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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17641) пожар (3566) секонд хенд (34) ГСЧС (2115)

 На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 июня в 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд хендом на площади 2,5 тыс. м2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы перехода пожара на соседние здания нет.

На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 01
На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 02

Смотрите: Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка. ФОТОрепортаж

На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 03
На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 04
На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 05

К тушению привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.

На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 06
На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 07

Также смотрите: На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС. ФОТО

На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 08
На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 09
На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы. ФОТОрепортаж

На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС 11

Источник: https://censor.net.ua/p3134442
 
 
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Снаряды и ракеты спалили ,теперь до секонда дошло ..
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МГМ)), тебе ж забанили))), лайк ставив))),

а ти все про зелю, це не флуд?! На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5484 На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4463
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З Інтернаціональної виглядало так, наче десь на Салютній горить....
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З Святошина виглядає так ніби вся Борщагівка покрита димом.
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о!! бозе!!! снова Порошенко виноват, что ЗЕ балбесы обосрались?!
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Это Потрошенко начал с бедностью боротся! На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5034
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С чем?!
Эпоха бедности закончилась 22.04!
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Карма. Люди сдают одежду бесплатно за границей, а наши барыги этим наживаются, что продают ее.
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Не хотелось бы разгонять зраду в этой новости, но за последние 5-7 лет популярность "секонда" в Украине значительно выросла. Видел огромные очереди и давку во время завоза очередного товара. Покращення?
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ты в состоянии штаны за 1000-2000 покупать? я нет.
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без секонда будем ходить в килтах. хотя я не против.
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зе пусть зарплату с пенсией даст хоть 500 евров. и тогда гавкает.
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конуренція), в Києві нові площі, торгові)) будуємо/відкриваємо!!!
секонд), треба знищувати, хай народ звикає до нових цін!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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