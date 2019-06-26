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Все про:Госпогранслужба (3350) Си-Бриз (80) учения (2095)

 На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019". ВИДЕО+ФОТО

1 июля в Украине начнутся украинские-американские учения "Си Бриз-2019". Традиционно они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений вражеские элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождения транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.

"В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии - во время их визита в порт Одессы - проведение несколько совместных тренировок-учений, которые касаются сугубо несения пограничной службы", - сказал начальник регионального управления морской охраны Олег Костур.

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На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения Си-Бриз-2019 01

В морской компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения Си-Бриз-2019 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.

Источник: https://censor.net.ua/p3134260
 
   
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свинобыдло синессаное,как же я хочу чтоб вы напали на ЛДНР,а еще лучше на Крым.чтоб можно было резать,вас-свиней,не стесняясь...
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так приезжай,куле стестняться..
или только по3,14здеть,чмо уральское ?
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уже был в 14-15 годах)и отправил к ******-бандере несколько штук хероев синессаных.и если начнётся замес,то с удовольствием опять встану в строй
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за щеку опять чтоли возьмешь? обрыган свинохрюский
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ага,встанешь..
и отсосёшь,тебе не привыкать.. На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 5417
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Живіть в своїй резервації. Нах ви впали.
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не-не,не удаляйте,пацаны,пусть все видят с кем Владимер терки тереть собрался..
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Этот просто перебрал жидкости для ванн, а так они добрые(на корм собакам).
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Не может такого быть, ведь соя очень громко воет - идет прорассейский реванш.
Так что учения будут с армией раисси, а потом поделят Украину по Днепру.
Ну или соя снова врет и манипулирует, что более вероятно.
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Хех! Домовитись десь посередині обіцяла зелена шмаркля. Нє?
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Кацапня шлятиметься поруч і буде пакостить.
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Это очень красиво) особенно когда они низко над морем летят и ты им с пляжа маякуешь и белорусы, которые в шоке, т к уже испугались такому налету техники -смотрят на тебя, как... ну очень смелую))))) Ребята, вы крутые!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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