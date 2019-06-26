 Вашингтон выделит Киеву 4 миллиона долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

Посол Украины в США Валерий Чалый, открывая заседание, отметил растущее доверие между двумя странами, в том числе в чувствительных сферах, а также роль рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

По итогам мероприятия в.и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и Помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее 4 млн долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

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Как отмечается, данное мероприятие, которое проводится два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне, является важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.



Фото: пресс-служба посольства Украины в США/Facebook