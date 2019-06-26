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Все про:ГПУ (9189) задержание (5407) Луганск (2990) Луценко (7531) терроризм (18057)

 Один из главных спонсоров террористов "ЛНР" Держак задержан в Киеве, - Луценко. ФОТО

Мужчина проживал в столице с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины.

Задержанный - сын гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрий. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, зам директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга- Нова - одного из лсновних спонсоров террористов с ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины!" - написал Луценко.

Один из главных спонсоров террористов ЛНР Держак задержан в Киеве, - Луценко 01
Один из главных спонсоров террористов ЛНР Держак задержан в Киеве, - Луценко 02

Также на Цензор.НЕТ: Дело подозреваемого в захвате украинских кораблей в Севастополе в 2014 году руководителя НВФ "Рубеж" направили в суд

Источник: https://censor.net.ua/p3134267
 
   
 Топ комментарии
 
Нічо, суд відпустить. Це ж не дітям проти гідранта з плакатом стояти.
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Отпустить... Наградить... Принять в партию Слуга Народа...
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Буде балатуватися по списках "Слуги народа"?
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поміняти його на місто Луганськ з усіма жителямиОдного из главных спонсоров террористов т. наз. "ЛНР" задержали в Киеве - Цензор.НЕТ 2103
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Знайшли спонсора тєрьорізму в Києві. А Ахмєтка, Мертвечук в подпольї?
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Оце затримане гівно можна і потрібно обміняти на кількох полонених українців...
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Оно и для рашки с лугандоном дерьмо.
А дерьмо на людей не меняют.
Вот кума х-ла или новинского с бойко - это да.
Или вон какого то депутата росдуры в Украину не пустили. А могли бы и наркоту с гранатой подбросить. А потом обменять.
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нашо їх стільки, щоби знову годували всю україну?
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Ну відбудовувати державу потрібно. Всіх в шахту з киркою відправити, щоб "рифириндум" відпрацьовували
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Отпустить... Наградить... Принять в партию Слуга Народа...
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Барыга такими кадрами не разбрасывается Одного из главных спонсоров террористов т. наз. "ЛНР" задержали в Киеве - Цензор.НЕТ 4919
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гомнон, затримали ж цього сєпара при Зеле, а не Поросьонко. Поросьонко Поця таких сєпарів любить- їх чекають вдома.
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ЗЕля уже помиловал российского шпиона, которого держали для обмена на украинских пленных. Давай про Петю квакни еще чего-нибудь.

https://www.svoboda.org/a/29988243.html
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только приехал при зеле, почувствовал что уже можно
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Нічо, суд відпустить. Це ж не дітям проти гідранта з плакатом стояти.
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Буде балатуватися по списках "Слуги народа"?
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соя, його при Зєлі затримали, а при Поросьнку він себе чухав класно.
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Юра решил поднять старые архивы. До выборов это был его личный спонсор, но сейчас все перевернулось у Югика.
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Там Югик штук 100 таких спонсоров ДНР и ЛНР по Киеву выпасает.
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Когда отпускать будете дайте удостоверение УБД украинское.
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Хорошая работа! Взяли руSSкую наволочь, с документами рф мо.
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зеленский - а ты Украину цапии отдашь с Кривым Рогом или только по Днепру - вот в чем вопрос
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мальдивский хенерал всех кто при деньгах сепаров пригрел. а добробатов и патриотов по тюрьмам раскидал и в мешках по вывозил.
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Мразь надо всю знать в лицо, а многих закрывают.
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Чтобы его снова отустить на свободу и никто не мог его опознать. Деньги-великое дело. Можно доить и дальше, пусть живёт в Киеве.
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Наградить...извинится...отпустить!
ЭТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
вы что не слышите президента мира?)))
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придется теперь директору луга новы кабана прокурорским в киев засылать)
возможно потом окажется шо это был наш разведчик))) а засветили его шобы шугануть большую рыбу)
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Это же сколько обилечивали этого мудака, а потом слили?! Ай да молодца, ай да красотища. Баблище кончилось у кондома и в ***** не вернуться. А налоги правоохренители заплатют с выручки за билеты?
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а что этот катях делал в биндеровском Киеве, не соромно этой скрепной курве жить на биндеровских харчах.
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Но наш мудрый КС уже постановил, что таких особей в тюрягу типо не обязательно садить. Так что нужно отпустить и в списки "слуги земанды" добавить как новое лицо в политике...
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Тепер застава, а заставу для кацапа ФСБ завжди передасть.
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А знаете кто подал в КС представление по этому вопросу- Надя Савченко и еще 3 человека из них Чернобук бывш.председатель Аппеляц.суда Крыма (гос.измена ) и не без "пожеланий" со стороны было вынесено такое одиозное решение ибо ни в одной стране террористы, изменники Родины не сидят по домам до решения суда.Подрыв государства юридическими способами это не только угроза нац.безопасности это угроза существованию самого государства. Три столпа государства- закон.власть, исполнительная и судебная, убери одну ножку у стула из трех и он рухнет.
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Так у чому справа? Держак від лопати йому у дупу, та й справі кінець.
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Луцик кеш собьет и гуляй сепар до новых встреч
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95-ый суд сбивает кеш через помощника судьи, если что.
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Живым сдался - не настоящий попачленец.
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Реформированный рошеновским барыгой суд его отпустит. В удостоверении НР №03127 отсутствует личная подпись владельца.
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С таким же успехом он и Ющенко и Кучмой реформированный.
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Украинская еда, квартплата и пенсия манят и манят власовцев.
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вангую, выпустят суку ватную дней так максимум через 60.Потом дико извинятся и пригласят работать в гос зеструктуры. там с молодыми лицами дифицит сейчас наблюдается.
Друзья, а если честно, мы же всё это видим, как шобла кацапская реванширует каждый день. Идёт слив по всем направлениям. Думаю...уже к концу лета-осень будет движ. И по ярче 2013-14 гг. Чуйка не подводила ни тгда, ни сейчас тем более. Запах ватного зашквара уже в воздухе.
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я чую запах зашквара из зданий 112, ньюза и т.п. ....
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"26 июня 2019г в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" двое военнослужащих РФ контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули"
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Мораль сей басни такова: чтобы сдаться украм в первом же бою - парашют нафиг не нужен.
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И где же они там воду нашли? Сейчас нужно потрудиться, чтобы в Крыму утопиться (я не море имею в виду...).
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Да бес его знает... От Эски-Керим (Старого Крыма), до моря - два-три десятка километров... Крупных водоёмов там нет, только "ставки" да Феодосийское водохранилище... Я там служил недалеко (под Феодосией)... Знаю полигоны "Опук", "Меганом", "Чауду"... О полигоне "Старый Крым" - не слышал... Может, что-то "новосозданное" (или "старое, восстановленное", "миролюбивыми миротворцами"?...
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рожденный ползать...
и в Крыму найдет лужу притопиться...
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Відпускай!!! А то сам під суд підеш, тепер це "любий брат". Він проти Соєвої орди воював за "правильний народ із правильною мовою"...
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то чого "соєва орда" орда його тут пригріла, як і багатьох його поплічників?
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у нас у розшуку тисячі людей, а чому їх "пригріли"? Може тому, що в реальному житті не так як у серіалі?
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Чи це є бульбашки у пиві, яке Юрко спожива с Петриком? Тоді хто є Мертветчук з Оппоблоком??
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Взяли при Зеленском, при сывачолом говнокомандующем жил 5 лет и чувствовал себя уверенно...такого кадра ПЕС лишился, пИчаль.
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Зебил, тебе отличного кандидата в нардепы нашли. Торопись!!!
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коли у 2014-му добровольці привозили таких в Київ під охороною здавати в СБУ то, сєпарів звільняли, а добровольцям давали статтю за "незаконне позбавлення волі громадянина".
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Как говориться- ЗУБ ДАЮ..
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"наши" перепуганые судьи--- отпустят !
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Зеленский даст команду освободить, ещё может и орден даст...
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Во как! А Порох говорил, что московия финансирует... Врал? Когда будет открыто на него уголовное дело за разжигание межнациональной розни?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из главных спонсоров террористов "ЛНР" Держак задержан в Киеве, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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