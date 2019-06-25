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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банкнота (21) гривня (1770) НБУ (4455) эмиссия (58)

 НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября. ФОТО

Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

Также читайте: Чаще всего подделывают банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен, - НБУ

"Всего в нем останется шесть номиналов монет и 12 номиналов банкнот", - сказал Смолий.

НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября 01

Источник: https://censor.net.ua/p3134074
 
 
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Можно було не Куліша, а Степана Андрійовича Бандеру , щоб кацов підгоріло!
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правильно, в крупных купюрах взятки удобнее получать ))))
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Увеличения номинала денежных купюр говорит об одном ИНФЛЯЦИЯ, а это жопа.
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Хм, а не ужели не ясно было что так и будет. За время правления Пэпы гривна обесценилась более чем в три раза.
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то, шо жопа, сказано было ещё 21 апреля
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это говорит о росте коррупции, во всех нормальных странах одним из инструментов борьбы с коррупцией это уменьшение номинала банкнот, а у нас наоборот ))))
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инфляция уже как бы прошла, просто даже 500$ купюрами по 500 грн неудобно носить наличкой в кошельке.
да и по курсу $ не скажешь что гривна обесценилась с 15 года относительно стабильное колебание в 1грн.
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и то верно... слава богу стабильность есть уже как год точно.
только начали после яныка дышать.
хотя, есть у меня одно предчувствие, но я его реально прогоняю..
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есть сходство с фи-Каломойским, но у этого лицо умней, а у обрезанного хитрей. с клоунами можно сразу рисовать купюру 10 000.
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Если по-честному то там должно быть фото потужного преза. Это результат именно его пятилетней работы.
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Чушь. Порох принял страну с пустой казной и долгом в несколько десятков миллиардов долларов.
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зайди на сайт минфина и посмотри
лапшу с ушей снимай
На вот глянь, умник какую страну принял Пэпа
Или минфин врет в официальной отчетности?
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Потужно-ришучие рехформы Порошенко-Гройсмана-Гонтаревой дают свои плоды. Скоро опять все миллионерами будем, покращення не удержать
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Та цю купюру 1000 грн підготували, ще коли бакс скочив до 8
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Безусловно. Во всем Порошенко виноват. Только зачем тогда Зеленку выбирали, если оно ничего не решает.
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Дякую, що Вернадський, а не зеленський!
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Это говорит об инфляции или зачем это делается? Кто может объяснить?
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Девальвация денежной единицы в результате потужных рехворм.
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Я серьезно, без всяких подколов. На что раcчитывает НБУ?
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Может этих гривен будет не много или они будут работать с какими-то крупными переводами. Таким образом из цель в том, чтобы уравновесить денежную массу. Они новый агрегатор или как это называется в экономике.
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взятки удобнее получать в крупных купюрах
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и Смолию засунуть весь выпуск в одно место Глава НБУ мало того начал печатать монеты 1,2,5 грн. похожие на порнографию , показалось мало в стране дефицит мелких купюр создал так теперь монстра решил печатать и скажите где этого монстра можно будет разменять и в каком магазине мне сдачу дадут Что ни день то очередная дурость от НБУ НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября - Цензор.НЕТ 9200
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Плюсую. Сейчас пятихатку разменять тяжело, а тут тысяча.
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Нє волнуйтєсь.
Возмодно в слєдующєм году ето будет буханка хлєба без здачі.
А на 1000, аж две.
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Супер ,при клоуне опять на миллионы перейдем! Но это уже будет точно последний раз.Уже никто не вынесет.В принципе такая задача у зе-чужеродца!
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Так дык кацарылый,там написано начали печатать.Или ты под боярой или как зеля обнюхался.
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русишвайн! сколько вам писать! "пэпа" это паРАШИНСКИЙ мэм, в Украине его не знают, не крутили по каналам, ты прокололась.
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А то лі єсчо будєт !
Як Ви вважаєте, ЗєБанкіри спроможуться на 5000 купюри ?
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Нарешті !
А то ж поки переслиниш ту мєлочь...
НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября - Цензор.НЕТ 3641
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О вот оно начало конца эпохи бедности скоро все будем миллионерами 🙋🙋🙋
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Привет ! Это я, инфляция ! Встречайте ! 😁 💸 %%%%%%%%%%%
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ага, відколи президент Зеленський, бакс з 27 впав до 26. Протри очі.
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Зато сэкономим на выпуске монет ! Резаная бумага дешевле ! 😜
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Сколько там из ЗВР уже проели за месяц ?
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Ну нічо до венесуели ще далеко...

Але чому Вернадський? Людина яка стала академіком навіть в СРСР ціною визнання радянської України...
Чому не Симон Петлюра? Чому не Євген Коновалець? Не полковник Болбочан?
А якщо філософи потрібні - то Донцов, Міхновський, ось патріоти України.
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Клоунам стало тяжело чемоданы таскать в конституционный суд ! 😂 😂 😂
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября. ФОТО
 
 
 
 
 
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