 ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и де-факто отказалась от ответственности за мир и демократию в Европе. Это возлагает дополнительную ответственность на ОБСЕ за безопасность и стабильность в Европе – главный месседж Украины на ASRC19 OSCE", - написал он.

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Фото: Боднар/Facebook

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.