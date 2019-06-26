EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  901  35
Материалы по теме:
Все про:помощь (3036) США (15081) Чалый (424) Купер (4)

 Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины. ФОТО

В Вашингтоне состоялось заседание украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

Посол Украины в США Валерий Чалый, открывая заседание, отметил растущее доверие между двумя странами, в том числе в чувствительных сферах, а также роль рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины 01

По итогам мероприятия в.и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и Помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее 4 млн долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый

Как отмечается, данное мероприятие, которое проводится два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне, является важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины 02
Фото: пресс-служба посольства Украины в США/Facebook

Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/p3134236
 
   
 Топ комментарии
 
главное изолировать от власти педра со свынарчуками, чтобы склады не взрывались, после их распродажи, заметая следы.
 показать весь комментарий
 
та охороняти вже нема що, завдяки потужним реформам лоліти
хіба що магазини рашен
 показать весь комментарий
 
В попередні 5 років найкраще були захищені магазини Рошен )))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
товарищ генерал прикупит себе неплохую дачу в Киеве...
 показать весь комментарий
 
ты хочешь новых взрывов?...это бьет по репутации главнокомандующего, как и труселя для посещения офиса президента
 показать весь комментарий
 
 
То есть три копейки американцев это упредят??))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
что, посещение в трусах президентского офиса?...не факт, что удастся
 показать весь комментарий
 
согласен...даже, одев трусы сборной исландии по футболу, команда президента не показывает результатов..аматоры
 показать весь комментарий
 
Так порошенко расскоговорящий и поломник РПЦ уже и переобулся типа и томос в зубы взял и глечики и все шо надо... но народ не дурак, понял что это оборотень и гибридный патриот и дал этой мрази поджопник на выборах)))
 показать весь комментарий
 
народ - дурак...73% - точно идиоты)... и "исландская сборная" президента владимира проиграла в пасе..и это только начало
 показать весь комментарий
 
та охороняти вже нема що, завдяки потужним реформам лоліти
хіба що магазини рашен
 показать весь комментарий
 
 
главное изолировать от власти ***** со свынарчуками, чтобы склады не взрывались, после их распродажи, заметая следы.
 показать весь комментарий
 
 
В попередні 5 років найкраще були захищені магазини Рошен )))
 показать весь комментарий
 
 
зато щаз можно в труселях офис президента посещать
 показать весь комментарий
 
Уже приходилось писать о том, что Запад воспользовался ситуацией, которая сложилась после президентских выборов в Украине для того, чтобы обеспечить возвращение России и свои будущие договоренности с Кремлем - а они не за горами. Но что значит - воспользовался? Западные политики обладают особой чуткостью к собственному общественному мнению. А общественное мнение и в Европе, и в Северной Америке всегда на стороне слабого, которого атакует сильный. На стороне слабого, который борется с сильным даже тогда, когда не может этого сильного победить - но сдаться тоже не может. На стороне Давида, который выходит против Голиафа.
Но если Давид не хочет воевать с Голиафом - то почему с Голиафом должен воевать зритель их поединка? Наоборот, если Давид хочет помириться с Голиафом, задача зрителя - помочь ему в этом примирении. В первую очередь - успокоить самого Голиафа.
После президентских выборов в Украине западным лидерам нечего опасаться. Весь мир видел, как украинцы подавляющим большинством голосов проголосовали за человека, который предлагал им «просто перестать стрелять». То, что этот человек говорит после своего избрания президентом, для Запада никакого значения иметь не будет. Для Запада имеет значение программа, с которой человек побеждает на выборах. «Просто перестать стрелять» - это и есть программа. Потому что в стране, которая действительно хочет сопротивляться агрессии, человек с таким лозунгом не попадет даже в первую десятку претендентов после первого тура голосования.
А в Украине такой человек победил на выборах главы государства с впечатляющим отрывом. И это впечатлило не только нас самих, но и Запад.
Украинцы могут рассказывать самим себе любые истории о мотивах, которыми они руководствовались, когда голосовали за Владимира Зеленского. О своих надеждах, о новых лицах, об усталости от традиционных политиков, о желании прекратить войну и снизить тарифы.
Все это очень интересно и занимательно для журналистов, социологов и психологов.
Но главное, за что проголосовали украинцы - так это за возможность поражения своего государства. И теперь нам всем просто нужно научиться жить в стране, которая будет терпеть одно поражение за другим. Espreso.tv

Телеграм-канал «Портников»
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос...
Взрываются давно...
Почему решили сейчас выделить?
Так сказать, после ухода Пети...
Пэтрыку не было доверия?
 показать весь комментарий
 
 
мабуть американці переживають, що зеля порозпродує всі припаси, які вони також нам постачали.
 показать весь комментарий
 
 
программа, тем же петей запущеная, пока еще работает по инерции,
но обороты снижаются...
скора стоп...
 показать весь комментарий
 
 
ответ....
от сразу поверили, шо балбесу, хреном стучащему по дереву надо дать денег...
не тупи.....
 показать весь комментарий
 
Петро уничтожил пять складов во время боевых действий ,и ничего
 показать весь комментарий
 
даваите закочим хрень....
ваши диды под танке 8 раз с гранатами привязанами не бросалесь...
с руками поднятыми, побросав винтовки и все шо воообще военное,
диды шли в немецкий полон как бараны миллионами...
 показать весь комментарий
 
Вашингтон расписался в нашей недееспособности.Генштаб не может организовать охрану складов самостаятельно. Зато петины генералы герои.
 показать весь комментарий
 
Правительство Украины уже не в состоянии выделить деньги на охрану складов? В Вашингтоне надо просить?
 показать весь комментарий
 
Срочно! Порошенко ведёт переговоры об убежище
Порошенко предлагают создать и возглавить международную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне
Экс-Президент Украины Петр Порошенко планирует создать международную общественную организацию, либо и вовсе возглавить всемирный конгресс украинцев, чтобы избежать ответственности в Украине.
Сейчас ведутся переговоры об убежище. Об этом сообщает Elise Journal
Нам точно известно, что партия Петра Порошенко не проходит в парламент и что Петр Порошенко планирует разные варианты бегства из Украины.
В партии «ПЕС» предлагают Петру Порошенко создать международную общественную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне.
Таким образом будет выглядеть, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы.
Сейчас ведутся переговоры с представителями Рокфеллеров в Лондоне и с представителями Сороса в ЕС.
 показать весь комментарий
 
убог и юродив ты, тупоголовый россиянин. Вашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України - Цензор.НЕТ 6123
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх