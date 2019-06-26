EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  11219  61
Все про:изнасилование (624) Мариуполь (3652) педофил (397) патрульная полиция (1282)

 Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку. ФОТО

В Мариуполе трое мальчиков предотвратили изнасилование 10-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - это Даня, Никита и Андрей - обычные мальчики из Мариуполя, которые совершили героический поступок. Дети стали очевидцами того, как злоумышленник затащил 10-летнюю девочку в угол и пытался изнасиловать. Не теряя времени, Даня вместе с друзьями сразу позвонил в полицию. Через несколько минут девочку спасли патрульные", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы

По словам ребят, среагировать именно так им помогли постоянные занятия со школьным офицером полиции Анастасией Крумплевской, которая в течение учебного года неоднократно общалась со школьниками на тему безопасности ребенка.

"Попал в беду - звони 102! Эти слова высеченные в памяти и действительно помогли", - резюмируют в полиции.

Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку 01

Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку 02

Источник: https://censor.net.ua/p3134344
 
   
 Топ комментарии
 
В США так же копы часто фоткаються с детьми , могут разрешить посидеть на месте водителя в патрульной машине .... странно что вас это так сильно "затронуло" 21 век на дворе мистер если чо.
 показать весь комментарий
 
Все таки здорово, когда полиция совсем не похожа на совковую и на российскую!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отвлекают "один нарот" педофилами от более выжных вопросов, например, убийство пьяными мусорами этого ребенка или автономию Дыныры и Лыныры в составе Украины. Педофилов куда проще обсуждать чем уступки Рашистской ********* и оборотней в погонах.
 показать весь комментарий
 
Педофилия -это огромная проблема в Украине, такая же как убийства и детей и взрослых Из-за неадекватных законов прошлой сатанинской Рады, мизерных сроков за эти преступления мы сейчас имеем огромный рост преступности и рецидивизма. Поэтому нужно сейчас спрашивать у кандидатов в Раду ,как они будут с этим справляться и как они будут менять Уголовный Кодекс.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Хлопці спасли а мусора біля пацанов піаряться гниди..Гидко дивитися..
 показать весь комментарий
 
 
В США так же копы часто фоткаються с детьми , могут разрешить посидеть на месте водителя в патрульной машине .... странно что вас это так сильно "затронуло" 21 век на дворе мистер если чо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При чому тут США))) У нас замість реформи наплодиди лайна, особливо патрульна поліція. Всей непотріб зосереджено там. ЮТУБ лопається від злочинів і правопорушень подонків в формі.
 показать весь комментарий
 
шо до сих пор? Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 9808аваков же вроде не с порохом,а с зелебеней...ну не может быть такого,шоб зелененький не порешал.
 показать весь комментарий
 
 
це ти гидкий, они с мальчиками занимались и объясняли все, а так бы мальчишки просто бы сбежали молча...
 показать весь комментарий
 
 
регулярное общение детей с полицией предотвращает преступления.
 показать весь комментарий
 
 
Вони виконали свою роботу. Трішички поваги будь ласка.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До кого поваги? До мразот в формі поліції? Ви поцікавтесь як себе поводить нач. патрульної полюціїї Маріуполя Вершинін..брехун, подонок. А ці дебили ********** піаритися..
 показать весь комментарий
 
Цікаво, якщо вам водій автобусу нагрубить, ви весь автобус до мерзот записуєте? Піар... Був у мене сусід, в нього крутий інстаграм: дівки, тачки, накачане тіло, красиве життя одим словом. Він у Польщі ягоди збирає. Думаєте без інстаграму він би збирав якісніше?
 показать весь комментарий
 
 
... искренне желаю со всеми проблемами справляться единолично.
если у человека в голове такое отношение к полиции,
то я не удивлюсь, если жизнь у него веселая и насыщенная приключениями
 показать весь комментарий
 
 
А доводилось ли лично вам обращаться за помощью к полиции? Ответьте без общих фраз и пожеланий. Просто да или нет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ктото из шыкаладной солидарности всетаки вырвался на волю и начал свои дела творить.
 показать весь комментарий
 
Все таки здорово, когда полиция совсем не похожа на совковую и на российскую!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь же мы получили новую полицию. Некомпетентную и тупую. Обиженных на жизнь колхозников, которые требуют к себе уважения, не демонстрируя при этом даже минимальной видимости профессионализма.
 показать весь комментарий
 
Вы получили? а что вы сами дали? а что вы имели раньше?
 показать весь комментарий
 
 
Мы плати налоги и хотим, что бы с них платили зп всем адекватным госчиновникам и силовикам, прошедшим тесты на профпригодность, а не набранных левой пяткой соседей.
А рыба, как говорится гниет с головы
 показать весь комментарий
 
 
У педофилов какое то обострение... полнолуние или что?
Дня не проходит без подобной новости
 показать весь комментарий
 
 
просто изнасилование сейчас в тренде-все сми взялись освещать...
 показать весь комментарий
 
 
Что-то много педофилов последнее время. Квакваков отвлечь народ хочет?
 показать весь комментарий
 
 
что-то мне подсказывает, что насильником был зебил....
 показать весь комментарий
 
 
к бабке не ходи.Верняк! у них сейчас сезон под прикрытием мусоров в самом разгаре
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нет, он был в кепке с надписью "нас 25%" и с листовками Потроха))
 показать весь комментарий
 
 
Ні дня без новин про педофілію. Хтось вперто виконує вказівку показати, що наше суспільство хворе. Цікаво з якою метою.
 показать весь комментарий
 
 
чтобы было больше педофилов.

их такие новости возбуждают.
 показать весь комментарий
 
 
секрет полишинеля: так общество подготавливают к мысли, что диктатура таки нужна. только и всего! Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 5004
 показать весь комментарий
 
 
А воно таки хворе. Подивися скільки скрізь збоченців, лгбетшна погань вільно пропагує свої збочення і безперешкодно марширує країною
 показать весь комментарий
 
 
От подивився - і нічого такого не побачив. Бо взір однією людини - ніщо. Для гучних висновків потрібна статистика, її фаховий аналіз та порівняння з іншими країнами.
 показать весь комментарий
 
 
а правда, скільки? у вас є цифри на підставі, яких можна робити висновки, хворе чи нормальне в нас суспільство? Якійсь аналіз, порівняння з попередніми роками? Ілюзія і факти це різні речі. Зараз створюється ілюзія нашестя педофілів. Хтось аж занадто активно розкручуює цю тему. З педофілами звісно потрібно боротися, але мене лякають наміри замовників цієї кампанії. Я не вірю в їх альтруїзм.
 показать весь комментарий
 
Подивіться що робиться! Хоч хтось з депутатів підніме питання розстрілу для педофілів ?
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю Цензору ввести отдельный раздел "Педофилия онлайн". Я так понимаю , каждый подобный случай по стране теперь не пройдет мимо ленты новостей.
 показать весь комментарий
 
 
Слишком много всяких пидо*** развелось!
Может пора смертную казнь вернуть?
 показать весь комментарий
 
А может именно для появления таких мыслей в голове вам по несколько раз на день про педофилов рассказывают?
 показать весь комментарий
 
"Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку." - педофила арестовали?
 показать весь комментарий
 
 
Слишком уж активно эту тему стали форсить, показывают что вопрос возврата кучмовских милицейских полномочий не созрел, а перезрел - сейчас вернут право полиции арестовывать на 30 суток без санкции суда и права связаться с адвокатом, то нужно же как-то эту педофилию пресечь.
 показать весь комментарий
 
 
А где сама девочка? 10 лет - вполне сознательный возраст. Она сама что-то рассказала?
 показать весь комментарий
 
Была ли девочка ?... Тут главное волну продолжать гнать.
 показать весь комментарий
 
Молодці хлопці, не сдристнули!!! Респект!!!
 показать весь комментарий
 
 
Изза это они теперь сидят в Приусе, а педофила отпустили
 показать весь комментарий
 
Скорей исключение из правил... малые молодцы конечно, тут без вопросов. А вот полицаи, ну, бывает по пьяне шмаляют и детей отстреливают, или активистов до смерти забивают, а так да, молодцы конечно...
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю педофилы не обязательно насильники детей. Они в первую очередь по согласию не против. Вот и вопрос - насколько законно наказывать за такое? Я например периодически вижу как пузатые дядьки - иностранцы знакомятся со школьницами. Что делать? Звонить в полицию? - а в чем преступление, его же якобы и нет..

__________
термин «педофил» зачастую ошибочно используют по отношению просто к преступникам, совершившим преступление на сексуальной почве против несовершеннолетних[10]. Термин «педофилия» никак не является синонимом сексуального насилия над детьми[11] - далеко не все больные педофилией (педофилы) склонны к преступным действиям, напрямую проявляющим их сексуальное отклонение - к совершению половых преступлений против детей[12][13], и вместе с тем не всякий преступник, совершивший сексуальное насилие над ребёнком, болен педофилией (педофил).
 показать весь комментарий
 
.. не секрет, что у иностранных секс-туристов, в том числе и педофилов популярны туры в Украину. Ну и какие действия предпринимает полиция, что бы не допускать это? Или если секс по согласию, то преступления нет - приезжайте со всего мира, гости дорогие! А потом мы будем заламывать руки, что рождаемость падает, девушки за границу уезжают, детей иностранцы отнимают через дырявые границы и т.д.? Вот у киевлянина вчера отобрали яхту в счет алиментов. Ну ОК, дай Бог ребенку эти деньги пойдут. А хоть 1 иностранец платит алименты? Сколько иностранцев неплатильщиков налогов объявлено в розыск? Или норма, что алиментщик не может выезжать за границу, пока не расплатился - а скольким иностранцам запретили выезд из Украины, пока они не выплатили алименты?
 показать весь комментарий
 
От этой новости где то в Кремле огорчился старый плюгавый педофил.
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз. Три мальчика помогли поймать педофила (все равно коллегу *****, хоть и по девочкам.) Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 595
 показать весь комментарий
 
 
а на задньому сидінні то хто із хлопцями, той самий педофіл?
 показать весь комментарий
 
Тут и ребята молодцы,и полицейские умнички.Во всех школах такие занятия надо поводить,да и в старших группах детсадов.Просто,чтобы ознакомить,чтоб детки знали,что есть такая полиция,которая должна их защищать и в случае чего,к этим дядям и тетям можно обращатся за помощью!
 показать весь комментарий
 
Чи не здається вам,панове, що на тлі останніх подій,коли від рук педофілів та інших покидьків гинуть діти,треба трішки змінити вектор з боку Європи в бік Америки? Тим більше,що Європа смачненько плюнула нам в обличчя своїм лизьканням із Росією. Чи не ввести нам смертну кару за вбивства і сексуальні злочини проти дітей, або хімічну кастрацію? Рочків так на п'ять для початку.Так хоч очистимо країну від різного лайна. А то з геями он як грізно воюємо,а цих недоносків наче й нема.Тільки прошу,не витрачайте час на виховні проповіді про демократію та цінність людського життя. А то виродки, бач,- люди,а діти, яких вони вбивають та калічать, - ні.
 показать весь комментарий
 
РАЗВЕ ШО , ПОХОДУ, приравнять к педофилии действия зрадникiв - к стенкек и тех , и тех...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоТрое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх