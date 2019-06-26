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 "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко. ФОТОрепортаж

Варвинский районный совет Черниговской области принял решение и демонтировал памятную доску участнику боя под Крутами-Аверкию Гончаренко. Причина демонтажа формально звучит, как несоблюдение порядка и несогласия с поселковым советом порядка чествования национального героя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Свобода.FM".

Демонтированную мемориальную доску райсовет должен передать Дащенковскому сельскому совету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вимога Муравйова звучала так: "Прігатовіться к встречє пабєданоснай краснай армії, прігатовіть абєд". Я відповів, що до зустрічі все готове", - Командир українського загону у бою під Крутами 29 січня 1918 року підполковник УНР Аверкій Гончаренко

Неоднозначная личность: на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко 01

Представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко прокомментировал решение сельсовета так: "На внеочередном заседании Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Черниговской облгосадминистрации этот вопрос был рассмотрен. Единогласно решение Варвинской районного совета осуждено как такое, что нанесло ущерб основам национально-патриотического воспитания в районе и области, объективно, независимо от мотивов и намерений депутатов районного совета, это было действие против независимой украинской государственности, государственной политики национальной памяти, выгодное российскому агрессору".

Неоднозначная личность: на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко 02

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Научный сотрудник Института истории Украины Александр Алферов сообщил, что посетил Варву, чтобы разобраться в данной ситуации. "Заместитель председателя райадминистрации так и сказал "проголосовали единогласно" за ее демонтаж, потому что она видите ли - не совсем законная. А на наши исторические доводы про Крути заметил, что в битве при Крутах "воевали свои со своими"(!!). Иную позицию, как оказалось, занимает районная государственная администрация, которая хочет восстановить доску на месте и рассуждает это сделать в июле. Саму же доску местные депутаты после демонтажа "спихнули" в село Дащенки где родился Гончаренко. Оттуда ее тоже вывезли и теперь она в надежной месте. Нам ее показали и гарантировали, что она будет невредимой. Вот так, господа! Аверкий Гончаренко - командир обороны Крут, комендант Подолья и начальник канцелярии Петлюры и сегодня, во время войны, оказывается для местных депутатов "неоднозначная личность!" - резюмировал Алферов.

Неоднозначная личность: на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко 03
Неоднозначная личность: на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко 04

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Напомним, Аверкий Гончаренко - (1890-1980) - кадровый офицер царской армии, военный профессионал, выдающийся украинский патриот, который первым украинизировал свое подразделение - школу военных прапорщиков в Киеве. Гончаренко - уроженец села Дащенки (ныне Черниговская область), в ходе Первой мировой войны командир роты, командир пехотного батальона, на момент боя - командир куреня киевской военной школы УНР имени Богдана Хмельницкого. После поражения УНР уехал на польскую Галичину, после начала Второй мировой войны вступил в состав дивизии СС "Галичина", воевал против СССР затем эмигрировал и прожил остаток жизни в США.

Источник: https://censor.net.ua/p3134258
 
 
 Топ комментарии
 
Зєлєнскій відкрив портал русскава міра...
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зебилки - это еще не реванш? нет? еще рано беспокоиться?
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«Выдающийся украинский патриот. Вступил в состав дивизии СС». Что там неоднозначного? Всё вполне однозначно.
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а выбор не велик или в СС или в банду РККА!
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Всегда есть выбор. В Германии солдатам СС таблички памятные почему-то не цепляют.
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зато солдатам РККА в россии цепляют! а по сути они такие же преступники!
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Столько сколько кацапы убили украинцев, СС нервно курит в сторонке!
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потому что Германия проиграла, "умник".
выбор есть конечно - или самому пойти пушмясом к Жюкову, или ждать пока заберут туда силой. выбор для худобы и раба, конечно, но выбор. иди и "выбирай".
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Ватан, не будь, твоего любимого Сралина, не било би никакого Адика.
Ви кацапи испокон веков поддерживали и продвигали разного рода упирей и душегубов, от гитлеров и красних бригад, до шакалов и бесноватих атомних мулл...
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с точки зрения запоребрика - несомненно
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Ну да, это СС изнасиловали и убили миллионы совковых рожалок, ату их "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 7619
иди хряпни стекломоя за дидов-заградотрядовцев
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Вступил туда, где давали оружие для борьбы с красножопыми окупантами.... И что тут плохого?
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Кацап, дивизии СС по сравнению с красними катами били сущие дети.
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Читаем книжки, умнеем, набираемся знаний, а потом раскрываем рот.... ибо без знаний рот открытый выдает чушь и пургу....
Части Ваффен СС на трибунале по нацистским преступлениям не приравнены к СС, и не являються военными преступниками...
И кстати.... В Германии после войны лет 30 были гонения... а кто пережил их, уже и таблички и музеи. Tiger Apotheke которой владел и до последнего работал Отто Кариус тому пример...
Да и были ескадрильи в Люфтваффе (современном) и Мелдерса и т.д.
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Цепляют, снимают, снова цепляют, снова снимают...сумасшедший дом.
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да что ж такое...читаю новостную ленту, а там зрада за зрадой...
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Янукович тоже думал что открыл, а потом по этому порталу сам и телепортировался!
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зебилки - это еще не реванш? нет? еще рано беспокоиться?
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Єта толька прісказка, сказка впєрєді
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Это потому, что он во время Второй Мировой в СС служил. Что по этому поводу скажет Вятрович? "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 5236
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Не принято в мире гордится службой в СС. Организация в полной мере ответственная за холокост и не только евреев. К чему эти провокации, чего хочет добиться Вятрович? Поссорить нас со всеми соседями?
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в европе много где уважают своих ветеранов даже тех кто служил в СС.
Русские же флагом власова обматываются как то и нечего?
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Да, ветеранов уважают - платят достойные пенсии. Такой пример надо брать на вооружение.

Флаг Власова, серп и молот и кадило - такой он, загадочный и противоречивый сруцкий мир "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 2555

С кого предлагаете пример брать?
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С такого перепугу что сначала кацапы напали на Украину в 1917году! И потому те кто выступил против комуняцких тварей в 1940 имеют право быть понятыми и оправданными после миллионов убиенных кацапами украинцев, включая голодомор в 32-33!
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Сбор ветеранов войск СС в Эстонии

Вам бы историю подучить и разобраться, что есть огромная разница, Waffen-SS, и дивизиями SS (CC) созданными на оккупируемых территориях, есть еще вермахт и это тоже совершенно отдельная история.
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Ну так Власов то борец со сталинизмом. Или это Власов заморил 50-60, или сколько там, неважно, миллионов совков? "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 9671
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Американские евреи давно бы Аверкия повесили,если бы за ним что-то числилось.Однако он благополучно дожил в США до преклонного возраста.А Кликушам кремлёвским верить- себя не уважать!
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Участник визвольних змагань???? Это еще что за дебильная формулировка???
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Казламордые никак не могут понять что для украинцев СС=РККА! Может даже СС были и добрее к украинцам не комуняцким высерам!
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На туда Жукава повесить, там с формулировкой все правильно будет!!!
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точно
примерно надо повесить вот так
"Чем больше хахлов утопим в Днепре, тем меньше надо будет вагонов что бы отправлять в Себирь"!
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что бы все знали что такой был скот жуков!
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В наших реалиях нужно возводить универсальные памятники. Поменялась власть - ррраз! И сменили голову или табличку, чтоб не тратиться ))
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Скільки разів повторювати у німців було дві різні сс, одна для самих чистоплотних німців, інша ваффен сс куди приймали всяких унтерменшей і кожна нація мала свою національну сс дивізію. І часто не одну
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кожна нація мала свою національну сс дивізію

Не нация, а часть коллаборантски настроенных граждан из оккупированных стран.
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І галичина тут як правило чи виняток з правила
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Написали бы на табличке, что в дивизии СС "Галичина" служил. Чего стесняться?
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а что казламордый должны были написать что служил в "РОА"?
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Знаешь кто такой Краснов? Памятник которому поставили.
Фошист-муссолиновец - Герой России(может просто пока без медальки, х.з.)
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Я персонально знав воїнів УПА яки пройшли німецьки концтабори. В СС вони ніколи не служили. Так що грець з ним.
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Совок неистребим. Писатели реагируют на СС, мало, что зная. Это как о Бандере, не знаю, но осуждаю. А вот НКВД им не мешает, это ж ,,рыцари с горячим сердцем и холодной головой''. Оно и теперь можно насладиться общением с ,,рыцарями" попав в Донецке в подвал. Быдломасса ,,знает" историю с совковых и кацапских фильмов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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