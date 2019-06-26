 На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы перехода пожара на соседние здания нет.
К тушению привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы перехода пожара на соседние здания нет.
К тушению привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.
а ти все про зелю, це не флуд?!
Эпоха бедности закончилась 22.04!
секонд), треба знищувати, хай народ звикає до нових цін!