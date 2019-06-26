 Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в торговой сети региона осуществляется сбыт фальсифицированной алкогольной продукции и спирта в пластиковой таре.

По результатам проведенных мероприятий правоохранителям удалось отследить полную цепь поставки фальсификата от производителя к розничному реализатора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Правоохранители изъяли более 2200 литров фальсифицированного элитного алкоголя в Винницкой области. ВИДЕО

Как выяснилось, незаконное изготовление и сбыт фальсифицированного алкоголя организовал местный житель в арендованном складском помещении, расположенном на территории одной из оптовых баз Чернигова. Незаконно изготовленные в подпольном цехе алкогольные напитки фигурант реализовывал оптовым покупателям из двух арендованных складских помещений, расположенных по тому же адресу. Оптовики, в свою очередь, поставляли фальсификат розничным реализаторам.

На основании постановлений суда проведены 3 обыски указанных складских помещений, расположенных на территории оптовой базы, по результатам которых из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 1 тыс. 750 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков, 1 тыс. 150 литров спирта, 2,8 тыс . пачек табачных изделий без марок акцизного налога, а также черновые записи, оборудование для изготовления алкогольных напитков, пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта на сумму свыше 600 тыс. грн.







Продолжается следствие.