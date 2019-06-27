 Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.Сообщается, что у лайнера, который направлялся в Улан-Удэ, в воздухе отказал один из двигателей, после посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в одно из сооружений и загорелся.
Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, пассажиры на борту выжили - были спасены 42 взрослых и один ребенок, но погибли двое пилотов. Кроме того количество пострадавших составило 22 человека.
Позже появилась информация, что самолет Ан-24 после крушения под Нижнеангарском получил критические повреждения и сгорел.
По данным источника, разрушена передняя часть самолета, включая кабину, а салон выгорел во время пожара.
Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений, их можно будет расшифровать.
сейчас школота летает,без азов..
ВЫСОКОПЛАН... ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО КРЫЛО ПРОХОДИТ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА...
у биплана два крыла одно вверху.... второе снизу фюзеляжа...
Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.
Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.
1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.
по Ангаре"
Как я рад!
"От деталей их сурово отвернись,
мол, у самих добра такого - завались!"
Из людей точно никто не пострадал . Но произоела естественная убыль нескольких рузьких лудэй.