 Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие случилось около 3:00 на проспекте Победы в г. Харьков.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты.

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"При осмотре места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказано в сообщении.

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.