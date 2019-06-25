 Вандалы облили краской памятник УПА в Харькове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.
Процентов 75-80.
Из которых процентов 60 не чистая вата,а болото без убеждений,которые примыкают к сильному.
В Киеве ваты даже больше.
Вот когда "будут" - тогда и гавкай.
Что, за последние 5 лет мало избивали и резали в подворотнях атошников, общественных активистов? Убивали патриотов и взрывали журналистов?!
Мерзкие вы, порохоботы.
ответь на вопрос - кого осудили за обстрелы сепаров? давай - ляпнуло - отвечай за базар. или ты такая же дешевка как и вазелин шестой который вас через член кинул идиотов
вы латентные геи причем в самом плохой интерпретации этого слова
Я вот жду, когда засрут какой-нибудь коммуняцкий памятник или, например, памятник Александру Невскому. Какое отношение он имеет к Харькову?
ДОЛЖНА ****** БЫТЬ МЕРИЯ КЕРНЕСА
Смотрю мир удобно устроился.
На крови украинцев даже полководцев великими признает.
Конечно.
Это же украинцев гнали переплывать Днепр без оружия под обстрелом немцев,а не французов или бельгийцев.
И опять ссуки европиистические вместе с рашей разжигают огонь войны.
А - ну все дружно завыли Зе , зе- кловун , рояль , 73 % !