 "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Свобода.FM".
Демонтированную мемориальную доску райсовет должен передать Дащенковскому сельскому совету.
Представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко прокомментировал решение сельсовета так: "На внеочередном заседании Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Черниговской облгосадминистрации этот вопрос был рассмотрен. Единогласно решение Варвинской районного совета осуждено как такое, что нанесло ущерб основам национально-патриотического воспитания в районе и области, объективно, независимо от мотивов и намерений депутатов районного совета, это было действие против независимой украинской государственности, государственной политики национальной памяти, выгодное российскому агрессору".
Научный сотрудник Института истории Украины Александр Алферов сообщил, что посетил Варву, чтобы разобраться в данной ситуации. "Заместитель председателя райадминистрации так и сказал "проголосовали единогласно" за ее демонтаж, потому что она видите ли - не совсем законная. А на наши исторические доводы про Крути заметил, что в битве при Крутах "воевали свои со своими"(!!). Иную позицию, как оказалось, занимает районная государственная администрация, которая хочет восстановить доску на месте и рассуждает это сделать в июле. Саму же доску местные депутаты после демонтажа "спихнули" в село Дащенки где родился Гончаренко. Оттуда ее тоже вывезли и теперь она в надежной месте. Нам ее показали и гарантировали, что она будет невредимой. Вот так, господа! Аверкий Гончаренко - командир обороны Крут, комендант Подолья и начальник канцелярии Петлюры и сегодня, во время войны, оказывается для местных депутатов "неоднозначная личность!" - резюмировал Алферов.
Напомним, Аверкий Гончаренко - (1890-1980) - кадровый офицер царской армии, военный профессионал, выдающийся украинский патриот, который первым украинизировал свое подразделение - школу военных прапорщиков в Киеве. Гончаренко - уроженец села Дащенки (ныне Черниговская область), в ходе Первой мировой войны командир роты, командир пехотного батальона, на момент боя - командир куреня киевской военной школы УНР имени Богдана Хмельницкого. После поражения УНР уехал на польскую Галичину, после начала Второй мировой войны вступил в состав дивизии СС "Галичина", воевал против СССР затем эмигрировал и прожил остаток жизни в США.
выбор есть конечно - или самому пойти пушмясом к Жюкову, или ждать пока заберут туда силой. выбор для худобы и раба, конечно, но выбор. иди и "выбирай".
Ви кацапи испокон веков поддерживали и продвигали разного рода упирей и душегубов, от гитлеров и красних бригад, до шакалов и бесноватих атомних мулл...
иди хряпни стекломоя за дидов-заградотрядовцев
Части Ваффен СС на трибунале по нацистским преступлениям не приравнены к СС, и не являються военными преступниками...
И кстати.... В Германии после войны лет 30 были гонения... а кто пережил их, уже и таблички и музеи. Tiger Apotheke которой владел и до последнего работал Отто Кариус тому пример...
Да и были ескадрильи в Люфтваффе (современном) и Мелдерса и т.д.
Русские же флагом власова обматываются как то и нечего?
Флаг Власова, серп и молот и кадило - такой он, загадочный и противоречивый сруцкий мир
С кого предлагаете пример брать?
Вам бы историю подучить и разобраться, что есть огромная разница, Waffen-SS, и дивизиями SS (CC) созданными на оккупируемых территориях, есть еще вермахт и это тоже совершенно отдельная история.
примерно надо повесить вот так
"Чем больше хахлов утопим в Днепре, тем меньше надо будет вагонов что бы отправлять в Себирь"!
Не нация, а часть коллаборантски настроенных граждан из оккупированных стран.
Фошист-муссолиновец- Герой России(может просто пока без медальки, х.з.)