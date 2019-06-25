 Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Возвращение в ПАСЕ

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Danke, frau Ribbentrop

Ты про какого Вову?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Оголтелая русофобия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Стоп реванш!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"

Великий проект реинтеграции Донбасса

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса

Великодержавие по-путински

Смена вектора лжи

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