 Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Знакомьтесь - это Даня, Никита и Андрей - обычные мальчики из Мариуполя, которые совершили героический поступок. Дети стали очевидцами того, как злоумышленник затащил 10-летнюю девочку в угол и пытался изнасиловать. Не теряя времени, Даня вместе с друзьями сразу позвонил в полицию. Через несколько минут девочку спасли патрульные", - говорится в сообщении.
По словам ребят, среагировать именно так им помогли постоянные занятия со школьным офицером полиции Анастасией Крумплевской, которая в течение учебного года неоднократно общалась со школьниками на тему безопасности ребенка.
"Попал в беду - звони 102! Эти слова высеченные в памяти и действительно помогли", - резюмируют в полиции.
если у человека в голове такое отношение к полиции,
то я не удивлюсь, если жизнь у него веселая и насыщенная приключениями
А рыба, как говорится гниет с головы
Дня не проходит без подобной новости
их такие новости возбуждают.
Может пора смертную казнь вернуть?
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термин «педофил» зачастую ошибочно используют по отношению просто к преступникам, совершившим преступление на сексуальной почве против несовершеннолетних[10]. Термин «педофилия» никак не является синонимом сексуального насилия над детьми[11] - далеко не все больные педофилией (педофилы) склонны к преступным действиям, напрямую проявляющим их сексуальное отклонение - к совершению половых преступлений против детей[12][13], и вместе с тем не всякий преступник, совершивший сексуальное насилие над ребёнком, болен педофилией (педофил).