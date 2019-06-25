 Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась у посольства Австрии в Украине на улице Франко). Затем были посольства Германии. Армении и Норвегии.

Проходя мимо посольства Польши граждане скандированием "Дякую" поблагодарили ее делегацию за антироссийскую позицию.



























Фото, видео - Олег Богачук