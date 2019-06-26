 Ночью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет UA Харьков.
Новые указатели установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.
Как рассказал UA Харьков изданию житель Харькова Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.
"Возле дома, у его окна установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали себе. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? Сказали, что ночью этого делать не стоит. Во-первых, это беспокоит жителей. Во-вторых, я понимаю, что есть решение, надо показать все бумаги и сделать это днем, чтобы это было не как у воров ... ", - рассказал Тимохин.
На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.
Люди, которые меняли таблички, так и не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.
Напомним, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель народного депутата Украины Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.
Жуков был такой мародер, что Кернес рядом с ним - снегурочка.
Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича
Щось мені це все підказує, що Яника з такими темпами відновлять на посаді вже менше чим за пів року, токаж такі як Пушилін, Басурін і інша зграя терористів може спокійно вже прогулюватися Українськими містами.
Треба об`єднуватись всім задля перемоги, тому що нас кацароси хочуть знов стравити між собою, хоча головний ворог України був, є, залишаєтся - фашистська фекальна кацаросія !
Наверное привет кернесу .. хотел передать . 23.06.2019 09 13
Что дальше? Народные гуляния и кормежка с лопаты?
Если Зеленский переезжает из исторического здания в котором еще заседали лидеры УНР, бо видите там аура не такая ему, в музей чЛенина (там ведь аура как надо?), то могут не только таблички но и самого ильича на место ,так сказать, вернуть.
эти могут всё ,что угодно замастырить
Хаос!
Почему ГПУ не откроет криминальные справы против мэра Харькова и Харьковского горсовета?
Чим він не догодив Кернесові? Тим, що зв'язаний безпосередньо з Харковом та Україною? А може тим, що в другій полові життя був антисовєтчиком? Чи тим, що не кацап чи єврей за походженням? За це його змінили на Жукова?
пусть кровь наших воинов ляжет на вас!...