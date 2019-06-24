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 Убийца 9-летнего мальчика в Киеве арестован без права залога. ФОТО

Дарницкий райсуд отправил в СИЗО мужчину, который признался в убийстве пропавшего 22 июня 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 июня 2019 года, в Дарницком районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения 30-летнему мужчине, который вечером 22 июня заманил к озеру Вырлица 9-летнего мальчика (пасынка своего брата) и с целью мести родственнику причинил малолетнему ребенку смерть", - говорится в сообщении.

Убийца 9-летнего мальчика в Киеве арестован без права залога 01

Мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без альтернативы залога.

Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога.

За совершенное деяние подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.

Источник: https://censor.net.ua/p3133947
 
 
 Топ комментарии
 
То ли дело порохоботская падаль, в каждой трагедии приплетает Зе. При Пепе то и дети не гибли и гривна была павосемь))) Намекают типа - почувствуйте разницу!))) Ублюдки такие предсказуемые)))
Закуклились в своей фейсбучной помойке и думают что это норма вещей везде пиарить своего обосравшегося патрона.))
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Жаль ребенка.

На какой минуте порохоботская свора начнёть хрюкать про Зе?)) Делаем ставки.
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Для него один лишь существует залог - пуля в висок.
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Жаль ребенка.

На какой минуте порохоботская свора начнёть хрюкать про Зе?)) Делаем ставки.
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а причем тут Порошенко уже простите месяц и более ваш КЛОУН СИДИТ И гудит во все фанфары а я такой вумный аж дульной а я такой крутой как самокат а я такой упрямый как полено.ю.... нет это ваш Зеля такой... ребенка УБИЛИ ПРИ НЕМ... так что на Зелю сей грез и пошел как на Сцаря...
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Кто ставил на третий номер? пройдите к кассе)))
И почему кстати клоун - мой!? Я голосовал за шоколад. И в первом и во втором. И за один тур кстати тоже.
А вот мразота фейсбучная, из его окружения и сделала из него то - во что он превратился - в потерявшего берега враля!
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Первыми зесопли притекли в тему. Недолюди.
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Чёрт знает,что творится ,какое-то невероятное количество психов развелось ,страшно детей за порог выпускать.
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Ну так збочнеці парад відбули і відчули слабкість суспільства.
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Для него один лишь существует залог - пуля в висок.
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Вы, соевые, и сами здесь строчите при Зе. Ото ж и распустилась щикаладная нечисть, и мстит на своего барыгу!
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ЗЕушлепки уже на детских смертях ставки делают.
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То ли дело порохоботская падаль, в каждой трагедии приплетает Зе. При Пепе то и дети не гибли и гривна была павосемь))) Намекают типа - почувствуйте разницу!))) Ублюдки такие предсказуемые)))
Закуклились в своей фейсбучной помойке и думают что это норма вещей везде пиарить своего обосравшегося патрона.))
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Потому что ваш ЗЕанализ обязан гарантировать жизнь каждому украинцу а не жопой комаров в лесу пугать.Убийца 9-летнего мальчика в Киеве арестован без права залога - Цензор.НЕТ 3109
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Порошенко разорил, уничтожил Украину. Везде бардак, злоба, негоразды. 12 миллионов лучших, положительных, наиболее деятельных, активных людей уехали за кордон. Остались одни подонки, маргиналы, умственные уроды. И это только начало.
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Из перечисленных тобою оставшихся, предполагаю, что ты умственный урод.
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Остались одни подонки, маргиналы, умственные уроды....
так вот почему за ЗЕ проголосовали 73%
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Очень важно понимать, что такие преступления в большинстве случае совершают люди знакомые ребёнка. Мало учить не разговаривать с незнакомыми людьми, нужно ограничивать общение ребёнка маленьким кругом взрослых.
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Это уже перебор. Вообще что ли в клетку закрыть? Никому из родственников не доверять. Трагедия этого ребенка в том, что его дядя(пускай и не родной) оказался на всю башку прикукушеный.
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В прошлом веке в штатах была огромная медиа компания- "дети не общайтесь с незнакомыми взрослыми, доверяйте только тем кого знаете",
типа там незнакомец в пальто и шляпе с конфеткой в руках . Сейчас посчитали, что это привело к увеличению преступлений против детей.
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В 9 лет ребёнок не должен гулять без присмотра.
В США ребёнка привели к друзьям, и в огооворенное время забрали.
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То писали что это младший брат, теперь пасынок его брата.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУбийца 9-летнего мальчика в Киеве арестован без права залога. ФОТО
 
 
 
 
 
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