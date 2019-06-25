 Украинские военные водолазы осваивали основы фридайвинга и стрессоустойчивости под водой, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Тренировочный курс был очень насыщенным, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. В частности, впервые в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины были проведены водолазные спуски на новых аппаратах замкнутого цикла итальянского производства "Сaimano", а также освоена программа антистрессовой подготовки (стрессоустойчивости) на основе фридайвинга.

"Среди многих установок, в первую очередь мы обращаем внимание слушателей на оказание помощи в преодолении барьеров при работе под водой в стрессовых условиях. Это абсолютно инновационное направление работы, тренирует стрессоустойчивость при задержке дыхания", - рассказал координатор проекта Максим Якимов.

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Фридайвинг - это подводное плавание с задержкой дыхания. Он относится к экстремальным видам спорта и заниматься им можно только с напарником или опытным тренером. В спортивном фридайвингу есть статическая задержка дыхания, где результатом является непосредственно время и динамика, в которой неважно, сколько спортсмен находился под водой, учитывается расстояние, которое он преодолел. В глубинных дисциплинах время тоже не учитывается - имеет значение только глубина, на которую спортсмен смог опуститься и подняться на поверхность.









Фото: mil.gov.ua

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