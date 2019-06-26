 На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019". ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений вражеские элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождения транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.
"В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии - во время их визита в порт Одессы - проведение несколько совместных тренировок-учений, которые касаются сугубо несения пограничной службы", - сказал начальник регионального управления морской охраны Олег Костур.
В морской компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.
или только по3,14здеть,чмо уральское ?
и отсосёшь,тебе не привыкать..
Так что учения будут с армией раисси, а потом поделят Украину по Днепру.
Ну или соя снова врет и манипулирует, что более вероятно.