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 Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематических взятках начальника отдела обслуживания налогоплательщиков и предоставления административных услуг одного из подразделений налоговой инспекции Главного управления ГФС в Кировоградской области.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также он сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.

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Правоохранители задержали чиновника неподалеку рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилось совместно ГБР.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ 01
Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ 02
Фото: ssu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3133972
 
   
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Таких надо судить по законам военного времени.
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Кто судить будет? Бандит бандита не обидит.
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Это наверное та сукп, что слила базу коллекторской конторе кредит-капитал и они теперь по телефону задрачивают всю страну за какой то несуществующий кредии. На кол его!
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Долги по кредитам - не профиль налоговой. Информацию по кредитам сливают из банков занедорого.
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Для держслужбовців вже давно потрібно вводити коєфіцієнт потяжчення призначаючи покарання - від штрафу на дорозі до подвійного строку увязнення за той смий злочин в порівнянні з звичайним громадянином. Держслужбовець отримує "підвищені гарантії держави" з соцзабезпечення, але повинен також нести і підвищене покарання. Корупція під час війни повинна прирівнюватись до "державної зради" і автоматично приводити до повної конфіскації майна всієї родини, позбавлення всіх видів державних дипломів, пенсій і звань і само собою, пожиттєва заборона працевлаштування в державних органах після відбуття покарання в повному обсязі - ніяких амністій ворогам!"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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