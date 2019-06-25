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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Кривой Рог (618) памятник (1861)

 В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой. ФОТОрепортаж

Это не первый подобный инцидент.

"Первый Криворожский" сообщает, что в Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому, передает Цензор.НЕТ.

На асфальте лежит правая рука гетмана с булавой.

О пострадавших пока не сообщается.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Майор полиции Руденко в Кривом Роге издевался над собакой: насадил на вилы и хотел сжечь, - зоозащитники. ВИДЕО+ФОТО

Они уже извещены о ЧП.

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой 01
В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой 02
В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой 03

Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 г. в Кривом Роге.

Источник: https://censor.net.ua/p3134110
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю это знак. Не спроста это все. Ух что же нас ждет, вот в чем вопрос?
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Даже памятнику стыдно за то шо сделали дебилы с Украиной
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как узнал Богдан кому булава досталась ..... В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 2712
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Думаю это знак. Не спроста это все. Ух что же нас ждет, вот в чем вопрос?
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а у этого "памятника тупизму" когда рука отсохнет? В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 7498
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тю-ю-ю-ю. вот когда 9 грамм попадёт в лоб мародёру соевому и всем его партнёрам то это тогда будет знак так знак.
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отэто шутка! Валяюсь патсталом от смеха! 95 квартал рулит, жги еще, дочь петросяна В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 3206
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если бы у зебилов были мозги- они бы застрелились теми самыми 9ю граммами. Чтобы Украина от них не страдала
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Автор статьи ждал именно тебя
======
Это не первый подобный инцидент.Источник: https://censor.net.ua/p3134110
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Еще бы года сообщили, когда отваливалась.
Может это при Яныке было?
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как показывает практика - до булавы не обязательно иметь головы
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хороший, полноценный знак. Потеряет власть вместе со здоровьем. Авто или авиа катастрофа самое вероятное. Хотя, может просто кандратий посетить. Типа лёг и не проснулся.Впрочем такую смерть ещё заслужить нужно. Зейло будет умирать долго и мучительно. И успеет так надоесть родным и близким, что они его возненавидят и задушат подушкой.
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Удостоверение падало, теперь булава. Ой не спроста. Яйцом вдаренный Янык вроде тоже упорно в плохие знаки не верил.
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ДА ДА ТОЧНО ТО ВЕНОЧЕК В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 7957 ЯНЫКУ...
ТО ДВЕРЬ РАДЫ ЯНЫКУ ЗАКРЫЛИСЬ ПЕРЕД НОСОМ НА ИНАУГУРАЦИИ..
ТО СОЛДАТ УПАЛ У ПОРОШЕНКО... В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 3595
А ТУТ В КРИВОЖОПИНСКЕ ПЕРВОГО ГЕТМАНА БОГДАНА РУКА ОТВАЛИЛАСЬ НЕТ СИЛ У БОГДАНА СМОТРЕТЬ НА СИЕ ЕВРЕЙСКОЕ ЧУДО ЗА РОЯЛЕМ... НЕМА СИЛ... В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 6234
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Mr__Pitkin мабуть пам'ятник Хмельницького замінять на Зеленського і до нього зебобіки будуть ходити молитися🤢
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

А давайте без ілюзій.
Не далі як у суботу я, говорячи в Дніпрі на BookSpace про Леоніда Плюща, розповідала, як свого часу президент Франції Жіскар д'Естен ламав "постчехословацьку" ізоляцію СРСР, чоломкаючись у Парижі з Брежнєвим, а Леонід Плющ та інші східноєвропейські політеміґранти вийшли на протестний пікет, тож французька поліція їх затримала, щоб не перешкоджали "розрядці міжнародної напруги" (пам'ятаєте таке слівце - "дейтант"?). А нині вночі "нові дейтантники" так само почоломкалися з Путіним - нічого нового під французько-німецьким сонцем, політики "старої" континентальної Європи от уже століття без перерви чоломкаються - то з Гітлером, то зі Сталіним, то з Брежнєвим, то з Горбачовим, то з Путіним - як карта ляже...((((

Так що справа не в них, справа в нас.
З нового тут - лиш те, що Європа нарешті виразно розділилась (воно і з 2014-го було видно, але за результатами нічного голосування в ПАРЄ оформилось навіч) - на "Мазепину" й "Петрову". (Що характерно - цієї самої ночі в Кривому Розі, звідки родом наш чинний, гм, булаводержець, у пам'ятника Хмельницькому відвалилась правиця - sic!!! - і що ми знаємо про знаки, якими світобудова старається нас врозумити? ((((( - https://1kr.ua/news-51361.html…)
Учімося, думаймо, читаймо (с). Інших рецептів наразі, боюсь, не має ніхто.
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В родном городе Зеленского провалился толчок в общественном туалете, в который срал Зелеснкий в детстве. - Порохобот.нет
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кто ж тебе такое погоняло наклеил, Питух?!
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В это время на очке сидел пітух. не удержался на краю, и ......
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Даже памятнику стыдно за то шо сделали дебилы с Украиной
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как узнал Богдан кому булава досталась ..... В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 2712
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Знак очень не хороший. Для фигляра и ЗЕКоманды. Помнится Януковичу небеса так же месседжи. Памятник основателям Киева - корма лодки отвалилась (ДАУНбасс как жопа так же отпала. Временно). А смыться уже не получится, вовчик.
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Да срать он хотел на эти знаки в случае чего он быстренько смотаться в Израиль
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Не думаю, что смотаться у него получится. Да и Израиль выдаст. Вот Украина не выдаст. Поэтому кукловод фигляра из Израиля смылся к нам. И сынуля его из США к нам сдрыснул, баскетболист хренов. ФБР то плотно обложило.
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это знак свыше для Зебила Вовы!.. импичмент уже стучится!
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Це, мабуть, одного рівня з "вінком по голові". Це вже другий сигнал для зебіла.
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Вове знак!

Даже Богдану стыдно за этого клоуна.
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Смотря какому Богдану. Косорылому вот не стыдно. В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 6524
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Боже, повір, вони і цей знак не помітять, такі в нас 73%
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Зелебобка и год не досидит в кресле президента😂
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Надеюсь, у него тоже чё-ньть отвалится. Как и у однопалого пианиста.
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нос?..и пойдет гулять своей жизнью по кварталам
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После Страсбургского сговора союзников Украины по Минскому договорняку и Нормандскому формату Германии и Франции (Мюнхен 2) это символично В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 1910 .

П.С.. Франция подписала и Будапештский Меморандум.
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Значит у зеро рука не просто отсохнет...её заберут
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отрубят...- военные
не зря военный скинул с подушечки удостоверение президента... В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 5115
В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 763
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Это знак свыше!
Не просидит зеБЕнин телепузик до конца своего срока в кресле президента!
Еще венком по голове, должен получить!
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Наш беняфіціар. Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

https://www.youtube.com/watch?v=tNI7H0AY-Dc
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Очень серьезный ЗНАК! Судя по всему, у тех, кто голосовал за клоуна во время войны отсохнет рука, которая ставила отметку напротив Зеленского.
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вначале ксива, потом рука с булавой.. меня терзают смутные сомнения
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Порохососы цепляются за любой случай,для них это знак,может это к тому что наставника Порошенка Фирташа экстрадируют в США а он там Пётра сдаст точно
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Та брось.. Фирташ один из симпатиков зе
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Олигарх Дмитрий Фирташ с симпатией относится к новому президенту Владимиру Зеленского.
Об этом рассказал депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин для репортажа "За кулисами инаугурации" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и т"UA: Перший").
"Он (Фирташ - ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как все мы", - ответил Левочкин на вопрос, что думает его соратник Фирташ о новом главе государства.
"Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. Это будет классное президентство", - заявил экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича.
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як дорослі, нібито розумні люди, можуть бути такими дурними?
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Полагаю, что если еще раз попытаться поменять размер булавы гетьмана, то он будет отбиваться. Ему же еще на пианино играть. Президентсво - это временно, а музыка вечна.
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И что характерно в одно время с провалом в ПАСЕ
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Даже памятники в шоке от того, что вытворяет торчок и его секта
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Евреи не любят Богдана Хмельницкого. Они считают, что украинцы должны покаяться за преступления Богдана Хмельницкого и Степана Бандеры по отношению к евреям, признать их деяния геноцидом и холокостом, и начать выплачивать репарации Израилю.
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" украинцы должны покаяться за преступления Богдана Хмельницкого и Степана Бандеры "

Я пытался найти преступления Бандеры , даже посвятил этому часов 40 в общем счете времени , но так и не нашел нихрена .
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не вижу проблем - есть государство, которое они любят и которое их ждет - дом родной, там нет ни антисемитов, ни памятников Хмельницкому и Бандере - просто рай, чемодан - вокзал - израиль
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Без украинских денег им Израиль не мил. Вон даже Беня вернулся из Израиля в Украину. Видимо, кошелёк тут забыл.
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та то велопианист стыбзил, ибо настоящую уже потерял
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Украина 2 марта 2010, 20:52

У Києві обвалився пам'ятник засновникам міста - братам Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь, який розташований у парку на Дніпровській набережній.

В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 8953
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біля нашого керманича меркель ледь встояла ...собор у хренцузів згорів ...а тут якась каменюка
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ААААА Гішпанський зелефіл зломався, несіть нового В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 7332

В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 4899
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Товагищ олександер типичный тупой хохол из за таких ******* была просрата Украина 100 лет назад потом были сэсэрэ голодоморы 21,32-33 и 47 годов прошло сто лет и вот новый виток истории а это существо потомок тех подонков
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Небо не видело такого позора, как картавое, плюгавое, малограмотное чучело на посаде президента.
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Не надо ляля, Овощ с Кучмой те еще интелектуальі бьіли)))
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Взагалі-то бачило. Як мінімум двічі - Членін та ***** (хоч останній і не картавий).
Але то на кацапії.
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А вот если бы отвалился болт - то была бы катастрофа для зеро - чем на рояле будет играть?
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Мдя не верь после такого в знаки...
Помню как Овоща венком прибило)))
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Знак. І добре, якщо він означає, що зеко-манду виженуть статевими ганчірками, щоб аж мови з рота теліпалися.
Бо найгірший варіант не хочу й озвучувати.
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Это огонь! Символично то как а! Писец тебе вова, страна тебя сама выкашляет нерадивого!
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О! В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой - Цензор.НЕТ 9187
Сейчас все порохоботы превращаются из православных в язычников, и начинают верить во всякую ху...ю, ...ой, простите, верить в знаки
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Навіть на радянському військовому ордені було написано по-українські "Богдан ХмельницЬкий", а на цьому пам'ятнику по-московські "Хмельницкий".
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это действительно знак
гнать будем эту мразоту зеЛю на ростов.очень скоро
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"Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций."
Источник: https://censor.net.ua/p3134110

Но почему-то только сейчас об этом решил написать местный дякула. Еще и с провокационным заголовком.Ну что ж вы такие убогие, а?
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нет ли желания у зеПрезидента снять пародию как он умело ведёт внешнююю политику.... ну а 73% снова поржот поприколу......
если ты не договороспособный то будь ты хоть трижды талантливым клоуном в политике ты просто 0!
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как насрать чтоб все поверили знаки во всем виноват зе СМИ такой бред пишут особенно шоколадно медведчуковско придворные.

А может знак наоборот упала булава Хмельницкий продал сдал Украину Раше знак означает остаточное прощай немытая Рашия ну дал тему вперед разверните.
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"Ой ви, сімсят три процінти,
Що ж ви наробили?
Булаву гетьманів славних
Блазню доручили!"

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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