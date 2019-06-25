 Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко отметил: "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!"
Как отметил Цеголко, на фото - громада Стрыя, которую не испугать
Ответишь по лишнехромосомному:
1. Суд определит.
2. Будущее страны.
или по-человечески назовёшь - что и сумму?