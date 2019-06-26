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Все про:ДТП (5614) Киевская область (1682)

 Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса. ВИДЕО регистратора+ФОТОрепортаж

В Киевской области на 65-м километре автодороги М-05 (трасса Киев-Одесса) усложнилось движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киевской области в Facebook, по предварительной информации, водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества грузовику Renault Magnum 480. Водитель фуры в свою очередь пытался избежать столкновения, однако безуспешно. "Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили в полиции.

Водитель грузовика госпитализирован. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 01
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 02
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 03
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 04
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 05

Источник: https://censor.net.ua/p3134328
 
 
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давно говорят: "продай БМВ, купи мозги"
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Шо это водителя с видеорегистратором так кружляет? Чуть в бус не въехал. Остановился и стой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПеревернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса. ВИДЕО регистратора+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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