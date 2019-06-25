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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО

Со стоянки судов "Генмол" в оккупированной Керчи исчезли захваченные РФ в Керченском проливе украинские военные катера "Бердянск" (U175) и "Никополь" (P176), а также буксир "Яны Капу" (А947).

Как сообщает "Крым.Реалии", корабли переместили в неизвестном направлении, передает Цензор.НЕТ.

Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре оккупированной Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствует.

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Вместе с тем, оккупанты о каких-либо перемещениях захваченных украинских судов не сообщали.

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Украинский военный буксир "Яны Капу" в оккупированной Керчи, июнь 2019 года

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Стоянка судов "Генмол" в Керчи, где находились захваченные украинские военные корабли.

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Украинские военные корабли под маскировочной сетью в оккупированной Керчи, февраль 2019 года.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Источник: https://censor.net.ua/p3134125
 
 
 Топ комментарии
 
у нових ліц свої справи, не до всякої їрунди типу ПАРЕ, кораблі. полонені моряки... Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1836 Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1568
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Дерьмовый народец . Сами не живут и другим не дают ,
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Порошенко добился что Россию вышвырнули из ПАСЕ, а в первый месяц президенства Зеленского Россию уже в ПАСЕ. Это вас ЗеКлоунов гнать надо ссаными тряпками из политики.
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Скоро и моряки исчезнут из тюрем. Нет человека - нет проблемы.
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у нових ліц свої справи, не до всякої їрунди типу ПАРЕ, кораблі. полонені моряки... Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1836 Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1568
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Вот в такое время живем.
Понасаздавали кучу левозащитных организаций,а человек как не имел никаких прав так и не имеет.
Зато все борятся за права.
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Дерьмовый народец . Сами не живут и другим не дают ,
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Да, действия российских властей во все века, как под копирку..
Залезть к соседу - нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет у лишнехромосомных такой .
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Поражения в пасе полностью лежит на команде порошенко надеюсь в раде их не будет
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А что так ? Не можешь принять слабого зелю ?
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Он (Коломойский) не может простить Приватбанк...
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серёня,а почем у вас в Усть - ********* нынче керосинъ ?
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Порошенко добился что Россию вышвырнули из ПАСЕ, а в первый месяц президенства Зеленского Россию уже в ПАСЕ. Это вас ЗеКлоунов гнать надо ссаными тряпками из политики.
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да да, это не я и жопа не моя... - Зеклоуны !!!
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Ну да, в аккурат после прихода к власти Зегидранта и поездки его в Берлин и Париж. Проверь труселя тебе там Порох не насрал случайно у Зебилов это сейчас прям эпидемия какая то
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Испарились??? Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1685
О, до чего техника дошла! (с) Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 5691
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т.е вы хотите сказать - стыбзили?
та ну! никогда ж такого не бывало! и что опять???)))))
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А не пошли наши корабли в след за - " Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию Украинской подлодки «Запорожье».??
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Перегнали в Страсбург в ПАСЕ ( как экспонат), для экскурсий европейских "парламентариев"
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А вообще если не готовы стрелять нехрен посылать Только скулёж постоянный Вот бы кацапы не арестовывали моряков а подзатыльников надавали под камеры и отпустили
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На Сівастопальскам сударімонтнам заводє пошукайте - власник же той самий, що й виробник цих річкових катерів...
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Зрозумів про що мова? Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 6261 спалився, четвертачок Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 1699
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Значит готовят передать нам по решению суда
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рашка давно отстала от украины в области кораблестроения, по проверенным данным рашка намерена построить на своих верфях не менее 20 аналогов катеров гюрза
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///// Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 4197
Миссии российских пилотируемых кораблей «Союз МС» третий раз подряд сопровождают проблемы...
«У МС-9 был просверлен (!!!) корпус одного из модулей, у МС-10 - изгиб штока (концевого выключателя одного из боковых блоков ракеты), приведший к разрушению центрального блока ракеты, а у МС-11 - проблемы с двигательной установкой»,
Таким образом НАСА подтвердило неполадки с «Союз МС-11». До этого о проблемах (выходе из строя первого коллектора и переключении на второй) сообщал один из членов экипажа, спускающийся в капсуле на Землю.
В ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы «Союз МС-11», организованной "Роскосмосом" и НАСА, космонавт Олег Кононенко докладывал, что «прошла общая авария первого коллектора».
В "Роскосмосе" промолчали о инциденте, заявив лишь, что «после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)....
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А где главнокомандующий, почему нет его реакции на пропажу трех украинских военных кораблей?
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начинать следует с того,кто ОТДАЛ 2 военных и 1 сопровождения корабля стране-агрессору.
т..е.с предыдущего главнокомандующенго.
заодно спросить про 4 артсклада,2 стратегических города на Бамбасе.и №по мелочи...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗахваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО
 
 
 
 
 
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