 Праздничные мероприятия в честь Дня крымскотатарского флага прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В программе мероприятий в КМДА состоялся Международный форум "Объединённые флагом #liberatеcrimea".

Также прошел автопробег, который завершился на Майдане Незалежности. На центральной площади страны был проведен конкурс детского рисунка.

Вечером по Крещатику прошло шествие с 40-метровым крымскотатарским флагом, после чего на Майдане Независимости собрался митинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму

































Фото, видео - Олег Богачук