 Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники обязывали коммерсантов выплачивать несуществующие долги, а в случае отказа угрожали потерпевшим физическим насилием.
В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства рэкетирами у одного из предпринимателей, которого регулярно избивали в течение нескольких недель, $6,5 тысяч.
Правоохранители задержали участников банды на одной из улиц города при получении ими части "дани" в размере 16 тысяч гривен и ключей от автомобиля, принадлежащему бизнесмену.
В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (от 3 до 7 лет).
При этом отмечается, что проверяется также информация о причастности к данной незаконной деятельности должностных лиц Нацполиции.
Где моя булава?
Мля... Где моя булава, спрашиваю!
Быстро от памятника свинтите!
О, похожа...
Щас как нагибну рекетиров, мало не покажется
надеюсь будут мотать реальный срок....