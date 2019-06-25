 В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой. ФОТОрепортаж

"Первый Криворожский" сообщает, что в Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому, передает Цензор.НЕТ.
На асфальте лежит правая рука гетмана с булавой.
О пострадавших пока не сообщается.
Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.
Они уже извещены о ЧП.
Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.
Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 г. в Кривом Роге.
======
Это не первый подобный инцидент.Источник: https://censor.net.ua/p3134110
Может это при Яныке было?
ТО ДВЕРЬ РАДЫ ЯНЫКУ ЗАКРЫЛИСЬ ПЕРЕД НОСОМ НА ИНАУГУРАЦИИ..
ТО СОЛДАТ УПАЛ У ПОРОШЕНКО...
А ТУТ В КРИВОЖОПИНСКЕ ПЕРВОГО ГЕТМАНА БОГДАНА РУКА ОТВАЛИЛАСЬ НЕТ СИЛ У БОГДАНА СМОТРЕТЬ НА СИЕ ЕВРЕЙСКОЕ ЧУДО ЗА РОЯЛЕМ... НЕМА СИЛ...
2 ч. ·
А давайте без ілюзій.
Не далі як у суботу я, говорячи в Дніпрі на BookSpace про Леоніда Плюща, розповідала, як свого часу президент Франції Жіскар д'Естен ламав "постчехословацьку" ізоляцію СРСР, чоломкаючись у Парижі з Брежнєвим, а Леонід Плющ та інші східноєвропейські політеміґранти вийшли на протестний пікет, тож французька поліція їх затримала, щоб не перешкоджали "розрядці міжнародної напруги" (пам'ятаєте таке слівце - "дейтант"?). А нині вночі "нові дейтантники" так само почоломкалися з Путіним - нічого нового під французько-німецьким сонцем, політики "старої" континентальної Європи от уже століття без перерви чоломкаються - то з Гітлером, то зі Сталіним, то з Брежнєвим, то з Горбачовим, то з Путіним - як карта ляже...((((
Так що справа не в них, справа в нас.
З нового тут - лиш те, що Європа нарешті виразно розділилась (воно і з 2014-го було видно, але за результатами нічного голосування в ПАРЄ оформилось навіч) - на "Мазепину" й "Петрову". (Що характерно - цієї самої ночі в Кривому Розі, звідки родом наш чинний, гм, булаводержець, у пам'ятника Хмельницькому відвалилась правиця - sic!!! - і що ми знаємо про знаки, якими світобудова старається нас врозумити? ((((( - https://1kr.ua/news-51361.html…)
Учімося, думаймо, читаймо (с). Інших рецептів наразі, боюсь, не має ніхто.
Даже Богдану стыдно за этого клоуна.
П.С.. Франция подписала и Будапештский Меморандум.
не зря военный скинул с подушечки удостоверение президента...
Не просидит зеБЕнин телепузик до конца своего срока в кресле президента!
Еще венком по голове, должен получить!
https://www.youtube.com/watch?v=tNI7H0AY-Dc
Об этом рассказал депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин для репортажа "За кулисами инаугурации" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и т"UA: Перший").
"Он (Фирташ - ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как все мы", - ответил Левочкин на вопрос, что думает его соратник Фирташ о новом главе государства.
"Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. Это будет классное президентство", - заявил экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича.
Я пытался найти преступления Бандеры , даже посвятил этому часов 40 в общем счете времени , но так и не нашел нихрена .
У Києві обвалився пам'ятник засновникам міста - братам Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь, який розташований у парку на Дніпровській набережній.
Але то на кацапії.
Помню как Овоща венком прибило)))
Бо найгірший варіант не хочу й озвучувати.
Сейчас все порохоботы превращаются из православных в язычников, и начинают верить во всякую ху...ю, ...ой, простите, верить в знаки
гнать будем эту мразоту зеЛю на ростов.очень скоро
Источник: https://censor.net.ua/p3134110
Но почему-то только сейчас об этом решил написать местный дякула. Еще и с провокационным заголовком.Ну что ж вы такие убогие, а?
если ты не договороспособный то будь ты хоть трижды талантливым клоуном в политике ты просто 0!
А может знак наоборот упала булава Хмельницкий продал сдал Украину Раше знак означает остаточное прощай немытая Рашия ну дал тему вперед разверните.
Що ж ви наробили?
Булаву гетьманів славних
Блазню доручили!"
(с) Тарас Шевченко, так би мовити...