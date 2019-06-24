 Убийца 9-летнего мальчика в Киеве арестован без права залога. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 июня 2019 года, в Дарницком районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения 30-летнему мужчине, который вечером 22 июня заманил к озеру Вырлица 9-летнего мальчика (пасынка своего брата) и с целью мести родственнику причинил малолетнему ребенку смерть", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без альтернативы залога.

Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога.

За совершенное деяние подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.