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 Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с пограничниками под процессуальным руководством областной прокуратуры остановили работу подпольного цеха по производству алкогольного фальсификата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в торговой сети региона осуществляется сбыт фальсифицированной алкогольной продукции и спирта в пластиковой таре.

По результатам проведенных мероприятий правоохранителям удалось отследить полную цепь поставки фальсификата от производителя к розничному реализатора.

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Как выяснилось, незаконное изготовление и сбыт фальсифицированного алкоголя организовал местный житель в арендованном складском помещении, расположенном на территории одной из оптовых баз Чернигова. Незаконно изготовленные в подпольном цехе алкогольные напитки фигурант реализовывал оптовым покупателям из двух арендованных складских помещений, расположенных по тому же адресу. Оптовики, в свою очередь, поставляли фальсификат розничным реализаторам.

На основании постановлений суда проведены 3 обыски указанных складских помещений, расположенных на территории оптовой базы, по результатам которых из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 1 тыс. 750 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков, 1 тыс. 150 литров спирта, 2,8 тыс . пачек табачных изделий без марок акцизного налога, а также черновые записи, оборудование для изготовления алкогольных напитков, пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта на сумму свыше 600 тыс. грн.

Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова 01
Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова 02
Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова 03

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3134356
 
   
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- Я б ще пальонкою приторговував
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- сына... что вчера тут было?
- пап, ты пришел в два часа ночи пьяный в хлам, упал на кровать.... а когда мама попыталась тебя раздеть ты сказал: не тронь! не прикасайся даже лахудра, я женат!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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