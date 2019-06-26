 Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав воинской части за добросовестную службу, за то, что каждый военнослужащий подразделения с честью и героизмом выполнял задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
Также Полторак проверил ход завершающего этапа строительства инфраструктуры для 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.
Обращаясь к личному составу части, Полторак отметил:
"Я думаю, что ваш дивизион будет, наверное, первой воинской частью, где, если посчитать новое жилье, выходит 350 мест в общежитии улучшенной планировки, где полностью новое оборудование, 150 мест для солдат срочной службы, новая столовая.
- Вам не хватает только одного - пары домов для проживания семей. Я думаю, что после того, как я побывал здесь и увидел такую необходимость - мы спланируем обязательный ресурс и в следующем году - спланируем финансирование для строительства жилья для семей".
Работы по строительству двух казарм улучшенной планировки и столовой воинской чисти полностью завершено и они уже переданы в эксплуатацию военным. Теперь в комфортных условиях будут проживать 250 военнослужащих военной службы по контракту. Продолжаются работы по строительству трансформаторной подстанции и реконструкции инженерных сетей.
Берегите себя!!!
А ху- ло чтоб ты тварь , сдохла!!!
Уж какую только броню не ставили на это говно.... и мариупольскую, и бельгийскую (два варианта)... теперь вот финскую...
Да что ни ставьте, а говно остаётся говном, как его ни назови.