 Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.
Посол Украины в США Валерий Чалый, открывая заседание, отметил растущее доверие между двумя странами, в том числе в чувствительных сферах, а также роль рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.
По итогам мероприятия в.и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и Помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее 4 млн долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.
Как отмечается, данное мероприятие, которое проводится два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне, является важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.
Фото: пресс-служба посольства Украины в США/Facebook
хіба що магазини рашен
Но если Давид не хочет воевать с Голиафом - то почему с Голиафом должен воевать зритель их поединка? Наоборот, если Давид хочет помириться с Голиафом, задача зрителя - помочь ему в этом примирении. В первую очередь - успокоить самого Голиафа.
После президентских выборов в Украине западным лидерам нечего опасаться. Весь мир видел, как украинцы подавляющим большинством голосов проголосовали за человека, который предлагал им «просто перестать стрелять». То, что этот человек говорит после своего избрания президентом, для Запада никакого значения иметь не будет. Для Запада имеет значение программа, с которой человек побеждает на выборах. «Просто перестать стрелять» - это и есть программа. Потому что в стране, которая действительно хочет сопротивляться агрессии, человек с таким лозунгом не попадет даже в первую десятку претендентов после первого тура голосования.
А в Украине такой человек победил на выборах главы государства с впечатляющим отрывом. И это впечатлило не только нас самих, но и Запад.
Украинцы могут рассказывать самим себе любые истории о мотивах, которыми они руководствовались, когда голосовали за Владимира Зеленского. О своих надеждах, о новых лицах, об усталости от традиционных политиков, о желании прекратить войну и снизить тарифы.
Все это очень интересно и занимательно для журналистов, социологов и психологов.
Но главное, за что проголосовали украинцы - так это за возможность поражения своего государства. И теперь нам всем просто нужно научиться жить в стране, которая будет терпеть одно поражение за другим. Espreso.tv
Телеграм-канал «Портников»
Взрываются давно...
Почему решили сейчас выделить?
Так сказать, после ухода Пети...
Пэтрыку не было доверия?
но обороты снижаются...
скора стоп...
от сразу поверили, шо балбесу, хреном стучащему по дереву надо дать денег...
не тупи.....
ваши диды под танке 8 раз с гранатами привязанами не бросалесь...
с руками поднятыми, побросав винтовки и все шо воообще военное,
диды шли в немецкий полон как бараны миллионами...
Порошенко предлагают создать и возглавить международную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне
Экс-Президент Украины Петр Порошенко планирует создать международную общественную организацию, либо и вовсе возглавить всемирный конгресс украинцев, чтобы избежать ответственности в Украине.
Сейчас ведутся переговоры об убежище. Об этом сообщает Elise Journal
Нам точно известно, что партия Петра Порошенко не проходит в парламент и что Петр Порошенко планирует разные варианты бегства из Украины.
В партии «ПЕС» предлагают Петру Порошенко создать международную общественную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне.
Таким образом будет выглядеть, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы.
Сейчас ведутся переговоры с представителями Рокфеллеров в Лондоне и с представителями Сороса в ЕС.