 Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован на территории одной из оптовых баз Чернигова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в торговой сети региона осуществляется сбыт фальсифицированной алкогольной продукции и спирта в пластиковой таре.
По результатам проведенных мероприятий правоохранителям удалось отследить полную цепь поставки фальсификата от производителя к розничному реализатора.
Как выяснилось, незаконное изготовление и сбыт фальсифицированного алкоголя организовал местный житель в арендованном складском помещении, расположенном на территории одной из оптовых баз Чернигова. Незаконно изготовленные в подпольном цехе алкогольные напитки фигурант реализовывал оптовым покупателям из двух арендованных складских помещений, расположенных по тому же адресу. Оптовики, в свою очередь, поставляли фальсификат розничным реализаторам.
На основании постановлений суда проведены 3 обыски указанных складских помещений, расположенных на территории оптовой базы, по результатам которых из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 1 тыс. 750 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков, 1 тыс. 150 литров спирта, 2,8 тыс . пачек табачных изделий без марок акцизного налога, а также черновые записи, оборудование для изготовления алкогольных напитков, пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта на сумму свыше 600 тыс. грн.
Продолжается следствие.
- Якби я став президентом, я б був ще трішки багатшим за президента
- ?
- Я б ще пальонкою приторговував
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