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 Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море. ФОТОрепортаж

Сегодня катера ВМС Украины выходили в акваторию Азовского моря и отрабатывали упражнения согласно плану боевой подготовки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 01

"Выполнили задание боевой подготовки вместе с силами Государственной пограничной службы Украины. Отработали режим совместной стрельбы по морской цели, оказывали катерУ, потерявшему ход, помощь. Кроме того, проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - рассказал командир бронекатера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта. ВИДЕО

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 03
Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 04

Артиллерийские стрельбы происходят почти каждую неделю, поэтому все элементы хорошо отработаны.

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 05

Также читайте: Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 06

Катера пограничной службы РФ постоянно сопровождали наших моряков, но не мешали.

Источник: https://censor.net.ua/p3134435
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж в самый подходящий час поменяли старого мудрого бульдога с мертвой хваткой на зашморганую гнусящую болонкуиз криворожской помойки . БИНГО
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То что твой Пэдро старый уродский бульдог, это факт, но во то, что к нему пришла мудрость пока ничем не подтвердилось.
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Зеленский хочет повторить подвиг петрухи и сдать в плен ещё пару десятков пацанов? Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 4040
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За ПСА, ты рад?
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пса это шайка свиновальцманов?
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Всегда поддерживал Юлю. Однако на всеобщей волне рука так и тянется голоснуть за Слугу. Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 7080
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Тобто ти зрадив Юлю і проолосуєш за регіоналів.
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Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 2056После Вашей работы, лично я за любую кроме той где ПП.
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Тобто починаєте на ходу змінювати переконання. Пропоную вам чесно написати, що ви за антиукраїнських сили - регіоналів.
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Да меняю, если порохобот при живом ПП начинает агитировать за Голос, значит Голос это проэкт ПП.
по.п. 2, если б Вы были на этом форуме во временя януковича, Вы бы такого не писали относительно меня и регионалов. Относительно "антиукраїнських сил" я не считаю ПП "антиукраїнською силою", я более чем уверен что если бы к власти пришли радикальные националисты ПП одел бы и трусы-вышиванки и пошел бы просится к ним в правительство, ПП не "антиукраїнських сила" он не "українська сила", он просто циничный барыга, для которого абсолютно пофиг под чьими знаменами и с какими идеями красть бабло.
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Ти бы сначала писать грамотно научился, а уже потом россусоливал «про порохоботов», - слово «проект», пишется через букву Е...
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рашка набирать вуайеристов на службу начала )))
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Да уж в самый подходящий час поменяли старого мудрого бульдога с мертвой хваткой на зашморганую гнусящую болонкуиз криворожской помойки . БИНГО
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То что твой Пэдро старый уродский бульдог, это факт, но во то, что к нему пришла мудрость пока ничем не подтвердилось.
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Променяли старого пройдоху и вора, устраивавшегося при любых властях, пока мертвой хваткой не получил власть сам - на открытого парня.
Пока всё хорошо.
Но зарекаться не будем, мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет.
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БгагагаКатера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 3578
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Какие ЗеБени оптимисты. Прямо ржу. Судя по скорости развала Украины, ваш Зебобик и года не продержится😄
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...и ржать ты можешь тоже криво, прямо у мародёров ничего не получается. )))) А уж тем более ржать. Кривоватая постпендальная ухмылочка получается. )))))
Про развал Украины это ты спердел в стиле лынырыдыныры. Этого не будет.
Насчёт президента... Думаю, Зеленский будет работать всё положенное время, если он продолжит "набирать обороты" в нужном для страны направлении. А то, что направление нужное - сомнений нет.
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Троляка, а куда вы Лала дели? Или она продолжает праздновать победу Московии в ПАСЕ?
Любишь ты своих, кацапченок. Ну тебе ведь за это ещё и приплачивают.
За украинцев не переживай. Вышвырнут они вашего ставленника из кресла Президента, как до этого делали часто. Ставленник преступного синдиката возглавляемого Беней, и желающих построить в Украине аналог Белоруссии не будет долго править.
😄
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усе будет только хуже

1. Как по мне, то с ником под чужим флагом оценка будет поставлена явно не проживающим в Украине.2. "Судя по скорости развала Украины ..." - важно, чтобы ускорение замедлилось, в противном случае подойдем к финалу раньше.
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00- ваше мнение как-то до большой лампочки. Вы тролль, да ещё и новенький. Топай отсюда, пока подзатыльников не надавал😄
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усе будет только хуже
1. "00- ваше мнение как-то до большой лампочки."Аналогичная фигня.2. Кстати, ирония в предыдущем сообщении относилась не к вам (прочтите внимательно пункт о проставленной оценке и сопоставьте с фразой "мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет" . Но вы и это замечание "старичок" можете отнести "до лампочки". Собственно мне пофиг на ваши лампочки
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Я тебе уже сказал все что тебе, тролль нулёвый, нужно знать. 😄
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Т.е. аргументированных возражений нет, одни эмоции. Впрочем, как и внимательного прочтения сообщений оппонентов. Слиф засчитан. Бу-га-га.
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Упс, небольшое уточнение.

"... пока подзатыльников не надавал" - смелое диванное заявление, вы же знаете, что до моего подзатыльника с дивана не дотянуться. И, таки, да - слюни со своего монитор сотри "старикан".
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Вірю. А після 21 липня взагалі заридаєте. Все, приїхали. Йдіть геть.
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Да,ему через полгодика будет не до смеха...
И свои подведут под красную черту и оппоненты дремать не будут
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Зеленський не дурний хлопець. Дуже не дурний. Щоб різко відправити країну вперед, йому достатньо не дозволяти корупцію у владі, як це робив Порошенко. Впевнений, що Зеленський цього не робитиме. Навіть не тому, що він чудово розуміє, чим це загрожує.
ПРОСТО ВІН ВИХОВАНИЙ ПО-ІНШОМУ. ВІН ІНША ЛЮДИНА.
На порошку багато хто з тих, хто вміє думати, хто бачить Україну лише демократичною, поставили хрест одразу, ще до виборів 2014 року.
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Miko R 798886a8
" Щоб різко відправити країну вперед, йому достатньо не дозволяти корупцію у владі, як це робив Порошенко. Впевнений, що Зеленський цього не робитиме."

Уверен?! А, шо делать с подобными новостями на цензоре?!
24.06.19 08:42
Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"
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Ты перепутал бульдога с хряком, братан. Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 1196
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Монголи набагато кращі за зебіків!
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саша сосенко, не хами а то в спам к своим соєсосам улетиш
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Ущербное научись с людьми общаться а щас пшло 👉
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Твои братаны на той стороне амура бамбук грызут,падаль зауральская
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Твоя дворняжка потеряла все что можно при своем правлении и подписала мынск,который Украину поставил перед фактом потери территорий и только петелюбы в экстазе от него.
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Делегации из стран Балтии, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕРешение было принято после возвращения российской делегации полномочий
Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме."Мы покидаем ПАСЕ" !!!
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Вибач але я гребую з тобою розмовляти не звертайся до мене бiльше нiколи . Бувай✋
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Видать на бутылках сидеть было не совсем удобно, вот и подпрыгивали? Вопрос риторический
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"Получили российскую дипломатическую ноту. Россия "отчиталась" о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять, - написал Климкин на своей странице в Facebook. - В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет".
Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД
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"зєльйоний мід" - кацапе, це ти так називаєш нашого представника у НАТО, призначеначеного туди порошенком?
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дурня-малоросс, читать не умеешь?
У меня: "Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД"
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как мы зеподонков мочить будем... ммм... все оружие готово. готовьтесь ответить петя уже не прикроет.
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Кого ты там мочить собрался. Это уже откровенные призывы к гражданской войне, советую обратить внимание.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКатера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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