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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4282) Харьков (4333) банкомат (79)

 Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестные взорвали банкомат. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие случилось около 3:00 на проспекте Победы в г. Харьков.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция 01

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты.

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"При осмотре места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказано в сообщении.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция 02

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3134041
 
 
 Топ комментарии
 
Почерк дамбасянської гопоти.
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Возникает желание спросить у жителей Харькова. -"Вы что у ватников заразились?" Если не Геннадий Адольфович то кто Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5275?" Вам самим не противно, что вашим городом рулит конченная мразь?
Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 6791
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Возникает желание спросить у жителей Харькова. -"Вы что у ватников заразились?" Если не Геннадий Адольфович то кто Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5275?" Вам самим не противно, что вашим городом рулит конченная мразь?
Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 6791
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Заголовок и содержимое статьи читал? Тогда принимай, как должное.
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хернеса на нары! Засиделся хряк кацабский
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Нулевка решает кого в спам Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 4725. не в теме хрюкаешь, ватник? А облить краской памятник войнам УПА в Харькове в теме? А нарушать Закон о декоммунизации тоже в теме?
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Противно.и страшно.Особенно когда в стране полная "ЗЕ".А вата радуется((((
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Шоколад тоже в восторге, у них общий праздник!
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Вариант уменьшения популяции банкоматньіх минеров.
В банкомат устанавливается Ф1с растяжкой.
Нє благодарите.
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Народ утром обсуждал, думали гром прогремел.
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Систему безопасности нужно дополнять газоанализаторами.
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Банкоматы должны быть в помещении супермаркетов, под охраной.
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...всё просто поймали...дали 10-ку... НЕ МЕНЬШЕ...
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Не помогут ни камеры, ни охрана, ни газоанализаторы, вообще ничего не поможет. Все равно за деньгами будут лезть, даже если будут знать что деньги там с краской. Нужно повышать уровень жизни людей в общем! До такого уровня, чтобы люди хотя бы не продавали новорожденных детей. Бедность - главная проблема всего этого.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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