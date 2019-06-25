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 Футболисты "Ворсклы" поддержали Грузию в конфликте с Россией. ФОТО

Игроки Ворсклы поддержали Грузию в конфликте с Россией. Футболисты полтавской команды присоединились к акции грузинских коллег по цеху, которые ранее вышли на матч в футболках с надписью "Наша страна оккупирована Россией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Footballua.tv

Во время тренировки игроки Ворсклы сфотографировались с плакатом, на котором было написано "20% моей страны оккупированы Россией". Примечательно, что лист держал грузинский защитник Андро Гиоргадзе.

Футболисты Ворсклы поддержали Грузию в конфликте с Россией 01

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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Источник: https://censor.net.ua/p3134142
 
   
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А зажратые упыри из ДК или зашуганные Ахмэтом кроты на такое не способны. Ворскла - красавцы.
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В Днепре бы их все перетопить...Как завещал их великий жуков.
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Порыщи в интернете,найдеш когда и в каких футболках выходило на игры Динамо,там и в потдержку АТОвцев и многое другое
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Оце украинци ! А не быдляча охвицерська академия.
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анбыдлинг в полтаве це гарный процесс
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молодці, українські козаки!!!))) пишаюся вами!!!
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Григорий Михайлович!А Динамовцам слабо назвать вещи своими именами?Хотя все понятно - ЗаЖОП есть ЗаЖОП.
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Цензор.НЕТФотоОбществоФутболисты "Ворсклы" поддержали Грузию в конфликте с Россией. ФОТО
 
 
 
 
 
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