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 На Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева установили арт-объект "Железный трон Востока". Его изготовил волонтер Запорожья. В качестве материала использовал обломки снарядов и другое железо, собранное в районе боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

Трон создан запорожским волонтером образцу Железного трона из популярного сериала "Игра престолов". Только для украинского "Железного трона Востока" использовали разорвавшиеся снаряды, обломки военной техники и другие элементы, найденные в зоне проведения ООС.

На троне есть предупредительная табличка о том, что он сделан из острых предметов, которые могут поранить.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО

Трон выставили на продажу на благотворительном аукционе и продали в 2016 году. Деньги, вырученные за него, направлены на помощь украинской армии. Произведение хранилось в Запорожском музее, но на протяжении месяца оно будет выставляться в Киеве.

На Майдане установили Железный трон Востока, созданный из обломков снарядов из зоны ООС 01
На Майдане установили Железный трон Востока, созданный из обломков снарядов из зоны ООС 02
На Майдане установили Железный трон Востока, созданный из обломков снарядов из зоны ООС 03
На Майдане установили Железный трон Востока, созданный из обломков снарядов из зоны ООС 04
На Майдане установили Железный трон Востока, созданный из обломков снарядов из зоны ООС 05
На Майдане установили Железный трон Востока, созданный из обломков снарядов из зоны ООС 06
Фото и видео - УНИАН

Источник: https://censor.net.ua/p3134190
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно подключить к нему ток и сажать любого кандидата в депутаты, претендентов в президенты, в члены правительства и т. д. Как только он скажет что нужно сдавать Украину ( пусть даже закамуфлировано под мирный план РФ) было бы очень показательно.
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и халявных шоколадок рошен подсыпать
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и тебе кил 100 в ротоглотку запхнуть, шоб подавился На Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС - Цензор.НЕТ 6248
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Нужно подключить к нему ток и сажать любого кандидата в депутаты, претендентов в президенты, в члены правительства и т. д. Как только он скажет что нужно сдавать Украину ( пусть даже закамуфлировано под мирный план РФ) было бы очень показательно.
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Еще пару гробов надо рядом положить а сверху билеты на Квартал 95
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и халявных шоколадок рошен подсыпать
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и тебе кил 100 в ротоглотку запхнуть, шоб подавился
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Ага, размечтался…, шоколад ему подавай..., зелебобик, соси инструмент, которьім на рояле играют...
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Очень богатая идея и реализация. Респект
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Свина та його свинарчуків на трон!
😁
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угу... место освободилось месяц назад. Так шо милости просим и шоб в колпаке обовъязково. хе-хе На Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС - Цензор.НЕТ 103
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А Вы вместо свинарчуков будете детали для ремонта Т-72 возить. Поищите сначала в Европе. Там по лицензии Т-72и производили. Они же охотно нам продавали летальное оборонное вооружение, может и запчасти к наступательному охотно продадут. А можете контрабандой из России, купите нелегально у завскладом, потом нелегально провезете до границы, потом взятку таможеннику, и потом, если все удачно получится, по Украине провезете. А когда все это сделаете и привезете на завод, Бигус завопит "А почему, млять, ты детали не по себестоимости продаешь?"
Как, согласны?
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Я не психіатр, це до нього тобі треба...
😁
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Вот видите, Зебобы все отказываются. Почему-то. Закрыть канал поставок критически важных для ремонта Т-72. У вас получилось. Вы сделали это вместе. А когда надо решать важную проблему вы бежите вместе с вашим клоуном хером на рояле играть.
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скоріше мертвечука та ахметку, з новинським та іншими гидотами...
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Надо зеленского сверху посадить пусть думает.
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жесть этот трон,дай Боже здоровья и сил нашим воинам
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что то не сильно меня это радует,люди там от этих снарядов погибали,а тут другие радуються и позируют для фотографии
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прикольная штука....но ябы на месте кто это соорудил. чтобы трон получил какоето хоть эстетическое удовольствие взяли бы и пропитали пропиткой или каким то лаком всю конструкцию. а то как то ржавчина. портит всю картину. ведь не в огороде в селе поставили и не в музее..я так считаю..
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кожен депутат майбутній повинен сісти в нього, треба закон такий зліпити...
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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