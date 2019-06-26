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 Происшествия, Общество
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Все про:граната (679) задержание (5407) Одесса (5496) Нацполиция (9600) военнослужащие (4214)

 Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО

Двое военнослужащих в Одессе пытались продать 15 гранат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Вчера двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.

Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции Объединенных сил, где он проходил военную службу.

Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС 01

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Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины. Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.

Источник: https://censor.net.ua/p3134290
 
 
 Топ комментарии
 
зачекайте. спочатку вчителям 4 тис. а потім вже військовим мо перепаде. так препездент сказав.
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Чиїсь близькі могли загинути, а можливо і дітки. Садити треба цих виродків.
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передай Гриценко, что ему лучше не сниматься в роликах.. Премия "Зеленка Года" и "Просроченная Шаурма" за худший ролик в 2019 году Панталонию Гриценко обеспечены!
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Підніміть зарплату військовим до 2 тис. доларів на місяць і ніхто нічого продавати не буде, будуть використовувати за призначенням!
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зачекайте. спочатку вчителям 4 тис. а потім вже військовим мо перепаде. так ********** сказав.
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передай Гриценко, что ему лучше не сниматься в роликах.. Премия "Зеленка Года" и "Просроченная Шаурма" за худший ролик в 2019 году Панталонию Гриценко обеспечены!
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Есть такие люди что им сколько не плати все равно будут подворовывать, натура такая.
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У зелебенского уже пообещали сделать по тыщи доляров, но через пять лет.
Правда нужно сказать, что на передке уже получают по штуке $...
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Питання не в зарплаті. Питання у соціальній безвідповідальності, низькій свідомості особи і особистих пріорітетах і цінностях. Йому по-барабану, що ця граната на мирній території може забрати життя у нічим не повинних мирних людей, жінок, дітей і т.п. Йому потрібні гроші і все. Навіть, якщо він буде отримувати штуку баксів і у нього буде змога збувати крадені ********** - воно буде це робити.
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кому ще підняти? Зроби слідчому 2к, він теж брати не буде. Так ви далеко підете.
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Ось бачишь, якщо б у тебе були мізки, ти б їх використовував за призначенням. Алеж, чого нема - того нема.
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Таким запасатися потрібно, а не продавати
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Красти в Армії **********? Тепер розумію чому ви за пана Петра "топите". Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС - Цензор.НЕТ 2375
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Чиїсь близькі могли загинути, а можливо і дітки. Садити треба цих виродків.
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очень много этого добра по стране..
петарды и снежки из катапульты кидать уже не будут..
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Формальный учет оружия и боеприпасов дает свои плоды...
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на війні ви ніколи не забезпечите нормальний облік.
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нет настроения писать...повышено давление....только что они мрази тянуть и продавать а тем оружием убивают людей и взрывают банкоматы и другое...сколько уже перенаписано об этих гранатах. сколько пострадало.эти гранаты и к дверям и воротам привязывают, и в квартирах алкаши в друг друга бросают во дворы людям тоже швыряют не видя кто там и что там ,и в полицейских и просто людям под ноги.наказывать строго....вот есть такие герои....и всё перечёркивают снабжая криминалитет оружием.((
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От же ж скоты! Везут смерть на мирную территорию! Кто-нибудь, наконец наведёт порядок в частях, на блокпостах? Почему не несут уголовную ответственность их командиры? Почему нет четкого учёта и контроля боеприпасов? Что за бардак????
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Как тут не вспомнить старый анекдот
Афганистан. Душманы окружают маленький отряд. Связи со штабом нет, боеприпасы на исходе, подмоги ждать неоткуда. Командир говорит:
- Надо кого-нибудь оставить прикрывать нас, а мы в это время попытаемся прорваться к своим. Добровольцу оставим автомат, три гранаты и каску. Если что, потом организуем пышные похороны. Кто доброволец?
Грузин говорит:
- Я сагласэн, только оставтэ нэ три гранаты и каску, а три каски и адыну гранату.
Оставили, ушли. Через несколько часов возвращаются с подмогой - смотрят: сидит грузин, рядом с ним куча оружия, одежда, вокруг полуголые душманы сидят. Грузин крутит каски и кричит:
- Кручу - верчу, под какой каской граната?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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