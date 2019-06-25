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 СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы, которая наладила механизм незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ввозили контрабандой из стран Западной Европы детали к огнестрельному оружию через пункты пропуска одной из западных областей Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. Затем в специально оборудованных мастерских из деталей изготовлялась боевое оружие.

Сотрудники спецслужбы с начала года задокументировали ряд фактов незаконного изготовления, снабжения и сбыта огнестрельного оружия двумя фигурантами производства. "Клиентов" злоумышленники подыскивали в кругах легальных покупателей оружия.

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Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства в Киеве и области правоохранители изъяли пистолет-пулемет, 11 пистолетов марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, более тысячи патронов, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

По месту жительства одного из злоумышленников обнаружена мастерская по восстановлению боевых свойств оружия.

После проведения обысков фигуранты задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлены для проведения дальнейших следственных действий. Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

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Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10.

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Фото: ssu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3134192
 
   
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ОСОБЕННО ВЕСЕЛИТ ЗАМЫЛИВАНИЕ КОРОБКИ С НАЗВАНИЕМ ПАТРОНОВ.
НЕ ДАЙ БОГ КТО УВИДИТ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ! СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 3993
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Увидят что холостые - засмеют. А так можно трепать что угодно...
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Два Глока, Скорпион, не могу понять что еще за два ствола. Не плохая коллекция. И я себе такое хочу.
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Ну дык полицейское государство в действии.. СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 5732
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А ЧТО ТОЛЬКО МАКАРЫ ГОВНЯНЫЕ МОЖНО ПРОДАВАТЬ СБУШНИКАМ !?)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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