 НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.
После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.
"Всего в нем останется шесть номиналов монет и 12 номиналов банкнот", - сказал Смолий.
да и по курсу $ не скажешь что гривна обесценилась с 15 года относительно стабильное колебание в 1грн.
только начали после яныка дышать.
хотя, есть у меня одно предчувствие, но я его реально прогоняю..
лапшу с ушей снимай
На вот глянь, умник какую страну принял Пэпа
Или минфин врет в официальной отчетности?
Возмодно в слєдующєм году ето будет буханка хлєба без здачі.
А на 1000, аж две.
Як Ви вважаєте, ЗєБанкіри спроможуться на 5000 купюри ?
А то ж поки переслиниш ту мєлочь...
Але чому Вернадський? Людина яка стала академіком навіть в СРСР ціною визнання радянської України...
Чому не Симон Петлюра? Чому не Євген Коновалець? Не полковник Болбочан?
А якщо філософи потрібні - то Донцов, Міхновський, ось патріоти України.