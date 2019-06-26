EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Фоторепортаж
  9877  28
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1219) военнопленные (483) моряки (799) свадьба (124)

 Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". ФОТО

Украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко 26 июня женился на своей невесте Татьяне Шевченко в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне довелось увидеть очень неординарное событие - свадьба за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Тетьяна. Несмотря на непростые обстоятельства - Тетьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит - сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на Родину", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вышедший из комы раненый воин Александр Беспалов женился в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО Лефортово 01

Роман Цимбалюк и супруга украинского военнопленного моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко под СИЗО "Лефортово".


Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО Лефортово 02

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Источник: https://censor.net.ua/p3134305
 
   
 Топ комментарии
 
Будемо сподіватись, що моряків звільнять..
Щастя молодятам Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4031
 показать весь комментарий
 
Владимир Александрович до конца 100-дневки его освободит... Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1834
 показать весь комментарий
 
Ну, не зря же Зе в фонтане купался, он помнит о проблемах с водными путями.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будемо сподіватись, що моряків звільнять..
Щастя молодятам Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4031
 показать весь комментарий
 
 
Хоч заміжною буде 6 років чекати коханого. Горька!!! .
 показать весь комментарий
 
Владимир Александрович до конца 100-дневки его освободит... Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1834
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не зря же Зе в фонтане купался, он помнит о проблемах с водными путями.
 показать весь комментарий
 
 
Ему некогда, а еще вещи с банковой перетаскывать в музей членина..
Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 3208
 показать весь комментарий
 
 
А Цымбал там зачем?? И кто расписал молодых? Российские органы государственной власти! Зачем им российское свидетельство о браке???
 показать весь комментарий
 
 
Насколько я знаю, оно у нас признаётся, есть соответствующее соглашение о взаимном признании таких документов.
 показать весь комментарий
 
 
Надеемся на встречу Трампа с путиным что для начала моряков освободят.
 показать весь комментарий
 
 
Вполне возможно что вчерашнее снятие запрета на участии россиян в ПАСЕ как-то ускорит процесс освобождения наших пленных (в частности моряков). Хоть какая-то компенсация Украине от Меркель с Макроном
 показать весь комментарий
 
 
Держи карман. Русские - гопники, от потакания они только наглеют. Так что после вчерашнего шансы наших моряков стали меньше.
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в русских. Надеюсь что освобождение моряков входит в пакет сделки между Меркель-Макроном и Путиным в по допуску россиян в ПАСЕ.
 показать весь комментарий
 
Как тогда воспринимать вчерашнее заявление Пескова?
 показать весь комментарий
 
Я не утверждаю, а хотя бы надеюсь, что хоть какую-то компенсацию от Раши в обмен на возобновление их ПАРЕ Меркель должна была у них выторговать
 показать весь комментарий
 
Ну по логике как бы да. Но боюсь, что Путин опять обул её в кросовки "*******", как и в случае с турбинами Сименс.
 показать весь комментарий
 
Снова на дядю надеешься. Ну надейся, болезный.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Совет да любовь молодым..Сколько Пэдро судеб перемолотил
 показать весь комментарий
 
 
****, блин... заклинило? смени пластину, чмошное
 показать весь комментарий
 
Счастья Вам! И быстрейшего возвращения всем военнопленным морякам в Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Честно говоря, не понимаю - на фига это надо было делать? Ещё и следователя уговаривать... Там все кацапские "правоохранители" с садистскими наклонностями и менталитетом. Зачем удовлетворять их низменные страсти?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх