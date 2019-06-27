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Все про:авиакатастрофа (1075) Бурятия (21)

 Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пассажирский Ан-24 был совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, погибли два человека, еще 22 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Сообщается, что у лайнера, который направлялся в Улан-Удэ, в воздухе отказал один из двигателей, после посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в одно из сооружений и загорелся.

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые 01

Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, пассажиры на борту выжили - были спасены 42 взрослых и один ребенок, но погибли двое пилотов. Кроме того количество пострадавших составило 22 человека.

Позже появилась информация, что самолет Ан-24 после крушения под Нижнеангарском получил критические повреждения и сгорел.

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые 02

По данным источника, разрушена передняя часть самолета, включая кабину, а салон выгорел во время пожара.

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Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений, их можно будет расшифровать.

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые 03
Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые 04
Фото: Газета.ру

Источник: https://censor.net.ua/p3134484
 
   
 Топ комментарии
 
Агент Антонов міссію виконав вдало! Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые - Цензор.НЕТ 8973
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Антонов помстився бурятам за 14 рік.
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отказ двигателя и все одно УКРАИНСКИЙ АН СЕЛ форма биплана так позволяет..а пилоты похоже не спраивлись со скоростью скорость была на двадвигла рассчитана а надо было вообще отключать второй двигло и планирвоанием просто приземляться на ВПП.. и былобы им счастье а так сели на оборотах реверс врубили да поздно полоса скользкая.. вот на скорости и впечатались в здание всмятку...... кстати россияне орут криком караул! что будем делать! на чем летать!... региональные линии... если украинские АН выходят по срокам из эксплуатации...а за бугром аналог стоит раз в 5 дороже АНтоновых..... своих нет Як 40.... придурки при советах еще ливидировали производство, документацию, смежников, станки.. покупать Дуглассы или Бомбандирры или Эмбаеры и вовсе фантастика...а Чешкий Л 410 увы не тот коленкор пассажировместимость не та и дальность хоть и чешкий но на 100% куплен россиянамиони даже в России так и не наладили вульяновске производство выпустив всего 3 машины...
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Реверс на Ан-24???Там винт с упора снимается!Он нормально на одном летит и садится....рабочий выключить?- а если во флюгер не станет что делать будешь???????
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если от КФЛ-ки не станет,гидроостановом тогда,по всем понятиям так..
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при совке любой старлей командир выполнял упражнение - посадку при одном неработающем,аж бегом..
сейчас школота летает,без азов..
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ОЙ ОШИБКА!
ВЫСОКОПЛАН... ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО КРЫЛО ПРОХОДИТ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА...
у биплана два крыла одно вверху.... второе снизу фюзеляжа...
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видно, интересуешься техникой)))...так думается, что у биплана крылья могут располагаться не только одно над другим
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не интресуюсь и думал стать техником по обслуживанию самолетов.. в младости лет облазил весь аэропорт Одесса и Застава 2 несколько недель так сказать на общественном субботнике поработал в подмастерьях... по ремонту АН 2 вертолетов МИ , КА и онных сельхозавиация и санитарная и пассажиры.. вкусил прелесть мазута грязи масла и всего остального.. в самолетах разных, мастерских.. побывал.. представялете...я пацан лет 18... а сидит в кабине пилота ТУ 154, ЯК 40, АН 10 и Ан 12, Ан 24, Л 410..прелесть еще та..Ан 2 вертолетов разных...но увы..по медкомиссии ( что было и смешно и ожидаемо) но не проконало..оказалось технический персонал должен бть готов как летчики ко всяким перегрузкам.. был очень расстроен... мечта рухнула вмиг.... НО это заставило меня еще с большим усердием взяться за ум, учебу... вытянуть аттестат на 4,5 балла и с первой попытки поступить на стационар юрфака университета.. мне двались лучше всего гумманитарные предметы и гансов на медкомиссии не бло проколоться в МВД, КГБ и военная юстиция я и так не собирался по здоровью.. Боже как давно сие было... в 1982 году....
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Биплана? Ан-2, классический биплан. Ан-24 - моноплан. Впрочем, есть в книге О. Антонова 110 раз сначала (если не ошибаюсь) описание испытания Ан-24 при отключенном одном двигателе. Причем был случай, когда по ошибке экипажа отключили оба движка и всё равно самолет сел. О.Антонов начинал как планерист, это сказалось во всех его авиаразработках.
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Суд отменил розыск главреда Страна.ua Гужвы .
Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.
Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.
1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.
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странно, а я його десь місяць назад бачив у Харкові...
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АН-24 разорвал контракт с ватными пилотами прямо в воздухе...
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Ну наконец то, отдушина порохоботам!
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Скажи когда кацапы выражали соболезнование украинцам в связи с гибелью?
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я когда открываю подобные темы, поражаюсь, сколько некрофилов кругом. А это между прочим, отклонение психики
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ніхто не збирається кохати твоїх смажених співвітчизників .Лікуйся , психована !
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"Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги".
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"Навстречу утренней заре
по Ангаре"
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Кому пох, а кому с утра приятная новость
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первая мысль при открытии статьи )))))))
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Был бы кацапский як или суперджет - было бы 44 трупа.
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В Улан-Мудэ доставили партию трактористов, теперь некондишен
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Надеюсь, рассеяне подготовили рекламацию "хахлам", за некачественное конструирование планера, и изготовление двигателей?
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Это что *** - велика засрашка,но дома строят прямо вдоль ВП полос?
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Ну, это ж часть цены славноскрепных импортозамещения и торговой войны с Украиной

"От деталей их сурово отвернись,
мол, у самих добра такого - завались!"
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Ааа, опять нет погибших пишцт кацапы в своих сми))
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но ведь мордва даже где то в чем то и права, когда пишет что никто из людей не пострадал.

Из людей точно никто не пострадал . Но произоела естественная убыль нескольких рузьких лудэй.
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То "бойові" буряти поверталися з ДаМбаса.
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РАНЬШЕ КОГДА РЕЙТИНГ ПУДИНГ ЛОРДА ПАДАЛ ВЗРИВАЛИ ДОМА РЯЗАНСКИМ САХАРКОМ, НО ТЕПЕРЬ РЕШИЛИ УНИЧТОЖАТЬ НАСЄЛЄНИЄ ЦЕЛИМИ САМОЛЕТАМИ!
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ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЄРОФЛОТА.....*********Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені - Цензор.НЕТ 4153
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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