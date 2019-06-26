 Один из главных спонсоров террористов "ЛНР" Держак задержан в Киеве, - Луценко. ФОТО

Задержанный - сын гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрий. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, зам директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга- Нова - одного из лсновних спонсоров террористов с ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины!" - написал Луценко.
Также на Цензор.НЕТ: Дело подозреваемого в захвате украинских кораблей в Севастополе в 2014 году руководителя НВФ "Рубеж" направили в суд
А дерьмо на людей не меняют.
Вот кума х-ла или новинского с бойко - это да.
Или вон какого то депутата росдуры в Украину не пустили. А могли бы и наркоту с гранатой подбросить. А потом обменять.
https://www.svoboda.org/a/29988243.html
ЭТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
вы что не слышите президента мира?)))
возможно потом окажется шо это был наш разведчик))) а засветили его шобы шугануть большую рыбу)
Друзья, а если честно, мы же всё это видим, как шобла кацапская реванширует каждый день. Идёт слив по всем направлениям. Думаю...уже к концу лета-осень будет движ. И по ярче 2013-14 гг. Чуйка не подводила ни тгда, ни сейчас тем более. Запах ватного зашквара уже в воздухе.
"26 июня 2019г в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" двое военнослужащих РФ контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули"
и в Крыму найдет лужу притопиться...
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"наши" перепуганые судьи--- отпустят !
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