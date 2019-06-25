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Все про:УПА (576) Харьков (4333) вандализм (424)

 Вандалы облили краской памятник УПА в Харькове. ФОТО

Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

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Вандалы облили краской памятник УПА в Харькове 01

Источник: https://censor.net.ua/p3134030
 
 
 Топ комментарии
 
ничего. скоро АТО-шников будут судить за обстрелы "мирного донбаса" во время "гражданского конфликта". все еще только начинается
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Это Харьков, детка. 80% ватного быдла. И это печально.
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кого же судят за обстрелы сепаров? ну гавкнул - отвечай за базар. или ты зебанутый только скулить можешь?
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Это Харьков, детка. 80% ватного быдла. И это печально.
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в Харькове гепа и допа - два главных ватных быдла , организаторов антиукраинских актов..
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Столько же сколько и везде.
Процентов 75-80.
Из которых процентов 60 не чистая вата,а болото без убеждений,которые примыкают к сильному.
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Ты со своей оккупированной территории давно выезжала?
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зейло дало отмашку всем кто ненавидит Украину и они раскручивают реванш для плавной сдачи агрессору независимости. При Порохе вся эта мраз боялась вякнуть, а ща сползаются со всего мира и наливаются гноем как фурункул. Скоро лопнет и мы все будем по колено в крови, гное и грязи.
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Як людина що 35 років живе тут, скажу -40% Харкова це селюки з Курської, Білгородської, Липецької, Тамбовської та інших областей, які приперлися на конвейери заводів, і вважали себе гегемонами, бо нарешті унітаз побачили. От тепер ці люмпени і іх діти і є вата
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Могу Вас немножко "утешить".
В Киеве ваты даже больше.
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це точно, у Харкові цього лайна забагато... гепа та допа на чолі ціх гнид!!!!
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60...Вы оптимист, однако! Чистейшей воды вата! Пробы ставить негде! Все они будут кричать ура и бросать в воздух чепчики при виде рашистских танков в Харькове!
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Они при виде любых танков будут кричать ура и чепчики бросать.
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ничего. скоро АТО-шников будут судить за обстрелы "мирного донбаса" во время "гражданского конфликта". все еще только начинается
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А почему скоро? Уже давно судят, так великое Пэдро наказало.
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кого же судят за обстрелы сепаров? ну гавкнул - отвечай за базар. или ты зебанутый только скулить можешь?
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А ты что выс рал - "скоро будут судить"?!
Вот когда "будут" - тогда и гавкай.
Что, за последние 5 лет мало избивали и резали в подворотнях атошников, общественных активистов? Убивали патриотов и взрывали журналистов?!
Мерзкие вы, порохоботы.
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слышь змагар - пшел нах. я еще буду слушать всякий сброд...
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Ты место сначала там освободи, пебанутое, потом пердеть дальше будешь Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 7419
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как же я его освобожу если ты там?
ответь на вопрос - кого осудили за обстрелы сепаров? давай - ляпнуло - отвечай за базар. или ты такая же дешевка как и вазелин шестой который вас через член кинул идиотов
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Свынорылое, гугл в помощь, легко найдешь. А шо, твое очко такое раздолбаное, что ты уже не замечаешь, на чем прыгаешь?
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а зачем мне гугл? чтобы подтверждать твои высеры? ты уже про очко мое писать начал. волнует? ты еще забыл дописать "лизать" и "сосать"
вы латентные геи причем в самом плохой интерпретации этого слова
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А чтож Зе кацапа ампистировал какого то, а 8000 АТОшников которых посадил Порох нет? Или не нашлись?
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Поймайте хоть одного и руки переламайте А просто констатировать факты уже надоело
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А как поймать? Памятник не охраняется. Любой может подойти ночью и плеснуть краской. И не найдешь.
Я вот жду, когда засрут какой-нибудь коммуняцкий памятник или, например, памятник Александру Невскому. Какое отношение он имеет к Харькову?
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гепу с жуковым за грати, и всё наладится.
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Ага! Вот сейчас зелебоба с Гепой кинутся это делать. А все-все зэмби с зелебобиками кинутся им помогать.
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А у генеральной прокуратуры по-прежнему к Гепе никаких претензий?
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А кто-то сомневается в здравомыслии Луценка или его преемника - кто бы он не был? Оставайтесь в пределах реальности.
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пэпка мог бы засадить гепу с допой ещё 4 года назад!
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Тогда бы Порошенка убрали бы "ещё 4 года назад". Физически. Кому надо, тот хорошо знает, для кого полуночный прицеп с потушенными огнями ставить, а кого четыре года подряд просто обс... рабатывать зэ-ботами, а потом заменить халтурным клоуном. Насчёт полуночного прицепа или чего-нибудь в этом духе Порошенко хорошо понимал и государственный строй менять не собирался.
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Вот именно потому что людей не устроил строй клептократический, Петя и пролетел.
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Суди продовжуються. Хоча є підозра, що при новій владі гепу повністю виправдають
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пэпа перед выборами много общался с гепиком.
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И поэтому Гепа, - пока жив был Порошенко политически, - активно ему не противодействовал. А сейчас никто и мятежу там не удивится.
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смешно звучит фраза "На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции" так как этот памятный знак находится в 50 метрах прямо перед окнами этого самого отдела полиции, в парке Млолдежный... Этот памятный знак харьковская сепарня уже не единожды обливала краской, разбивала, взрывала, а милиция-полиция все никак никого найти не может у себя же под носом...
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Правый сектор, нац жены,что сидел и дежурил ночью в парке Шевченко чтоб гей парад не прошел где вы?ау!!!!!или это не угроза ? Этой краской
ДОЛЖНА ****** БЫТЬ МЕРИЯ КЕРНЕСА
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Гепуничка выслуживается перед руснявыми.
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Двуглавый орел на гербе, звезда на крымле, мавзолей, канонизированый никалашка, триколорный аквафреш но власов предатель, крестные ходы с зигующими папами, освящающими оружие...
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Такое ощущение,что в Харькове одни дебилы и долбо...бы.
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Такие же граждане Украины как и в Киеве и во Львове.
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ДАЛИ БОМЖУ 50 ГРИВЕН И СКАЗАЛИ ВОТ КРАСКА ИДИ ОБЛЕЙ, ОН ОБЛИЛ. А КТО ЗАКАЗАЛ ВСЕ ЗНАЮТ ГЕПА С КОТОРИМ ПОРОХ ДОГОВОРИЛСЯ И ЕСЛИ ЗЕЛЯ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ С НИМ ТО ПО ИСТЕЧЕНИЮ 5 ЛЕТ ТОЖЕ САМОЕ И ПРО ЗЕЛЮ БУДУТ ГОВОРИТЬ, ЧТО ОН ДОГОВОРИЛСЯ С НИМ
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Зе ничего не сделает он пришёл к власти что бы все усложнить.
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Я даже знаю командира этих вандалов. Это "математик" который на нуль умножает.
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Перша столица червоно\ України Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 7508 Мало им примера Донецка и Луганска? Кровью ХАРКать будут от руцького мира. Помню, как эта **** проукраинских активистов в переходе избивала
Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 1374
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Сепар это твоих рук дело? Залей краску с**е в **..ло и всем
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эти сцуки - кацабские, которые сбежали от голода и запущенности на кацапии в Неньку, и вообразили, что это их Родина. Только пусть валят назад в макшу!
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В Харькове в доме 1964гпостройки живут 95% кацапов заехавших 50 лет назад работать на завод КИП им дали всем квартиры. Прошло много десятков лет но они как были за кацапии так и остались. И дети и внуки их.
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таких гнид треба було чавити тоді... чого нажаль не було зроблено тоді...
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Снесли памятник маршалу Жукову Георгию Константиновичу, признанному всем миром талантливому полководцу....это подвиг настоящи́х патриотов достойный хвалебных од...облили памятник краской поставленный людям воевавшим против своего народа на стороне нацистов..сжигавших и белорусов и русских и украинцев и поляков и женщин и стариков и детей живьем..проклятые вандалы...чудны дела твои Господи..
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Признанным всем миром говоришь?
Смотрю мир удобно устроился.
На крови украинцев даже полководцев великими признает.
Конечно.
Это же украинцев гнали переплывать Днепр без оружия под обстрелом немцев,а не французов или бельгийцев.
И опять ссуки европиистические вместе с рашей разжигают огонь войны.
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ваш жуков *признанный* на костях украинцев! ему не место в Украине. чешите вы с ним на мокшанию.
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облили памятник краской поставленный людям воевавшим против своего народа на стороне нацистов./ Беларуский флажок не знает , что : от рук НКВД на территории Украины и Беларуси погибло 170 тысяч воинов УПА.Среди воинов УПА было много белорусов. В Дивинськом районе Брестской области в 1944 г.в Советскую Армию было мобилизовано только 50 человек из 5 тысяч - остальные ушли к бандеровцам. Действовали белорусские провода УПА: «молодецкие частично, Пинск, Барановичи - там были отряды УПА . Были созданы формирования белорусских националистов под руководством М. Витушко ,название "белорусские резистанс", эти формирования тесно сотрудничали с УПА, было проведено несколько десятков совместных крупных боев с советскими партизанами в 1943-1944 г. Белорусская делегация ездила на съезд ОУН в 1943 г. Отряды УПА действовали в Беларуси до 1953 г.В их рядах были местные граждане: «10 лет после войны бандиты выжить не могут. Была массовая поддержка местного населения».
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А нормальные патриоты освобождали Украину от гитлеровцев и их всевозможных прислужников, ценой своих жизней освобождали.
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А нормальные патриоты освобождали Украину от гитлеровцев и их всевозможных прислужников, ценой своих жизней освобождали./Нормальные пацаны в чужой базар не встревают./Иван Петрович Сидоров с украинскими флажками не воюет.
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то були звичайні люди, які були м'ясом рижима сталіна!!!! патріотами України там майже не було...
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белорусский флажок знает что ура воевало на стороне нацистов....одним из планов которых было тотальное уничтожение неполноценных рас..к коим они относили и славян..в чем им и весьма старательно помогали ренегаты из УПА..
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По приказу восхваляемого тобой кровавого скота всю живую мужскую часть населения репродуктивного возраста в местах рождения моих родителей погнали безоружными под пули гитлеровцев под Новоград-Волынском. Искренне желаю тебе когда-нибудь сильно стесняться своим комментарием - успеть бы только тебе до "последнего воскресенья".
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Памятник Жукову, который имеет статус памятника,так можно валить.
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В Харькове 90% нормальных людей и только 10% бандеровского быдла
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А представляете, на месте авакяна Сашко Билый...
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Тут и без понаехавших своей ватной 3,24здоты полно.
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Гепо -добкинские засланцы облили . ПАПу надо с внутренними гнидами бороться , а оно за ПАСЕ переживает . Хотя зачем бороться , как сам гнида -совковая ( перекрашенная под правого патриота )
А - ну все дружно завыли Зе , зе- кловун , рояль , 73 % !
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Цензор.НЕТФотоОбществоВандалы облили краской памятник УПА в Харькове. ФОТО
 
 
 
 
 
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