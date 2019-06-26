 Осужденный оккупантами "украинский диверсант" Панов нуждается в медицинской помощи, - брат политзаключенного. ФОТО

Об этом в Facebook написал его брат Евгений Котелянец после визита адвоката Веры Гончаровой в колонию к Панову, передает Цензор.НЕТ.

"Нуждается во врачах. Нужен стоматолог – сгнил передний зуб. Нужен офтальмолог, окулист и невролог. Когда видит яркий свет – очень болит голова. И вообще очень упало зрение. Помощь не оказывают. Прошу Людмилу Денисову направить соответствующий запрос уполномоченному по правам человека в Москве, требовать оказания медицинской помощи", – написал Котелянец.

Он отметил, что Панов похудел в колонии, и опубликовал фото брата.

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По словам Котелянца, Евгений Панов отказался от работ в российской в колонии.

"Делать вклад в экономику Российской Федерации не собирается. Сотрудники колонии заставляют ходить всех строевым шагом, но это он тоже не выполняет. Больших репрессий и давления (кроме неоказания медицинской помощи), говорит, нет. Все знают, кто он, какое внимание к нему приковано, и по этой причине не хотят иметь проблем... Приходило к нему ФСБ, навешали лапши, что все заключенные обязаны проходить полиграф. Посадили, начали задавать вопросы о политике, после которых Женя отказался от общения, встал и вышел. Недоспецагенты не стали принуждать, выбежали. Зная, что незаконно", – написал Котелянец.

Он добавил, что на встречу с подзащитным адвокат Вера Гончарова привезла Панову распечатанные поздравления пользователей соцсетей с его Днем рождения.

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"Через стекло будки, но он прочитал все 40 листов распечатанных Fb-поздравлений, которые вы оставляли под приветственным постом в Женин День рождения. В письмах ранее он часто употреблял это "Если меня кто-то еще помнит". Сотни ваших поздравлений и пожеланий, думаю, надолго сняли этот вопрос, он был действительно очень рад такому массовому вниманию", – отметил Котелянец.



