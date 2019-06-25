 Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Возвращение в ПАСЕ
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Danke, frau Ribbentrop
Ты про какого Вову?
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Оголтелая русофобия
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Великий проект реинтеграции Донбасса
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Великодержавие по-путински
Смена вектора лжи
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Тётя Роза @Anakoyher
Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.