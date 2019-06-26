 Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.
"Выполнили задание боевой подготовки вместе с силами Государственной пограничной службы Украины. Отработали режим совместной стрельбы по морской цели, оказывали катерУ, потерявшему ход, помощь. Кроме того, проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - рассказал командир бронекатера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.
Артиллерийские стрельбы происходят почти каждую неделю, поэтому все элементы хорошо отработаны.
Катера пограничной службы РФ постоянно сопровождали наших моряков, но не мешали.
Орест СохарШеф-редактор "Обозревателя"Все статьи автораСюрприз парламентських виборів - команда "Сили права"
21 июня 2019, 10:16
по.п. 2, если б Вы были на этом форуме во временя януковича, Вы бы такого не писали относительно меня и регионалов. Относительно "антиукраїнських сил" я не считаю ПП "антиукраїнською силою", я более чем уверен что если бы к власти пришли радикальные националисты ПП одел бы и трусы-вышиванки и пошел бы просится к ним в правительство, ПП не "антиукраїнських сила" он не "українська сила", он просто циничный барыга, для которого абсолютно пофиг под чьими знаменами и с какими идеями красть бабло.
Метко
Пока всё хорошо.
Но зарекаться не будем, мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет.
Про развал Украины это ты спердел в стиле лынырыдыныры. Этого не будет.
Насчёт президента... Думаю, Зеленский будет работать всё положенное время, если он продолжит "набирать обороты" в нужном для страны направлении. А то, что направление нужное - сомнений нет.
Любишь ты своих, кацапченок. Ну тебе ведь за это ещё и приплачивают.
За украинцев не переживай. Вышвырнут они вашего ставленника из кресла Президента, как до этого делали часто. Ставленник преступного синдиката возглавляемого Беней, и желающих построить в Украине аналог Белоруссии не будет долго править.
😄
1. Как по мне, то с ником под чужим флагом оценка будет поставлена явно не проживающим в Украине.2. "Судя по скорости развала Украины ..." - важно, чтобы ускорение замедлилось, в противном случае подойдем к финалу раньше.
1. "00- ваше мнение как-то до большой лампочки."Аналогичная фигня.2. Кстати, ирония в предыдущем сообщении относилась не к вам (прочтите внимательно пункт о проставленной оценке и сопоставьте с фразой "мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет" . Но вы и это замечание "старичок" можете отнести "до лампочки". Собственно мне пофиг на ваши лампочки
"... пока подзатыльников не надавал" - смелое диванное заявление, вы же знаете, что до моего подзатыльника с дивана не дотянуться. И, таки, да - слюни со своего монитор сотри "старикан".
И свои подведут под красную черту и оппоненты дремать не будут
ПРОСТО ВІН ВИХОВАНИЙ ПО-ІНШОМУ. ВІН ІНША ЛЮДИНА.
На порошку багато хто з тих, хто вміє думати, хто бачить Україну лише демократичною, поставили хрест одразу, ще до виборів 2014 року.
" Щоб різко відправити країну вперед, йому достатньо не дозволяти корупцію у владі, як це робив Порошенко. Впевнений, що Зеленський цього не робитиме."
Уверен?! А, шо делать с подобными новостями на цензоре?!
24.06.19 08:42
Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"
Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме."Мы покидаем ПАСЕ" !!!
.
Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД
У меня: "Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД"