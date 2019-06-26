 Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, следователь требовал и получил от наркозависимого 500 долларов США. После получения неправомерной выгоды милиционер обещал мужчине помощь в избежании уголовной ответственности за хранение наркотических средств и возврат вещей, которые были изъяты во время обыска.

Средства передавались в гривнах частями - сначала в эквиваленте 200, впоследствии еще 300 долларов США. Во время передачи последней части денег следователя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос о сообщении следователю о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.