 Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Вчера двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.
Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции Объединенных сил, где он проходил военную службу.
Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины. Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.
Правда нужно сказать, что на передке уже получают по штуке $...
петарды и снежки из катапульты кидать уже не будут..
Афганистан. Душманы окружают маленький отряд. Связи со штабом нет, боеприпасы на исходе, подмоги ждать неоткуда. Командир говорит:
- Надо кого-нибудь оставить прикрывать нас, а мы в это время попытаемся прорваться к своим. Добровольцу оставим автомат, три гранаты и каску. Если что, потом организуем пышные похороны. Кто доброволец?
Грузин говорит:
- Я сагласэн, только оставтэ нэ три гранаты и каску, а три каски и адыну гранату.
Оставили, ушли. Через несколько часов возвращаются с подмогой - смотрят: сидит грузин, рядом с ним куча оружия, одежда, вокруг полуголые душманы сидят. Грузин крутит каски и кричит:
- Кручу - верчу, под какой каской граната?