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 Тело погибшего украинского воина Анатолия Сорочинского эвакуировано в тыл. ФОТО

24 июня, из опасной зоны вблизи села Еленовка Волновахского района Донецкой области, военнослужащими 24-й ОМБр было эвакуировано тело погибшего украинского воина Анатолия Сорочинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сюжет ТСН

 Анатолий Сорочинский, 1989 года рождения, житель города Львов, военнослужащий 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 июня в результате подрыва на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста вблизи поселка городского типа Еленовка.

Интенсивный огонь врага исключил немедленную эвакуацию тела.

"Боец подорвался на противопехотной мине около 18-00. Для того, чтобы вывезти тело из опасной зоны, было задействовано поисковую группу из 7 человек. СЦКК и ОБСЕ запросили трехдневный режим тишины, чтобы поисковая группа могла найти погибшего, но столько пор не понадобилось - парня нашли за час", - говорится в сюжете. 

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Тело погибшего украинского воина Анатолия Сорочинского эвакуировано в тыл 01

Источник: https://censor.net.ua/p3133980
 
 
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Шкода бійця...
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
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тридцять рочків... назавжди
співчуття родині Героя... Вічна пам"ять
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Вічна та світла пам`ять Анатолію......
Співчуття родині та близьким..........
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