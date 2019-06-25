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 Политика Украины
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 Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил о том, что в Стрые Львовской области неизвестные попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Цеголко отметил: "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!"

Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко 01
Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко 02

Как отметил Цеголко, на фото - громада Стрыя, которую не испугать

Источник: https://censor.net.ua/p3134213
 
   
 Топ комментарии
 
не нравится шоколад, ешь селедку.
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Учитывая текущий рейтинг Пеци и его партии - в стране где-то 90%+ населения это "провокаторы"
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Кругом враги и агенты кремля! Петя,бди!)))
Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6136
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пацан останню гастроль відтанцьовує)), перед картатою ковдрою і нарами))))
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Что и сколько Порошенко намарадёрил?
Ответишь по лишнехромосомному:
1. Суд определит.
2. Будущее страны.

или по-человечески назовёшь - что и сумму?
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Это пеця с перепугу бахнул, у всех глаза выело.
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Это не провокация это просто любовь народа которая перешла в ненависть к ПАП и они выразил свое недовольство приездом шапито с главным басне рассказчиком
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А що, Петре, допомогли тобі твої риги?? Побавився в демократію? Тепер жери, не обляпайся
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перепись лопухов на встрече... какие там шашки... Сам себе набивает цену, потому что алкаш все просцал...
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Один из нападавших угрожал порошенко тепловизором))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПровокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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