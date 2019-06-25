 НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

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"Всего в нем останется шесть номиналов монет и 12 номиналов банкнот", - сказал Смолий.