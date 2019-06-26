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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 июня, в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, министр обороны Степан Полторак наградил 20 военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона и 5 членов их семей ведомственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 01

Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав воинской части за добросовестную службу, за то, что каждый военнослужащий подразделения с честью и героизмом выполнял задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Также Полторак проверил ход завершающего этапа строительства инфраструктуры для 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 02

Смотрите: Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами. ФОТОрепортаж

Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 03
Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 04

Обращаясь к личному составу части, Полторак отметил:

"Я думаю, что ваш дивизион будет, наверное, первой воинской частью, где, если посчитать новое жилье, выходит 350 мест в общежитии улучшенной планировки, где полностью новое оборудование, 150 мест для солдат срочной службы, новая столовая.

- Вам не хватает только одного - пары домов для проживания семей. Я думаю, что после того, как я побывал здесь и увидел такую ​​необходимость - мы спланируем обязательный ресурс и в следующем году - спланируем финансирование для строительства жилья для семей".

Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 05

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Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 06
Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 07

Работы по строительству двух казарм улучшенной планировки и столовой воинской чисти полностью завершено и они уже переданы в эксплуатацию военным. Теперь в комфортных условиях будут проживать 250 военнослужащих военной службы по контракту. Продолжаются работы по строительству трансформаторной подстанции и реконструкции инженерных сетей.

Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 08

Читайте: Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3134382
 
   
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Мужики!!!! Украинцы!!!!Красотища!!!! И Девченки наши добрые!!!!
Берегите себя!!!
А ху- ло чтоб ты тварь , сдохла!!!
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Где квитнык упраляемый снаряд в войсках и когда будет нуле? С удешевленной версией квитнык-р
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Будемо тримати кулаки, аби це трапилось якнайшвидше.
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Какие нах награды?Страна пять лет в оккупации... Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона - Цензор.НЕТ 4563
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85 приемка минобороны должна пойти в отставку в полном составе, а то уже без откатов не принимают как госпредприятие приемку даже у госпредприятий. Уже зажрались дальше некуда, харьковские бтр4 не хотят принимать потому что там финская броня
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А зачем откровенное говно принимать?
Уж какую только броню не ставили на это говно.... и мариупольскую, и бельгийскую (два варианта)... теперь вот финскую...
Да что ни ставьте, а говно остаётся говном, как его ни назови.
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ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" , который сваривал бтры для ирака должен за диверсию с трещинами к бтр4 в 2013году должны быть националированы, так как частник не вкладывает в производство и изготовляется 1 корпус бтра в месяц.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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