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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (384) рэкет (73) СБУ (13543)

 Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена. ФОТО

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили в Кропивницком организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве денег и имущества у местных предпринимателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники обязывали коммерсантов выплачивать несуществующие долги, а в случае отказа угрожали потерпевшим физическим насилием.

В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства рэкетирами у одного из предпринимателей, которого регулярно избивали в течение нескольких недель, $6,5 тысяч.

Правоохранители задержали участников банды на одной из улиц города при получении ими части "дани" в размере 16 тысяч гривен и ключей от автомобиля, принадлежащему бизнесмену.

Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена 01
Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена 02

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В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (от 3 до 7 лет).

При этом отмечается, что проверяется также информация о причастности к данной незаконной деятельности должностных лиц Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3134127
 
   
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соевые гады! Ничего святого!
Где моя булава?
Мля... Где моя булава, спрашиваю!
Быстро от памятника свинтите!
О, похожа...
Щас как нагибну рекетиров, мало не покажется Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена - Цензор.НЕТ 7265
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а до марта они патрыотами были, а опосля - рекэтеры
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здоровые черти...
надеюсь будут мотать реальный срок....
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если копнуть глубже, окажется, что "бизнесмен" это ФОП, на 2 форме (кажется до 1,5 млн), но который такую сумму делает за неделю, у него нелегально работают 10 человек, и вместе они недоплачивают налогов 200-250 тыс в месяц, это 100 пенсий. зубожилые, АУ, поинтересуйтесь. раньше вас мародерил Петя, а теперь все подряд? в начале 90е этим бы дали 3, а цеховику могли влупить 9.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена. ФОТО
 
 
 
 
 
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