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 Общество, Фоторепортаж
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 Украинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Специалисты Центра поисково-спасательных работ и курсанты Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" завершили тренировочный курс в рамках проекта "Школа военных водолазов".

Тренировочный курс был очень насыщенным, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. В частности, впервые в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины были проведены водолазные спуски на новых аппаратах замкнутого цикла итальянского производства "Сaimano", а также освоена программа антистрессовой подготовки (стрессоустойчивости) на основе фридайвинга.

"Среди многих установок, в первую очередь мы обращаем внимание слушателей на оказание помощи в преодолении барьеров при работе под водой в стрессовых условиях. Это абсолютно инновационное направление работы, тренирует стрессоустойчивость при задержке дыхания", - рассказал координатор проекта Максим Якимов.

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Фридайвинг - это подводное плавание с задержкой дыхания. Он относится к экстремальным видам спорта и заниматься им можно только с напарником или опытным тренером. В спортивном фридайвингу есть статическая задержка дыхания, где результатом является непосредственно время и динамика, в которой неважно, сколько спортсмен находился под водой, учитывается расстояние, которое он преодолел. В глубинных дисциплинах время тоже не учитывается - имеет значение только глубина, на которую спортсмен смог опуститься и подняться на поверхность.

Украинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны 01
Украинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны 02
Украинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны 03
Украинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны 04
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3134225
 
   
 Топ комментарии
 
Пiдсмажених бурятiв знаємо , пiдводних не знаємо
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к стати русня давно применяет свои дикие азиатские племена в подводном флоте и танках по той причине что они как правило карлики и имеют средний рост 160 см, что для мордовских уберсасерботов очень удобно. И конечно эти северные азиаты очень неприхотливы и могут жрать обычную сырую конину. Но у них есть и свои недостатки - слабо развитая дыхательная система ( за полярным кругом колличество кислорода в воздухе намного меньше). И у этой русни отсутствует природный белок в организме расщепляющий алкалоиды. Поэтому русня не только склонна к алкоголизму но и не воспринимает молочные продукты.
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ты наверное хакасский корякъ? или просто монголоидный мокшанинъ?
или иная мордовская свинособака?
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Пiдсмажених бурятiв знаємо , пiдводних не знаємо
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не нужно отвечать этому свинособачьему монголоиду.
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мы не отвечаем расовонеполноценной североазиатской русне.
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к стати русня давно применяет свои дикие азиатские племена в подводном флоте и танках по той причине что они как правило карлики и имеют средний рост 160 см, что для мордовских уберсасерботов очень удобно. И конечно эти северные азиаты очень неприхотливы и могут жрать обычную сырую конину. Но у них есть и свои недостатки - слабо развитая дыхательная система ( за полярным кругом колличество кислорода в воздухе намного меньше). И у этой русни отсутствует природный белок в организме расщепляющий алкалоиды. Поэтому русня не только склонна к алкоголизму но и не воспринимает молочные продукты.
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во времена СССР украинцьі составляли основу подводньіх формирований осназа
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военные летчики осваивали взлет в воздух в воздухе а танкисты осваивали движение в танке
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С учётом того что Лузановку видно на линии горизонта---то пырнают перед морвокзалом. Ой как страшно и глубоко!
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оце справжній український з тренінг стресостійкості, а не отой ваш фрідайвинг
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Молодці хлопці, тренуємось нтщити маскавітов клятих нищити виродків!!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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