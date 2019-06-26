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Все про:Крым (21575) флаг (661) крымские татары (2101) Богачук Олег (858)

 Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 июня в честь Дня дня крымскотатарского флага в центре Киева прошли праздничные мероприятия.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В программе мероприятий в КМДА состоялся  Международный форум "Объединённые флагом #liberatеcrimea".

Также прошел автопробег, который завершился на Майдане Незалежности. На центральной площади страны был проведен конкурс детского рисунка.

Вечером по Крещатику прошло шествие с 40-метровым крымскотатарским флагом, после чего на Майдане Независимости собрался митинг. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму

Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 01
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 02
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 03
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 04
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 05
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 06
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 07
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 08
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 09
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 10
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 11
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 12
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 13
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 14
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 15
Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве 16

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3134452
 
 
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А не лучше ли было уничтожить сотню-другую оккупантов в Крыму а то с флагом походить ни ума ни отваги много не надо ...
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татары, возможно, единственные, кто тогда оказал хоть какое то сопротивление..
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вопрос философский..но если смотреть в практической плоскости, то наоборот..и все нынешние гонения можно рассматривать как месть кацев за то сопротивление..
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сколько крымскотатарских батов на Донбассе?
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не интересовался, но вроде не много там татар..
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а в следующем году надо провести день джамилькиных трусялей, с которых песок сыплется
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Сейчас опять появится соя и снова объявит что это зрада.
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Иди себе, песовец, куда шёл, я сегодня не подаю.
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В чем собственно праздник!? Что праздновать? Вперед, в Крым партизанить а не на Крещатике рисоваться!
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Провокатор, Кырымлы- это народ, который не забыл свою трагическую историю, в отличии от некоторых солдат-хохлов-манкуртов у которых на руках было оружие, но им не воспользовались в момент анексии
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Как раз "хохлов" на тот момент в Крыму почти небыло, служила вся местная кацапня!
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уже ******* татары. их численность всего до 100 тыщь. они сепары похлеще донбасса. дай им волю, он к турции перекиунтся. те кто не сталкивались с их поведением во времена до 2014 -года, долбни
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Цензор.НЕТФотоОбществоПраздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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