выгорел во время пожара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице. ФОТО

Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений, их можно будет расшифровать.





Фото: Газета.ру