 Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Работники Изюмского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области провели санкционированные обыски на территориях домовладений 46-летнего мужчины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

С какой целью он хранил по месту своего проживания оружие и боеприпасы, мужчина объяснить не смог.

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Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.





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