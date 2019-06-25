 СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ввозили контрабандой из стран Западной Европы детали к огнестрельному оружию через пункты пропуска одной из западных областей Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. Затем в специально оборудованных мастерских из деталей изготовлялась боевое оружие.

Сотрудники спецслужбы с начала года задокументировали ряд фактов незаконного изготовления, снабжения и сбыта огнестрельного оружия двумя фигурантами производства. "Клиентов" злоумышленники подыскивали в кругах легальных покупателей оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства в Киеве и области правоохранители изъяли пистолет-пулемет, 11 пистолетов марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, более тысячи патронов, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

По месту жительства одного из злоумышленников обнаружена мастерская по восстановлению боевых свойств оружия.

После проведения обысков фигуранты задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлены для проведения дальнейших следственных действий. Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Также смотрите: Гранатомет и две гранаты: полиция изъяла оружие у жителя Марганца. ФОТО

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10.









Смотрите также: Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж







Фото: ssu.gov.ua

Смотрите: Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке. ФОТО