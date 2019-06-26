 Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В программе мероприятий в КМДА состоялся Международный форум "Объединённые флагом #liberatеcrimea".
Также прошел автопробег, который завершился на Майдане Незалежности. На центральной площади страны был проведен конкурс детского рисунка.
Вечером по Крещатику прошло шествие с 40-метровым крымскотатарским флагом, после чего на Майдане Независимости собрался митинг.
Фото, видео - Олег Богачук
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Під час навчань окупаційних військ РФ на полігоні «Старий Крим» викинутий десант знесло на воду. В результаті двоє військових потонули.