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Все про:оружие (3714) Нацполиция (9589) Харьковщина (1325)

 Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

В ходе проведения обысков было обнаружено 5 взрывателей к артиллерийским снарядам типа "М-12", корпус гранаты "Ф-1", взрыватель "УЗРГМ-2", две тротиловые шашки, более 100 патронов и два ручных противотанковых гранатомета.

Работники Изюмского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области провели санкционированные обыски на территориях домовладений 46-летнего мужчины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

С какой целью он хранил по месту своего проживания оружие и боеприпасы, мужчина объяснить не смог.

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Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция 01
Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция 02

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Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция 03
Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3133983
 
 
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Він збирався домовлятися із сепарами десь посередині?
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У тих мухах є певний (відносно короткий) термін придатності, зберігати їх не раціонально.
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Сказал бы, что готовился к неожиданному нападению РФ, случайно нашел, оставил у себя для защиты неньки України.
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А если завтра война? В 2014 кроме палок против автоматов ни чего не было. Получается менты продолжают на рашку работать.....
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Право на восстание - главное право Человека.
Поэтому по Конституции США граждане имеют право на оружие.

Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция - Цензор.НЕТ 942
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Правильно хранил. Может скоро пригодится. Если сам себя не защитишь то никто тебя не защитит. Было бы в Украине хоть половина таких запасливых мужиков никакая мразь бы к нам не сунулась. Да и бандитская власть сидела бы ниже травы и молилась чтобы народ не взбунтовался.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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