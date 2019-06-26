 Один из главных спонсоров террористов "ЛНР" Держак задержан в Киеве, - Луценко. ФОТО

Задержанный - сын гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрий. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, зам директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга- Нова - одного из лсновних спонсоров террористов с ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины!" - написал Луценко.









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