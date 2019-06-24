 Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также он сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.
Правоохранители задержали чиновника неподалеку рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.
В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилось совместно ГБР.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Після того, як Міністр оборони України написав заяву про звільнення, функції контррозвідки виконує СБУ