 Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые. ФОТОрепортаж

Участники митинга пришли в футболках с надписью "Support. Don’t punish" ("Поддерживать. Не карать". - Ред.), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Они призвали отказаться от "войны с наркотиками".

В частности, участники акции - наркозависимые люди, общественные деятели и правозащитники - устроили импровизированный спектакль, чтобы таким образом привлечь внимание главы государства, чиновников и общества к действующей репрессивной наркополитике.

Организаторами акции выступило всеукраинское объединение людей с наркозависимостью "Волна" при участии и поддержке Международного консорциума по наркополитике, Всеукраинского объединения наркозависимых женщин "Она" и других неправительственных правозащитных организаций, работающих в сфере наркополитики.

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Акция прошла в рамках Глобальной кампании за изменение репрессивной наркополитики. Она состоялась в седьмой раз подряд.





















