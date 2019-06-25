EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
  785  10
Материалы по теме:
Все про:Коломойский (1081) Меркель (1668) ПАСЕ (1326) Портнов (395) Путин (24850) фотожаба (9145) Макрон (272)

 Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Возвращение в ПАСЕ

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Danke, frau Ribbentrop

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ты про какого Вову?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Оголтелая русофобия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Стоп реванш!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Великий проект реинтеграции Донбасса

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Великодержавие по-путински

Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Смена вектора лжи

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3134186
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391

Тётя Роза‏ @Anakoyher

Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
 показать весь комментарий
 
 
Великий проект реинтеграции Донбасса - 🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Згідно нового правопису, в листах на ім'я преЗЕдента треба використовувати звернення "Шан.Пан.Зе" (шановний пан Зеленський).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажВозвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вверх