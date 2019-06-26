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Все про:Зеленский (1882) наркотики (1527) Офис Президента (3)

 Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые. ФОТОрепортаж

У здания Офиса Президента состоялась акция людей с наркозависимостью. Они выступают за изменение наркополитики в государстве.

Участники митинга пришли в футболках с надписью "Support. Don’t punish" ("Поддерживать. Не карать". - Ред.), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Они призвали отказаться от "войны с наркотиками".

В частности, участники акции - наркозависимые люди, общественные деятели и правозащитники - устроили импровизированный спектакль, чтобы таким образом привлечь внимание главы государства, чиновников и общества к действующей репрессивной наркополитике.

Организаторами акции выступило всеукраинское объединение людей с наркозависимостью "Волна" при участии и поддержке Международного консорциума по наркополитике, Всеукраинского объединения наркозависимых женщин "Она" и других неправительственных правозащитных организаций, работающих в сфере наркополитики.

Также на Цензор.НЕТ: Задержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Акция прошла в рамках Глобальной кампании за изменение репрессивной наркополитики. Она состоялась в седьмой раз подряд.

Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 01
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 02
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 03
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 04
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 05
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 06
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 07
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 08
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 09
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 10
Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые 11

Источник: https://censor.net.ua/p3134296
 
 
 Топ комментарии
 
А ось і команда узеленського нарешті прийшла на роботу.
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Ні. Зекоманда!
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ПЭСыки вылезли из будки )))
вам самим не надоело муть нести ??? Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые - Цензор.НЕТ 9058
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а шо? бабломойский поддерживает зе, вот и они хотят поддержки.
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то заднеприводные веселились, теперь нарики))) шо творится))) ужос)) каждую неделю праздник))
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И заметь , их никто не арестовывает, как ту несовершеннолетнюю.
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А подумать, что они подали заявку на проведение митинга - не? Слишком тяжело?
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Зачем! Рукгруппы выдал им методички - копипасть и публикуй побыстрее! Думать они дома будут, а эта работа мыслить их не заставляет!
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А с каких это пор надо подавать заявку на проведение одиночного пикета ? Несовершеннолетнюю с плакатом сразу забрали в полицию.
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А ось і команда узеленського нарешті прийшла на роботу.
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нет пока я вижу трёх порохоботов отрабатывающих зарплату
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Зеледебіл, поглянь на календар. Порошенко вже (поки що) не президент. Є узеленський, який за 36 днів цирку порушив 18 законів та положень.
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Скоро и эти будут парадами по Киеву ходить во главе с зе
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Я наприкла не проти марихуани.Але проти важких наркотиків.Бо коли ломка,наркомани в пошуках дози можуть вбити,чи вчинити інші злочини.Починають все змішувати до купи у нас.
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марихуана відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу...
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Тащемта, и планокуры способны воровать и местами даже убивать ради шмали. Вопрос только во вменяемости конкретного планокура.
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Valerey Schetko Покажіть хоч один випадок вбивства заради марихуани.
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А как быть с водителями ? Курнул, задавил, поржал и поехал дальше.
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Maxim Maximoff А ви впевнені,що вони під марихуаною,а не під якимись колесами.Навіть якщо і дехто після марихуани сів за руль,то в десятки ато і сотні разів менше,ніж від алкоголю.
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Отсутствие и искажение информации об употреблении конопли часто формирует мнение о ее безопасности, потому попробовать решаются даже те, кто с опаской относится к наркотическим веществам и категорически против алкоголя. Многие защитники курения приводят факт, что марихуана легализована в некоторых штатах США и ряде других стран, но забывают о том, что существенный вред и риск зависимости формируется уже с первой выкуренной сигаретой, что научно подтверждено учеными и психиатрами.Во-вторых, каннабис -- это первый шаг на пути к тяжелым наркотикам. Попробовав марихуану, человеку легко перейти на более сильное вещество, так как кажется, что в этом нет ничего страшного.В-третьих, это самый доступный наркотик как по цене, так и территориально. Если тот же кокаин распространен преимущественно в крупных городах и по карману далеко не каждому, то конопля стоит недорого и продается даже в регионах.
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Димитрий CrimeaBandera Так зараз лікуються канабісом і це факт.Те що ви написали.що мов то можна перейти на важкі наркотики,це не є правда.Є звісно досліди.що таке кажуть.Але є досліди.що кажуть протилежне.Ці що в нас наркомани,вони не через марихуану прийшли до наркотиків.
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Ну сейчас поднимут крик, хотя эта акция проходит уже седьмой год.))
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Андрей Бондаренко 80fa57a1 - ни какого крика...

Нужно поддержать их также как и ЛГБТ сообщество.... - можно и нужно их объединить...
Даже лозунги уже готовы...
"Добишься в зад - долбись и в вену!" - это для ЛГБТ...
"Долбишься в вену - долбись и в зад!" - это для наркоманов...
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ВСЕ !
Ніяких гейпарадів та наркоманських шабашів.
ПАРЕ повернула рашку, нехай там геїв стимулюють.
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Проблем не має. Здав збутчика - отримай підтримку, а ходити красти, щоби дозу придбати, а потім - підтримайте, а не карайте... а не пішли би ви?
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SergTranscarpathian Та красти,це не так вже і страшно.Людина під час ломки може ножа в кишки засунути.Таких випадків було багато.
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Где то писали что продажа сейчас идёт через интернет, эти несчастные могут никогда и не встретиться с продавцом.
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В Китаї наркоманів страчують, бо це не лікується, даремно витрачати кошти на замісну терапію тим же метадоном.
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Та не треба їх страчувати. Вони самі поздихають. Головне їм не заважати... Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые - Цензор.НЕТ 8068
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Нерентабельно там распоряжаются электоратом хотя сотня ГРОХНУТЫХ нариков для Китая это даже не капля в море. А вот в Украине они поднимут процент голосов существенно на любых выборах если им например выдавать дозы бесплатно иногда. Помоему если не ошибаюсь это есть в Голландии. Тем более что ходят упорные слухи что Зеленский и сам зависимый от кокаина а его отказ от теста лишь подтвердил что возможно это и не слухи. Думаю мы скоро станем свидетелями грандиозного послабления наркоманам,посмотрим как же отреагируют на эту акцию в хитром "офисе" Зеленского.
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Цiкаво що Сорос видає гранти антікорупціонерам, лгбтешнікам і нарікам. Який широкий діапазон допомоги у цього невмирущого Лібертеріанца. Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые - Цензор.НЕТ 8100
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Вся срань, которую потрох развел, на свет вылезла. Соевый элеХторат..
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Проукраїнський президент свою контору англійським словом "офіс" не назвав би. Бо в українській мові є декілька замінників. Але для президента-космополітів така назва - це норма.
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Какой президент - такие и митингари!
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Наркозависимые- не наркобароны и не мусора на наркопотоках.Их надо лечить,но не заместительной терапией.В мире нароботаны приёмы излечения .Есть успешные,а есть наоборот.Нужно применять успешный опыт.А самое главное- семейное воспитание и профилактика.
.Тюрьма ещё никого не исправила.
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Наркозависимые - это особо опасные дегенераты. Они приносят вред обществу, вроде как крысы, переносящие чуму, или бешеные собаки. Обычно самые тяжкие преступления совершают наркоманы, ищущие любые средства на очередную дозу. Лечить их бесполезно. Они в десять раз хуже и опаснее алкоголиков.
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Поддержать материально.Надо помочь.
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Знают к кому приходить, Зе главный у них
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каллєгі по цеху. шаурміст Ссанич має їх розуміти, як себе
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А клоун в это время нюхает кокс и смеется над своими зебилами
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Так вот она какая, это ЗЕ команда .... Поддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые - Цензор.НЕТ 2925
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Кандидаты в нардепы!
Электорат подвалил.
Выдайте каждому по килу герыча!
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Підтримувати? Це як? Гроші на дозу видавати?
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Этот вопрос вове очччень близок! Он с ними и душой и телом! Так что, глядишь и поучаствует... в их судьбе.
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да тут даже коммент невозможно вставить, все мысли уже озвучены
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очень хороший опыт есть в этом плане у швейцарцев - там конченым героиновым торчкам выписывают героин по рецепту, с 1993 года так вроде, - в результате у них нет ни героиновой мафии ни абстинентных наркоманов на улицах, которые бы воровали, грабили и продавали другую наркоту, что бы достать дозу. Конечно ничего хорошего в самом этом явлении нет, но никто не может запретить быть несчастным.
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а им то какого... простите))))) хера... не хватает? ))))))
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ЗЄліні друзі підтягнулися, мабуть розраховують на епоху щедрості і коксу від гідранта)))
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Каждый день вижу этих, которых нужно поддерживать. Худые, грязные рожи страшные. А глазки бегают, чтобы такое украсть. Ну или краденные вещи носят и пытаются продать их по дешёвке...
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Если НАРКОМАН- так иди лечись (получать "кайф"- это личный выбор)- НЕ НАДО ТРЕБОВАТЬ ПРИВИЛЕГИЙ К СВОЕЙ ПЕРСОНЕ- А ОСОЗНАЙ СВОЙ ПОСТУПОК..
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Цензор.НЕТФотоОбществоПоддерживать, а не карать: под Офисом Президента митинговали наркозависимые. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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