 Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Вчера двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.

Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции Объединенных сил, где он проходил военную службу.

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Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины. Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.