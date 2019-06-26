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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ночью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекте Жукова вечером 25 июня начали заменять таблички - с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет UA Харьков.

Новые указатели установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Как рассказал UA Харьков изданию житель Харькова Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.

"Возле дома, у его окна установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали себе. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? Сказали, что ночью этого делать не стоит. Во-первых, это беспокоит жителей. Во-вторых, я понимаю, что есть решение, надо показать все бумаги и сделать это днем, чтобы это было не как у воров ... ", - рассказал Тимохин.

Ночью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова 01

На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии киевских проспектов именами Бандеры и Шухевича

Люди, которые меняли таблички, так и не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

Ночью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова 02

Напомним, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель народного депутата Украины Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

Ночью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова 03

Источник: https://censor.net.ua/p3134239
 
   
 Топ комментарии
 
А кулі. Порошенка немає - патріотизм нах, на закони тьюфу... Ляпота...
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Зебіли, ригоанали і кацапи, ви зробили це разом!
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До чего же ублюдочное сословие эти рюзьгемирцы. Как только немножко откормлятся в Украине, так их седалища просят пукина или других кацапских уродов ввести.
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Первое, что сделал бы Жуков, воскресни он в Харькове...расстрелял бы Кернеса, как вора и мошенника....
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Да ну?
Жуков был такой мародер, что Кернес рядом с ним - снегурочка.
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вот Кернеса первым бы и отмародерил....у него есть, что мародёрить...
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если Клован налажал верным методом будет валить все на папередников
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КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом

Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича

Щось мені це все підказує, що Яника з такими темпами відновлять на посаді вже менше чим за пів року, токаж такі як Пушилін, Басурін і інша зграя терористів може спокійно вже прогулюватися Українськими містами.

Треба об`єднуватись всім задля перемоги, тому що нас кацароси хочуть знов стравити між собою, хоча головний ворог України був, є, залишаєтся - фашистська фекальна кацаросія !
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Это лютый здипец. ХА что с вами стало? Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова - Цензор.НЕТ 3217
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Ужасно стыдно, но в Харькове патриотов очень немного. Вот качнулась "линия партии" в сторону *********, так и основная аморфная масса харьковчан качнулась вместе с ней (((. Лишь бы было , что пожрать, да никто не трогал.
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офигеть... Недавно в центре Киева полиция среди белого дня винтила одинокого активиста, за то что он распостранял листовки против Зе.... А тут ночью, ездит бригада с лестницей, дырявит стены многоэтажек, создавая шум и неудобства жителям и ни одного полицейского... Нафига нам такая полиция ?
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Цікаво. Скільки обійшлася заміна однієї таблички?
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Достаточно прибыльное дело и занимается ним нужная фирма... Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова - Цензор.НЕТ 1369
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Кстати, да. Местные администрации районов подвязаны и агитируют делать таблички у них.
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И таблички все в таких знакомых рыговских расцветках: сине-белые.
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На что не пойдут отцы города ради сохранения основного бизнеса, и ленточку колорадскую нацепят, и флаги трехполосные развесят, а тут всего то проспект переименовать, за это ведь в тюрьму не сажают и морду не бьют, ночью же не видно.
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нужно к названию добавлять мародера жукова, бездари жукова, убийце собственных солдат жукова, ненавистника украинцев жукова, виновника котлов и многомиллионных потерь жукова, сдавшего в том числе и Харьков жукова вот тогда будет правильно
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У Києві теж вночі почнуть змінювати таблички?
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Київська влада все ще охороняє пам'ятники російським окупантам Щорсу та Ватутіну.
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Не в этом году, но вполне возможно.
Если Зеленский переезжает из исторического здания в котором еще заседали лидеры УНР, бо видите там аура не такая ему, в музей чЛенина (там ведь аура как надо?), то могут не только таблички но и самого ильича на место ,так сказать, вернуть.
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а,вы знаете - могут
эти могут всё ,что угодно замастырить
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Дно....Коли вже курва якась добра людина зажмурить того паскудного щура ???Охоче прийму участь у фінансуванні проекта
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Жуков командував російською окупаційною армією в Україні і головним його завданням було вбивство українців - "Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать».
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Прошу харьковчан пользоваться только исправным инструментом, чтобы молотки не слетали с ручек.
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От цікаво - скільки часу провисить та хрінь? Закон України про декомунізацію та денацифікацію ще жодна продажна нечисть з КС не відмінила. Бо як лише відмінять то я буду мати повне право повісити в себе на будинку портрет Адольфа Гітлера на фоні газових камер, крематорію і щасливих обличь іудеїв в черзі до них
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И где выполнение законов?
Хаос!
Почему ГПУ не откроет криминальные справы против мэра Харькова и Харьковского горсовета?
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Кернес как был наперстночником так и остался
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Скоро и станцию метро обратно переименуют? Барельеф палачу в метро не убрали, а слегка прикрыли. Ждут сигнала.
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Генерал Григоренко, доречи, був генералом не УПА чи Армії Крайовій, а совєтьскої Червоної Армії. Пройшов війну бойовим офіцером, отримав орден Червоного Прапору та орден Вітчизняної війни І ступені. Народився в Україні, учився в Харкові, брав участь в визволенні України від німців.
Чим він не догодив Кернесові? Тим, що зв'язаний безпосередньо з Харковом та Україною? А може тим, що в другій полові життя був антисовєтчиком? Чи тим, що не кацап чи єврей за походженням? За це його змінили на Жукова?
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Мародера Порошенка на довічне з конфіскацією!!! Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова - Цензор.НЕТ 5844
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Шизік, ти забув зранку випити свій галоперідол. Поправ терміново здоровя а то тобі вже геть кришу зносить
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"Ночью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова." - в Украине Кернес действует не один - У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича
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позор вам зебилы.... позор вам, уб..людки....
пусть кровь наших воинов ляжет на вас!... Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова - Цензор.НЕТ 9076
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українську декомунізацію лукавий перетворює в путінську рашизацію ...і знову сіється зерно розбрату і знову створюють лукаві нове кровопролиття...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью на проспекте Григоренко в Харькове установили таблички с именем Жукова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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