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 Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки граждан в Киеве повели пикеты под посольствами ключевых стран, которые поддерживали и голосовали за снятие санкции с России. Митигнующие выразили свой протест.

Об этом сообает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась у посольства Австрии в Украине на улице Франко). Затем были посольства Германии. Армении и Норвегии.

Проходя мимо посольства Польши граждане скандированием "Дякую" поблагодарили ее делегацию за антироссийскую позицию. 

Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 01
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 02
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 03
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 04
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 05
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 06
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 07
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 08
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 09
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 10
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 11
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 12
Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ 13

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3134198
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь кровь на евробарыгах и прежде всего на Меркель и Макроне
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сегодня в ПАСЕ был бал еврошлюх. позорище.
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Шо там за поребриком: "У России есть заклятые враги - это страны, в которых люди живут лучше, чем россияне. И с каждым годом этих врагов становится все больше и больше".
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Тема сытная пенсионер?
Как Анка пулеметчица строчишь.
Правда слова одни и те же...
Ну... как бог дал, хоть и не много, но согласно интеллекту. И кореша у тебя подстать, прайд...так сказать. Ну и вектор писанины не меняется. Я понимаю, что ты не писатель, а читатель...но все же... Давай поумней, что ли мысли излагай.
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О! Лишнехромосомный, ты опять зарисовался и начал мозаичные "мысли" разбрасывать.
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Неа із 73 ніхто ніколи і сраки не зворушить.
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Вони червонокнижні козли у яких какашник тисне на роги.
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Кацап, всем насрать на твою гебнявую помойку, поверь.
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вас мало.. каким там всем.. в школе плохо учишься, наверное, удмурдъ=))))))
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ору.......... валенок ))
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у дівчини з плакатом неправильний напис. Треба так "В Україні продається гіднісь і совість, робоча сила і ресурси. Майже задарма"
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Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7364
...і русскіє красавіци підтягуються в Європу, в ісконно скрєпних кукарєшніках.
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Це не русскіє, а удмуртки. Повір, що вони набагато краще за русскіх.
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Половина удмуртів мають саме такий вигляд. Я деяких знаю особисто, тому вчи матчастину про тих, що живуть поруч з Татарстаном.
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ти ще й ідіот.. вікіпедію читай хоч інколи Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2269
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Яка Вікі, якщо я особисто знаю таких? Ти просто лох у цьому.
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алі, бабусі які зображені на фото НЕ удмуртки. Може бурятки, якутки
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Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 552

А це з твого посилання. Сам вживу бачив удмуртів?
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То було давно і не усюди. Ти вживу бачив хоч одну удмуртку?
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Звичайно, я навіть вживу чув їхню мову. А ти чув удмуртську мову?
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і толку шо ти її чув.. на морду ліца це нє вліяєт Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3482
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Я про те, що там давно перемішані з татарами, навіть з казахами. І ти вживу їх не бачив, а мені приходилося. Так, що читай свою Вікі.
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та мені якось до дупи хто там перемішаний з ким.. удмурди - європеоїди.. а ти тупиш Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9735
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Внешности удмуртов характерны европеоидные черты с элементами монголоидности.

Це з його посилання. Ти хоч це прочитав?
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Внешности удмуртов характерны европеоидные черты с элементами монголоидности.

http://kazak-of-sky.ru/*******/udmurty/vneshnost-udmurtov

Це з твого посилання.
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Dmytro Kuleba
3 ч. ·
У мене є багато історій про ПАРЄ.
І про те як мене плескали по плечу із словами "А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте".
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тобі доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати останні спроби наших депутатів (вони реально молодці) зламати їхній сценарій.
І про те як вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа.
І як інший член ПАРЄ, який теж завзято топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ.
Короче, історій багато. Але головне - майбутнє.
Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно.
Сьогодні міністр Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи - таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал.
Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключових правила залишаються незмінними:
- Спираємося на реальність.
- Нас б'ють, ми б'ємо.
- Граємо до кінця.
А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того як щось вигризають з тебе.
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Так у нас по етому поводу комплексов нет, а вот ви лишнехромосомние на говно исходите, когда вам гебня срет в уши что ви самие-самие, а потом получается, что ви просто немитие чушки...
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Налейте ему боярышника .Когда бурят пьёт у него рот занят и он НЕ орёт ,,рассосея" !
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Если страна не желает себя защищать к своему Мюнхену она обязательно придёт. Проблема Донбасса может быть решена дипломатические и санкций онным путем заявил Президент. Т. е. он предлагает кому то решать наши проблемы за свой счёт. Результат налицо.
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А сколько раз пятая колонна из ВР ездила по Европе и пи..ла что кацапия не оккупант? Они тоже свой вклад внесли в это решение.
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Надо выходить из ПАСЕ. А на взносы сделать пару ядерных бомб для защиты страны.
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кстати хорошая идея.. даже можно не производить ядерное оружие а просто заявить о намерениях.. вот зашевелятся сразу
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Именно сделать. Десятки бомб и множество ракет, которые равномерно нацелить по всей территории России.
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А вот кто из наших и как голосовал в ПАСЕ: соССиалист В. Батрынча и великий проевропеец А. Нэстасе проголосовали ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ . Депутат от PAS,Маи Санду проголосовал против,потому что " ...нас очень просили наши партнеры и соседи украинцы...". Двоих не было в зале.Вот такие дела.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСтрасбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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